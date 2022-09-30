«Полный контакт» с Соловьёвым о скандальных новосибирских концессиях: «Губернатор, судя по всему, в теме»

© t.me/vis_group. Андрей Травников (слева)

Скандал вокруг строительства семи поликлиник в Новосибирске по договору облправительства с группой «ВИС» обсудили в эфире передачи Владимира Соловьёва. Член «Изборского клуба», экономист Михаил Хазин допустил личную заинтересованность губернатора.

«Я внимательно смотрю, как [премьер-министр РФ] Михаил Мишустин пытается каждую копеечку из бюджета превратить в инвестиции. Но ему мешают, мешают прямо, вставляют палки в колеса, имеет место мелкий чиновный саботаж, — отметил в эфире „Полного контакта с Владимиром Соловьёвым“ Хазин. — И это не вредительство, это не враг делает, это сидит чиновник, который прикидывает, что, если он ничего не делает, то зарплата платится, пенсия идет, ну и туда-сюда он по копеечке [соберет]. А тут от него требуют что-то делать — а вдруг он сделает плохо, сделает неправильно — и он начинает аккуратно все эти инициативы торпедировать. Но бывает вообще наглость феерическая — я просто слежу, что происходит в не совсем чужом мне городе Новосибирске. Там сейчас обсуждают выделение денег бюджетных на строительство поликлиник. И областная администрация пытается выдать денег на это строительство в разы больше, чем они реально стоят».

Напомним, облправительство подписало договор о государственно-частном партнерстве не строительство семи поликлиник в Новосибирске с ООО «Седьмая концессионная компания», входящим в группу компаний «ВИС». Сроки уже сорваны, а их затягивание привело к резкому удорожанию проекта поликлиник.

Общая изначальная стоимость поликлиник по контракту в 2019 года была 7,48 млрд рублей. Часть средств были предоставлены в виде капитального гранта, остальные должен был вложить инвестор, а потом область рассчитывалась бы с ним пропорционально из бюджета. Но к сентябрю проект уже подорожал до 18−19 млрд рублей, а ни один объект так и не был сдан, что вызвало возмущение депутатов. Более того, губернатор Андрей Травников, несмотря на недовольство депутатов и прямые рекомендации разорвать концессию по четырем из семи поликлиникам, увеличил размер капитального гранта, выделяемого фирме напрямую из бюджета (с 1,62 до 3,2 млрд рублей).

По подсчетам зампреда строительного комитета заксобрания Дмитрия Козловского, квадратный метр обойдется по 346 тыс. рублей, тогда как элитной жилье в Новосибирске строят по 180 тыс. рублей за «квадрат». «А ведь строят из сэндвич-панелей! У нас склады есть получше в Новосибирской области», — говорил он. Другой депутат Вячеслав Илюхин обращал внимание, что члены облправительства практически не реагируют на недовольство.

«То есть Мишустин выколачивает каждую копейку, а в регионах и не только в регионах закапывают эти выколоченые из бюджета деньги неизвестного куда. И это меня бесит. Теоретически, им нужно давать по рукам и делать это надо из Москвы, потому что на местном уровне губернатор, судя по всему, в теме».

Губернатор Новосибирской области — единоросс Андрей Травников, приехавший в регион из Вологды в 2017-м.

Правительство Новосибирской области может столкнуться с проблемами при обсуждении бюджета в региональном заксобрании из-за спорных концессий, в нем образуется «миллиардная дыра», заявлял первый вице-спикер парламента Андрей Панфёров («Единая Россия»).

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе Травниковым указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“».