Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 230

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

18:05 Путин поговорил с магаданским губернатором Сергеем Носовым об алкоголе.

«Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры, — признал Путин. — Я сейчас уже не говорю про образовательную [инфраструктуру], про медицину, что само по себе очень важно, и вы на это обратили внимание в своем докладе. Вы сказали также и о новых спортивных объектах — нужно, на мой взгляд, уделить этому больше внимания. Это объекты культуры, объекты спорта, физической культуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься».

«Сейчас не буду говорить о других проблемах. Вы в целом об этом всем упомянули. Рассчитываю на то, что будете уделять этому должное внимание и в будущем, — уверен президент РФ. — Обратите внимание на то, что я сказал. Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается — у вас это тоже наверняка можно и нужно решать».

17:36 Центробанк Армении улучшил свой прогноз по росту ВВП в 2022 году с 1,6% сразу до 13% из-за приезда в страну большого количества россиян, передает Arka со ссылкой на главу ЦБ страны Мартина Галстяна.

«Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13%-ный экономический рост в этом году. Мы видим 25%-й рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — отметил Галстян.

17:10 Басманный суд Москвы арестовал генерального директора омского «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрия Немиша по делу о взятке начальнику контрольно-ревизионного управления МЧС Владимиру Репину, передает РБК.

Немиш обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Взятку Репин, по версии следствия, получил, когда возглавлял УФНС по Омской области.

«Нефтегазстроймонтаж» специализируется на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газо- и нефтепроводов и сопутствующих работах. Среди ее партнеров различный структуры «Газпрома». Фирма показала нулевую выручку в 2021 году, в 2020-м она составляла более 130 млн рублей, в 2017-м — около 850 млн.

16:30 Одно из муниципальных предприятий Иркутска в сфере ЖКХ собрало с сотрудников по 1,5 тыс. рублей из зарплат на «помощь мобилизованным». Тайге. инфо известно название МУПа, но, по просьбе читателя, редакция его не указывает.

«Добровольно-принудительно. Попросили всех перевести. Сказали надо нашим ребятам помочь. Конечно, дело добровольное, но лучше сдать. Все пошли и сдали», — отметил сотрудник МУПа.

Подписывались ли при этом какие-либо документы, он затруднился уточнить.

16:06 Еще один мобилизованный из Красноярского края погиб. 35-летний житель Лесосибирска Валерий Соблаков скончался в воинской части в Юрге Кемеровской области, сообщили в мэрии Лесосибирска Ngs24.

Соблаков скончался еще 15 октября, накануне вечером он переписывался с сестрой и сообщал о легком недомогании. В заключении о смерти указано «отек легких, пневмония».

Еще один мобилизованный уроженец Красноярского края в начале октября погиб в воинской части Омска. С начала «частичной» мобилизации, объявленной Путиным, СМИ уже известно более подтвержденных 20 случаев смерти мобилизованных еще до отправки на фронт.

Кроме того, в Красноярском крае власти подтвердили уже семь смертей мобилизованных в зоне «спецоперации».

14:59 Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин арестован. Решение вынес Басманный районный суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Репина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда.

Репина подозревают по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело может быть связано с его работой в должности начальника управления Федеральной налоговой службы по Омской области. Производство возбуждено по материалам омского УФСБ.

Владимир Репин — уроженец Омска. Долгое время работал в областной администрации, затем — на руководящих должностях «Радиозавода имени Попова» и считался человеком известного бизнесмена Ивана Полякова. Репин получил должность в МЧС только в июле 2022 года.

14:11 Жительница кузбасского города Осинники не может попасть на прием к офтальмологу в поликлинике, потому что он работает в военкомате. Об этом говорится на портале, созданном властями для жалоб граждан.

«Что за дурдом творится в нашей городской поликлинике, объясните мне? У меня случилась травма глаза, на прием к офтальмологу попасть не возможно, так как записи к нему нет! Видите ли он сейчас 24/7 в военкомате! И что нам делать, простым гражданами?! Лечь и слепнуть теперь!?» — написала женщина.

«Здравствуйте! Мы взяли сообщение в работу. О результатах сообщим в течение 14 рабочих дней», — сказано в ответе чиновников.

13:33 С учащихся колледжа для студентов с ограниченными возможностями здоровья в Ленинградской области решили собрать «помощь для добровольцев». Видео со встречи, на которой это было объявлено, опубликовал независимый профсоюз «Альянс учителей». Заявление сопровождалось на языке жестов.

«Давайте мы тоже будем патриотами своей страны, потому что все принимают участие: и детские сады и другие учреждения, — убеждала родителей женщина. — <…> Если вы покупаете себе пачку чипсов за 150 рублей, наверное, можно и пачку крупы купить. Никто от этого не обеднеет».

В списке того, что требуется оказались носки, трусы, казан, ватные палочки, стальное корыто на 40 литров, бинты, вата, йод.

13:04 Взрывы прогремели в Харькове, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов, передает ТАСС. «Одно из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», — цитирует его госагентство.

Также сообщается о взрывах в Запорожье.

11:55 33-летнего IT-специалиста Райффайзен Банка Тимура Измайлова мобилизовали в Москве, несмотря на то, что ему положена бронь. А теперь появилась информация, что он погиб, сообщил адвокат Константин Ерохин в своем телеграм-канале.

Измайлова пригласили в военкомат для «уточнения документов» еще за несколько дней до объявления мобилизации, вручили повестку на учебные сборы, а при повторном посещении — отобрали военный билет и дали на сборы четыре часа. Его сразу отправили в воинскую часть в Наро-Фоминске, а после — в Белгородскую область. Адвокаты подали жалобы в военкомат Москвы, военную прокуратуру и запрос в Генштаб. «Никакого оперативного реагирования со стороны госорганов нет — Тимур в итоге уехал на линию фронта!», — рассказал 18 октября Ерохин.

А 21 октября адвокат написал, что по его данным Тимур попал под минометный обстрел и погиб еще 7 октября: «Списки из ЦБ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки Ц Б подал в Генштаб 28 сентября. Напомню — Тимур сотрудник Райффайзен банка, занимал ключевую айти должность, сопровождал систему МИР».

«Просто от себя скажу: подано более 7 жалоб, подан иск, поданы обращения на все горячие линии, публикации в СМИ и т. д. И такой итог. <…> Минобороны и военная прокуратура не в курсе, ничего не говорит, данных нет», — добавил адвокат.

11:30 В Бурятии введен режим «уровень базовой готовности», заявил глава республики Алексей Цыденов. Планируется «усилить пропускной режим в места массового пребывания людей, учреждения культуры, спорта, образовательные учреждения», написал он в телеграме.

При этом чиновник уверяет, что «для жителей не будет вводиться никаких ограничительных мер, которые каким бы то образом повлияли на обычный, ежедневный порядок жизни».



Ранее Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР (хотя власти продолжают требовать называть происходящее в Украине «спецоперацией). На этих территориях организуют штабы территориальной обороны.

Кроме того, на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим под названием «средний уровень реагирования». В этих регионах может проходить «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», а также вводится «особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней». Планируется досматривать транспорт, сказано в указе Путина. В других региона Центрального федерального и Южного федерального округов вводится «ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра», а также «контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны».



На остальных территориях РФ, в том числе в Сибири, вводится режим «базовой готовности». Здесь никаких формальных ограничений не предусмотрено. Но, по версии Путина, решения губернаторов, принятые в рамках его указа, будут обязательны для всех уровней власти и всех жителей конкретного региона.

10:40 В Новосибирске в одну из крупнейших финансовых групп России принесли сразу 35 повесток на мобилизацию для сотрудников IT-сферы. Это произошло в тот же день, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии призывных пунктов в столице.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 21 октября

• Несмотря на обещания спикера Госдумы Вячеслава Володина отпустить с мобилизации многодетных отцов, появляются подтверждения того, что их не отпускают. Жителя Красноярска Ивана Коноплёва, у которого трое детей до 16 лет, мобилизовали 28 сентября и отправили в лагерь в Омске. Его жена рассказала Baza, что мобилизационная комиссия по отсрочке в Красноярске отказалась его отпустить.



Комиссию возглавляет мэр Владислав Логинов. Чиновники и военкомы решили, что оснований для отсрочки нет.

«Жене Ивана объяснили по телефону, что предоставление отсрочки многодетным отцам — это не указ президента, а всего лишь распоряжение Генерального штаба и пока никакого закона нет. Иван до сих пор не может вернуться домой. По информации его жены, 26 октября мужчину должны перебросить в другой город», — пишет издание.

Ранее единороссы отказались законодательно закрепить отсрочку для многодетных отцов, саботировав предложения оппозиции. После этого Володин стал уверять, что обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России и «ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации». Якобы уже отменены решения о призыве 9,5 тыс. мужчин.

• 42-летнему Роману Алехину, который, по его словам, пережил серьезный перелом позвоночника и собирал деньги на военное оборудование для ВС РФ, пришла повестка.

«Мне позвонили из администрации Курской области и напомнили про пост, в котором я обращался к губернатору Роману Старовойту. В нем я сказал, что готов встретиться и помочь им с обеспечением потребностей фронта, так как с начала СВО занимаюсь гуманитаркой: закупаю и передаю в подразделения квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, прицелы, рации и другое военное оборудование. Кроме того, я предложил помогать и приобретать многие важные изделия гораздо дешевле, чем покупают они. Мне сказали, что представители руководства области готовы встретиться и обсудить мои предложения, — рассказал Алёхин. — Приехал на встречу. <…> Поговорили и договорились. Они сели в служебную Камри и уехали, а я пошел к воротам КПП. На воротах меня ждал военком, который мне вручил повестку на 7:00 21 октября».

• Семья нового командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина владеет недвижимостью на 125 млн рублей, узнала «Вёрстка». При этом она записана в базе Росреестра на «Российскую Федерацию».

При этом Суровикин в декларациях указывал, что не владеет недвижимостью. По официальным данным за 2019 год, он лишь пользуется двумя квартирами площадью 288,4 и 107,5 квадратных метров. Его жена Анна, как утверждают журналисты, тогда владела особняком площадью 685 квадратных метров, тремя квартирами площадью 82,7, 107,5 и 288,4 квадратных метров, а также тремя земельными участками и долей в нежилом помещении.

Одна из квартир и вовсе оказалась поделена между «Российской Федерацией» и «Российской Федерацией».

• Преподавателя философии Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госуниверситета Дениса Скопина уволили из-за выхода на акцию проекта. Приказ проректора Владимира Еремеева опубликовала Sota.

В документе сказано, что 21 сентября Скопин вышел на митинг, после чего Выборгский районный суд Петербурга арестовал его на десять суток по протоколу об участии в несанкционированной акции (ст. 20.2 КоАП). Еремеев утверждает, что преподаватель, выйдя на протест, совершил «аморальный поступок», несовместимый с продолжением работы в вузе.



Скопин написал, что не согласен с приказом. Участвуя в митинге против мобилизации, он «исполнял свой моральный долг, как человек, гражданин и преподаватель Факультета свободных наук и искусств», отметил преподаватель, который намерен оспорить увольнение в трудовой инспекции.



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