Еще двое новосибирцев погибли в «спецоперации»

Еще два уроженца Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Один из них был ветераном Чеченской кампании.

34-летний житель села Пеньково Маслянинского района Николай Урванцев погиб на территории Украины, сообщили в местной администрации.

Урванцев «служил в звании гвардии капитана, старшего офицера военной части — полевая почта», уточнили чиновники.

Кроме того, в «спецоперации» погиб 44-летний участник Чеченской кампании Виталий Воропаев, сообщила новосибирская областная организация «Российский союз ветеранов Афганистана». У него остались жена и сын.

Союз ветеранов Афганистана называет гибель Воропаева «первой боевой потерей» в их рядах. Не уточняется, в каком статусе мужчина находился в зоне «спецоперации». По данным сервиса «Контур.Фокус», его полный тезка с 2008 года владел охранным агентством «НСБ-ЮГ», ликвидированным в 2012 году, и некоторое время был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Новосибирскую областную организациб «Российский союз ветеранов Афганистана» возглавляет вице-спикер горсовета Евгений Яковенко («Единая Россия»). В конце сентября он публично заявил, что отправится на фронт, но, судя по его соцсетям, он пока продолжает работать в горсовете.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 74−75.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 23 сентября: погибли 5937 человек. Это уже больше, чем официальные потери силовиков в Первую чеченскую кампанию.