Как сибирские губернаторы выразили лояльность 70-летнему Путину

© t.me/av_uss. Владимир Путин и Александр Усс (справа)

Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70-лет, из которых уже более 20 лет он фактически руководит государством. Часть губернаторов в Сибири решили в очередной выразить лояльность Путину.

Тайга.инфо приводит слова некоторых сибирских губернаторов, которых Путин сначала назначал врио, а затем они избирались на должность практически без конкуренции. Цитаты публикуются с небольшим контекстом.

Глава Тувы Владислав Ховалыг:

«Мы гордимся тем, что у России такой лидер. Высоко ценим вашу неустанную работу по укреплению могущества страны и ее позиций на международной арене. <…> Особую благодарность выражаю за неизменное внимание к Туве, где вы неоднократно бывали, выбираете местом отдыха, за те колоссальные возможности, которые получает республика благодаря вашей поддержке. Забота ощущается во всем, что важно для жителей Тувы — в социальной защите семей, обеспечении условий для экономического развития, расширении социальной инфраструктуры».

При этом Тува — остается беднейшим регионом Сибири и одним из беднейших в России. В рейтинге социально-экономического положения от РИА Новостей за 2021 год республика заняла 83 место из 85, превзойдя только депрессивные Еврейскую автономную область и Калмыкию. В то же время стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке жилья в Туве за первую половину 2022 года выросла на 18,6% - до 107,1 тыс. рублей, на вторичном — уже до 99,9 тыс. рублей (это выше, даже чем в Новосибирске).

Губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Он встал у руля государства на рубеже веков, когда многие утратили веру в справедливость, в институты власти, да и в достойное будущее. Проявив подлинный талант государственного деятеля, в сложнейших условиях он сумел вывести огромную страну на курс уверенного поступательного развития. Его огромный авторитет является отражением реальных дел. Имеют они и вполне конкретное красноярское измерение. <…> Крупнейшие инвестиционные проекты „Енисейской Сибири“, преобразившая город Всемирная универсиада, рост бюджетных возможностей для развития социальной сферы в территориях и многое-многое другое — всё это результат прямых поручений президента. Сегодня наша страна переживает непростые времена. Мудрость нашего национального лидера, его воля и патриотизм позволят нам пройти через все испытания, укрепив сильную и независимую Россию».

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При этом фактические расходы на проведение Универсиады в Красноярске оказались на 53% выше первоначальной потребности. Расходы краевого бюджета увеличились почти в три раза, из-за чего вырос госдолг региона, заявляли в Счетной палате РФ. Также были выявлены нарушения при использовании бюджетных средств, часть из них содержали признаки ущерба «экономическим интересам государства» на 108,4 млн рублей. А в конце 2021 года в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело, связанное с объектами Универсиады-2019.

Кроме того, было возбуждено громкое уголовное дело о хищении 1 млрд рублей на проектировании красноярского метро. Контракт был подписан в период, когда Усс уже был губернатором. Арестованный по этому делу экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмен Олег Митволь говорил следствию, что Усс и глава его правительства знали о проблемах проекта.

Губернатор Омской области Александр Бурков:

«Более 20 лет наш Президент несёт груз ответственности за самое большое государство в мире. Все свои знания, силы и энергию он направляет на развитие России и решение сложнейших вопросов, которые ставит время».

На фоне объявленной Путиным из-за «спецоперации» в Украине «частичной» мобилизации Бурков говорил, что Омская область из-за проблем с бюджетом не может позволить себе региональные выплаты семьям мобилизованных, в отличие от Москвы. Ранее они записали коллективное обращение к чиновникам. Такие же проблемы у Новосибирской области и Алтайского края, отмечал губернатор.

«В настоящее время по уровню бюджетной обеспеченности Омская область сместилась с 29-го на 51-е место. Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тыс. рублей на поддержку, Красноярский край — 100 тысяч, та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом»

Но уже через несколько дней тот же Бурков объявил, что из областного бюджета выплатят каждому мобилизованному жителю региона по 100 тыс. рублей. Источники финансирования он не назвал.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин:

«Сильный и решительный, честный и справедливый, неравнодушный и ответственный за свои слова и действия. Сегодня у нашего президента и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина — юбилей. <…> Неоценим вклад главы государства в развитие Республики Алтай. Президент особенно тепло относится к нашему региону, ко всем нашим жителям, нашей уникальной природе, богатейшей культуре, традициям и языку».

Республика Алтай, как и Тува, остается одним из беднейших регионов России. В рейтинге РИА Новостей за 2021 год регион идет на 82 из 85 мест. При этом на Алтае есть знаменитое «Алтайское подворье», который местные называют «Дачей Путина» — это санаторно-курортный комплекс для высокопоставленных лиц РФ. Объект формально принадлежит госкорпорации «Газпром». В комплекс входит мараловодческое хозяйство с огороженными лесными угодьями и фермой для разведения маралов, экстракт из рогов которых, в частности, могут использовать для специальных пантовых ванн.

Кроме того, Республика Алтай в июле 2022 года признана худшим регионом Сибири по качеству дорог. Только 23,8% дорог регионального, межмуниципального и местного значения отвечают нормативам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов:

«Почти 23 года назад ему досталась страна в крайне тяжелом состоянии. Регионы оставались с проблемами наедине с собой, а дотационным — таким как Бурятия — приходилось выживать, без перспектив развития. Россияне не знали, что будет завтра. За время своей работы Владимир Владимирович навел порядок и сделал Россию по настоящему сильной и независимой страной. Во всех регионах без исключения строятся новые дороги, новое жилье, обновляются школы, сады, больницы, поддерживаются семьи с детьми и прочее - все то, что находилось в забытьи, пока экономика не была поставлена на новые рельсы».

По официальным данным за 2021 год, почти 20% жителей Бурятии находятся за чертой бедности. В Сибири хуже обстоят дела только в Забайкалье, Туве и Республике Алтай. При этом регион, по верифицированным данным властей и СМИ, занимает одну из лидирующих позиций среди регионов по числу погибших во время «спецоперации».

Тайга.инфо