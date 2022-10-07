Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 216

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

10:02 Доплывшие с Чукотки до островной территории американского штата Аляска россияне попросили политическое убежище. Об этом сказано в совместном заявлении сенаторов от Аляски Лизы Мурковски и Дэна Салливана.

Политики считают, что произошедшее свидетельствует о том, что россияне не поддерживают действия Кремля в Украине.

10:00 Ни одного жителя Республики Алтай не стали призывать в армию по мобилизации, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Полетаев со ссылкой на военкома региона Олега Денисенко.



«Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — отметил Полетаев.

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Главное на утро 7 октября

• Минюст внес в реестр физических лиц — «иностранных агентов» координатора движения «Весна» Богдана Литвина и активиста Тимофея Мартыненко. «Иностранным источником» финансирования у обоих значится Украина.

• В США на острове Святого Лаврентия штата Аляска задержали двух россиян, которые, по их словам, приплыли на лодке с Чукотки. Они высадились на острове 4 октября, пишет Alaskaʼs News Source.

Россияне рассказали, что приплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке, который от острова Святого Лаврентия отделяет примерно 500 км. Они, по словам местных жителей, бежали от службы в армии. Сейчас их перевезли в Анкоридж, где представители федеральных властей решат, не нарушены ли правила пересечения границы США и имеют ли россияне право находиться в стране

• Граждане, находящихся под следствием, не могут быть призваны в рамках мобилизации, сообщается на правительственном сайте «Объясняем.рф». По закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву.

• Норвегия ограничила российским рыбакам доступ в порты страны. Теперь они могут доставлять рыбу только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд, сообщила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.