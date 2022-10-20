Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 229

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

16:22 В Новосибирске задержан Алексей Пинигин по уголовному делу о нанесении краски на некий памятник, сообщила ОВД-Инфо** его мать.

Мужчина находится в ОВД по Центральному району города. У него забрали телефон.

Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. Его фабула тоже.

16:02 Политологи и политики прокомментировали решение Путина о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также различные режимы вдругих регионах.

«Путин устал и за ненадобностью отменил законы. Что значит его указ: если в Херсоне объявлено военное положение, то губернатор условного Магадана может запретить любую газету и ограбить любую фирму. То есть „ввести элементы военного положения“ у себя в регионе, — считает экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. — А элементы — это все, что угодно. Отменить права и свободы — да, легко. Свобода передвижения, свобода слова, свобода чего угодно — забудьте. Где что захотят — там то и сделают. И опять все отдано как бы на откуп губернаторам: Путин ни при чем. Да, это опричнина. Все к этому шло, шло — и, наконец, пришло. Гойда».

«Сбылась мечта губернаторов. Особые усиленные режимы дали им неограниченные полномочия. Бог услышал их молитвы, — написал в своем телеграм-канале политолог Константин Калачёв. — Правда они просили его не об этом. А о возможности быть хозяевами и иметь неограниченные полномочия в мирное время. Дьявол кроется в деталях. <…> Поймал старик золотую рыбку, она взмолилась и говорит деду: — Отпусти меня, дед, я любое твое желание исполню… — Хочу быть Героем Советского Союза! … И остался дед один с двумя гранатами против пяти танков».



«Для простых граждан введение военного положения означает юридическую фиксацию ситуации, при которой власти, которые, вроде бы, должны их защищать, представляют из себя гораздо большую проблему, чем те, кто на них, как бы, нападает. Именно перед первыми они оказываются полностью беззащитными, в то время как о деяниях вторых знают исключительно по рассказам первых», — думает политолог Аббас Галлямов.

15:47 Семьи мобилизованных в Бурятии не могут получить обещанные властями дрова. Об этом заявил сам глава республики Алексей Цыденов.

«Пообщался с ребятами. У них по части обеспечения и подготовки вопросов и не было. Были вопросы больше бытовые и к нам самим. По выдаче дров, — рассказал в своем телеграм-канале Цыденов („ЕР“) по итогам встречи с мобилизованными, которых уже увезли в Запорожье. — Что правила, которые мы приняли не самые хорошие и многие из родственников не могут получить дрова. Поменяем правила».

Региональные власти ранее обещали по 10 кубометров дров одной семье и по 20 «кубов» на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов. В Туве за мобилизованного власти дают семьям по барану, в Якутске пообещали овощной набор, в Новосибирске — бесплатные билеты в зоопарк.

15:33 Минцифры РФ расставило приоритеты кабмина.

Министр Максут Шадаев заявил, что власти «вынужденно приостанавливают» программу подключения Wi-Fi в школах. В то же время он рассказал, что в 2023 году все российские военкоматы подключат к защищенному интернету и сети Минобороны.

14:45 Глава Бурятии Алексей Цыденов противоречит заявлению Путина о том, что мобилизованные должны получать в месяц 195 тыс. рублей. По его словам, первая выплата будет гораздо меньше.

«Есть вопросы по начислениям платежей. Начисления со стороны министерства обороны должны производиться с даты прибытия на пункт сбора. За период нахождения на территории Бурятии начисления идут по обычной ставке без доп коэффициентов порядка 25 тыс. рублей из расчета за месяц, для рядового. А с момента прибытия в зону боевых действий, как сказал президент, уже 195 тысяч в месяц», — написал в своем телеграм-канале Цыденов.



Слова губернатора-единоросса противоречат словам Путина и главы его правительства Михаила Мишустина.



«Известно и о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — говорил Путин.



«Глава государства определил, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тыс. рублей в месяц — для всех, в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. Положенные средства должны поступать людям в полном объёме и своевременно», — подтвердил Мишустин.

14:32 Финская фармкомпания Orion Pharma начала ликвидацию офиса в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Это может стать первым известным случаем ухода иностранной фармацевтической компании из РФ.

Основной препарат компании — «Метипред», который используется для лечения ревматоидного артрита. В 2020 году его рекомендовали и больным коронавирусом. Метилпреднизолон — это гормональный препарат, который в России в ходит в список жизненно важных.

14:04 Мобилизованных жителей Бурятии привезли в «пункт подготовки в Запорожской области», сообщил губернатор Алексей Цыденов («Единая Россия»). При этом, по официальным данным, как минимум, один мобилизованный из республики погиб еще 4 октября (его смерть Цыденов не прокомментировал).



«Условия проживания в палатках обеспечены — тепло, нары для всех, спальные мешки у каждого, зона помывки и прачечная обустроены. Питание качественное и на самом деле вкусное, пробовал сам, — утверждает Цыденов. — Спросил бойцов о питании (может это под мой приезд в кашу мясо положили) ответили, что всегда так и питание устраивает. Проверил медпункт и персональные аптечки. Тоже все по нормам. Но сами военные сказали, что жгуты и турникеты при обучении и подготовке могут рваться и запас не помешает. При мне на тренировке при перетягивании „раненной“ ноги парень порвал жгут, перестарался. <…> Бронежилеты у каждого, шлем (каска) у каждого. Не новые, но свою функцию выполняют».

14:03 Первых мобилизованных отправили из новосибирского лагеря в зону «спецоперации». В нем находятся призванные из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов Сибири.



Все подробности читайте здесь.

13:19 Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции передадут Минэкономразвития.

Директор агентства Зарина Догузова пока никак не отреагировала на решение Путина. Вместо этого в ее телеграм-канале рассказывается о выставке PIR EXPO. Она же 20 октября написала, что на следующий день после выставки пригласила победителей «попить вместе чаю, познакомиться поближе»: «Тепло пообщались, обменялись идеями как улучшить конкурс на следующий год. Было душевно, ребята, спасибо!»

13:16 Стало известно о первой смерти мобилизованном из Бурятии во время «спецоперации» в Украине. Им стал 23-летний Дмитрий Сидоров. Мобилизованный по указу Путина 22 сентября, он погиб уже 4 октября.

13:07 В Башкирии семьи мобилизованных получили первые выплаты и стали жаловаться на их объем главе республики Радию Хабирову. Об этом пишет Ufa1.ru.

Семья сержанта Сергея Путенихина, мобилизованного 27 сентября, получила 1845 рублей 45 копеек. «Спустя почти месяц нахождения там мобилизованного [пришло] зачисление зарплаты. Смех сквозь слезы. Спасибо, семья обеспечена!» — рассказала супруга Сергея, которая ухаживает за тремя детьми.

Женщина не работает, а семье приходится выплачивать ипотеку и кредит.

Жительница Стерлитамака и мать троих детей Дания Вахитова также заявила, что получила около 1800 рублей в качестве зарплаты мужа, младшего сержанта, мобилизованного 27 сентября.

ufa1.ru

13:04 Росавиация в 37-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 28 октября.



«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:13 В Минусинске Красноярского края проходят похороны сразу четырех мобилизованных по указу Путина мужчин. Игорь Пучков, Александр Парилов, Иван Пухов и Александр Помигалов погибли в зоне «спецоперации» вскоре после призыва. Их прикрепили к частям ВДВ.



Официально обстоятельства гибели не сообщались. Известно, что их могли убить в Херсонской области.

Самому младшему, Александру Помигалову, было 23 года. Он вернулся со срочной службы только в 2020 году. 27-летний Игорь Пучков был женат, у него остались двое маленьких сыновей. У 35-летнего Александра Парилова остались жена и двое детей. Он не дожил несколько дней до очередного дня рождения. Пенсионер ФСИН Иван Пухов не дожил четыре дня до 41-летия.

Краевые власти пообещали заплатить родственникам погибших по 1 млн рублей, а их несовершеннолетние дети могут ежемесячно получать по 15 тыс. рублей. Такую же сумму будут выплачивать и совершеннолетним детям до 23 лет при условии их обучения в техникумах или вузах.



Ранее власти подтвердили гибели еще троих мобилизованных уроженцев Красноярского края. Кроме того, известно о смерти сразу пяти мобилизованных из Челябинской области, жителя Краснотурьинска, адвоката из Санкт-Петербурга и начальника одного из отделов в мэрии Москвы. Еще около 20 мобилизованных, по подтвержденным сообщениям СМИ, погибли, так и не доехав до зоны «спецоперации».

11:59 В Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской области и Туве объявлен режим «уровень базовой готовности», заявили местные губернаторы.



В Туве, Кузбассе и Красноярском крае созданы «оперативные штабы», которые возглавили Владислав Ховалыг, Сергей Цивилёв и Александр Усс соответственно.

«Ограничений это не подразумевает. В первую очередь, режим коснется усиления охраны общественного порядка и обеспечения общих мер безопасности. Также определяем режим работы и охрану военных, важных республиканских объектов, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры», — отметил Ховалыг.



В Кемеровской области в состав штаба вошли «представители Минобороны Р Ф , руководители территориальных органов региона — МВД, МЧС, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, представители органов исполнительной и законодательной власти КуZбасса, главы муниципальных образований», уточнил Цивилёв.



«В нашем регионе должна быть усилена охрана общественного порядка, населения, важных объектов в первую очередь, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Отдельно краю, как и другим регионам страны, поставлена задача обеспечить необходимые потребности Вооруженных Сил нашей страны», — уверяет Усс.

Никаких ограничений не предусмотрено и в Иркутской области. Здесь, по словам губернатор Игоря Кобзева, запланированы проверки «потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей» и «готовности средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования для ликвидации последствий возможных террористических посягательств», а также «усиление физической охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств и мест массового пребывания людей», «проведение разъяснительной работы» и «оказание содействия правоохранителям при проведении антитеррористических учений».

11:00 Более 50 международных компаний перенесли свои офисы из России в Казахстан, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно», — отметил Токаев (цитата по его пресс-службе).



Позже премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов уточнил журналистам, что составлен список из более 300 наиболее крупных иностранных компаний, уходящих из РФ: «С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан. Часть компаний уже приняли положительное решение и уже, можно сказать, релоцировались», — отметил он, назвав, в частности, «Индрайвер» и Honeywell.

10:50 «Вкусно и точка» повысит цены на бургеры всего через четыре месяца после запуска на месте заведений Mcdonald’s. Стоимость по некоторым позициям вырастет на 7−10%.

«Биг спешл» (сменивший «Биг тейсти») подорожает с 269 до 290 рублей, классический гамбургер — с 55 до 59 рублей.

«„Вкусно — и точка“ стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории „бургеры“, — признали в компании. — Повышение затронет 6 позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов. Несмотря на это, стоимость сэндвичей во „Вкусно — и точка“ остается ниже, чем у конкурентов в данной категории».

АО «Вкусно и Точка» владеет кузбасский бизнесмен Александр Говор, основной бизнес которого — Яйский нефтеперерабатывающий завод. Бывшее московское ООО «Макдоналдс» теперь называется ООО «Система ПБО» и принадлежит новокузнецкому ООО «Клуб Отель» Говора.

Главное на утро 20 октября

• Власти регионов России, где вводится «средний уровень реагирования» под предлогом военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, утверждают, что новых ограничений на передвижение не будет, несмотря на указ Путина.



«Будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе. На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим», — сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Введение комендантского часа в Крыму и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Подобные заявления сделали губернаторы Ростовской области и Краснодарского края. При этом в указе Путина говорилось, что в этих регионах должно пройти «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», а также вводится «особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней».

• Антикоррупционный проект «Метла» сообщил, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал его сайт на территории России. Причиной назвали «неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ».

«Проект „Метла“ продолжит свою работу. Мы будем и дальше рассказывать о тех представителях политической элиты, которые совершают реальные, а не мифические преступления», — сказано в заявлении.

• Многодетных отцов все-таки освободят от мобилизации, пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом ранее единороссы отказались законодательно закрепить это, саботировав предложения оппозиции.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации, — написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.



На сегодня, по его словам, якобы отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. отцов: «Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям». При этом Володин ни слова не сказал о родителях детей с инвалидностью и единственных детях одиноких родителей, которых депутаты от КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России» и ЛДПР также просили освободить от мобилизации.

• Премьер- министр РФ Михаил Мишустин объявил задачи координационного совета при правительстве, который создали по поручению Путина. По его словам, нужно наращивать военное производство, поставлять оборудование и технику армии, организовать транспорт и строительные работы в военных целях, а также обеспечить экипировкой, снаряжением, лекарствами, питанием, денежным довольствием.

«Глава государства определил, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тыс. рублей в месяц — для всех, в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. Положенные средства должны поступать людям в полном объёме и своевременно», — утверждает чиновник.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.