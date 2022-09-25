Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 204

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

12:02 Ura.ru подтвердило факт драки при проведении мобилизации в Омской области. Ранее видео потасовки рядом с автобусами для призыванных мужчин в поселке Большеречье опубликовал сообщество «ЧП Большеречье», а затем — «Омское гражданское объединение», после которого ролик завирусился (после этого ЧП «Большеречье» удалило ролик).

На записи видно, что мужчина наносит удары в голову полицейскому, который держит другого гражданского. Полицейский убегает. Затем на них бросаются росгвардейцы и разнимают. Ситуация несколько успокаивается, и тот же мужчина, который нанес удары силовику садится в автобус для мобилизованных, за ним закрываются двери.



Неназванный источник Ura.ru утверждает, что потасовка была «между двумя пьяными провожающими», которые якобы «полезли в автобус не по регламенту» и «не поделили место в дверях». Это не объясняет того, почему, человек ударивший полицейского спокойно проходит в автобус.

Такой же пост выпустил паблик «ЧП Большеречье», но без изначального видео.

11:30 В Якутске проходит масштабная акция женщин против мобилизации, сообщает Sakhaday. Десятки девушки взяли несколько силовиков в кольцо и скандировали «Отдайте наших дедушек!»

После акции начались массовые задержания. Девушек уводили в автозаки.

По сведениям Sakhaday.ru, девушки устроили осухай — это традиционный якутский хоровод. К ним присоединялись женщины разных возрастов, они выступали против мобилизации.

Фото Sakhaday.ru

Сейчас местные власти пытаются выдать акцию протеста за мероприятие в поддержку «мобилизованных мужей, отцов и сыновей», на которое якобы пришли некие провокаторы.

11:26 А это очереди в военкомат в Кемерове.

10:21 Из сельских районов сибирских регионов поступают сообщения о существенно более активной мобилизации, чем из городских.

В Чанах (райцентр Чановского района Новосибирской области) за 24 сентября от военкомата отъехали не менее пяти заполненных микроавтобусов. Еще одна — 23 сентября. При разной заполняемости разных моделей речь могла идти о 60−90 мобилизованных.

Жительница Колывани Новосибирской области рассказала Тайге. инфо, что «ни у кого нет точной информации»: «Везде нервная обстановка. Никто не не говорит, проходит ли медицинская комиссия и как проходит. Либо мы не столкнулись еще, либо их сразу забирают и всё. Когда я спросила [в военкомате], будут ли их обучать. „Ну с неделю“, — цитирует она ответ. „Ну да, пятидесятилетние вояки обучаются, и туда их отошлют, правильно я поняла?“ „Угу“».



Напомним, что в РФ запущена «горячая линия» по мобилизации — номер 122.



В Тогучинском районе Новосибирской области были призваны не менее 300−400 человек, пишут пользователи. Часть из них шли к автобусам под «Прощание славянки». Видео опубликовала «Вёрстка», на нем слышны слова детей «папа» и плач. «Всё, папа поехал, долго сейчас не увидишь папу», — говорит женщина на записи.

Телеграм-канал «Алтайские крайности» приводит слова подписчиков о том, как проходит мобилизация в этом регионе. В селе Верх-Суетка Суетского района с население около 3 тыс. человек мобилизованы 70, в селе Борисово Залесовского района, где живут около 500 человек, повести получили уже 10.



10:17 Мессенджер Telegram по требованию Apple заблокировал на iPhone и iPad несколько русскоязычных каналов, связанных с Беларусью суммарной численностью в 80 тыс. подписчиков. Об этом сообщил основатель телеграма Павел Дуров.

«Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тыс. подписчиков получили предупреждения от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple, — отметил бизнесмен. — Администраторы каналов должны максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись. Иначе их каналы будут неизбежно заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play. Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение, точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений».

В частности, Telegram после повторного нарушения был вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных и беззащитных людей: «После того, как наши модераторы скрыли проблемный пост и отправили администраторам канала уведомление о недопустимости подобного контента, владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного ими предупреждения. Так поступать никогда не стоит — правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала».

10:05 Не менее 71 человека задержано в Новосибирске 24 сентября после мирной акции против «частичной мобилизации». «Насколько мне известно, всех отпустили без протоколов», — сообщил Тайге. инфо независимый депутат горсовета Антон Картавин.

09:55 Журналиста RusNews Андрея Кичёва, задержанного в Архангельске во время освещения акции протеста, отпустили, но с повесткой в военкомат для мобилизации, передает издание. У молодого человека забрали телефон.

«Также на него собираются в понедельник составлять протокол по „митинговой“ статье (хотя он является журналистом)», — рассказали в редакции.



Главное на утро 25 сентября

• На акциях против мобилизации в 33 городах России задержаны не менее 783 человек, сообщили в ОВД-инфо**. Больше всего задержаний — в Москве (396) и Санкт-Петербурге (132).

«В Петербурге снова использовали спецсредства — дубинки и электрошокеры. В Саратове полицейский ударил несовершеннолетнего прикладом. В Волгограде у прохожих требовали написать объяснения, почему они гуляют в субботу в центре города», — рассказали правозащитники.

• Уже четыре российских губернатора признали факты произвола при мобилизации. Сначала глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что призывают тех, кто не служил, и даже многодетных отцов. Затем с подобными заявлениями выступили губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев также отметил, что военкоматы «по ошибке» мобилизовали некоторых граждан: «В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась».

• Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам в вузах и колледжах. Но только, если это первое образование.

Также Путин подписал Федеральный закон о том, что иностранцы, заключившие контракты на военную службу сроком от года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без дополнительных ограничений и представления вида на жительство.

• В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на «спецоперацию» не только россиян, но граждан самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, пишет Медуза* со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ.

Речь может идти о нескольких тысячах человек, утверждает издание.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.