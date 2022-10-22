Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 231

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

18:01 Годовой план по газификации Алтайского края выполнен лишь на 5,2%, сообщило местное отделение «Народного фронта». «Мы выяснили, что первоначальный план по социальной газификации на 2022 год в регионе значительно скорректирован: со 103 тыс. домовладений до 40,28 тыс. В ответе на наш запрос ООО „Газпром Газораспределение Барнаул“ приводит не менее интересные цифры: из поступивших 32 083 заявок технологическое присоединение осуществлено к 2 110 домовладениям. А это только 5,2% от скорректированного плана».

«До конца года кардинально этот позорный показатель, на мой взгляд, не изменится, — считает независимый глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. — Мои земляки из поселка Сибирского (а их примерно 180 потребителей), заключившие договоры на социальную газификацию со сроком исполнения 30 ноября 2022 года, тоже от этого катастрофического провала пострадали. Причины сложившейся ситуации — тема для отдельного разговора. Но точно, что наличие частных газопроводов и пассивность граждан здесь носят второстепенный характер. По крайней мере нашего поселка Сибирского, где нами был подготовлен проект газификации, прошедший госэкспертизу, еще к 2020 году, это никак не касается».

Боронин считает, что региональные чиновники «подставили президента». Регион возглавляет Виктор Томенко.

17:55 Белгородский губернатор Гладков уточнил, что при взрыве в Шебекино пострадали 11 человек: «4 из них в тяжелом состоянии».

17:00 Жительница Красноярка Мария Смородская вышла на пикет с плакатом «Нет стране без мужчин». Ее задержали, сообщила она ОВД-Инфо**.

Женщине вменяют статью о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП).

16:51 Пять человек пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным телеграм-канала «Блэтгород», «прилетело в FixPrice».



16:24 В Томской области решили без конкурса проводить закупки беспилотников, лекарств, медицинских изделий, машин, запчастей, стройматериалов, а также приборов обнаружений оптических, лазерных и иных систем за счет регионального бюджета по заявкам от Минобороны РФ , в том числе от военкоматов. Это следует из постановления обладминистрации.

Более того, без конкурса планируется подписывать контракты с единственными поставщиками и на оказание каких-либо услуг по заявкам военных.

А в Новосибирской области губернатор решил добавить пункт о мобилизации в положение об изменении условий госконтрактов, если их невозможно исполнить по «независящим от сторон обстоятельствам». Теперь к таким обстоятельствам добавлена и «мобилизация в РФ». При этом она не названа «частичной». Если контракт невозможно исполнить на действующих условиях, решение об их изменении принимают соответствующее министерство или госучреждение.

16:19 Оперативный штаб по обеспечению режима «базовый уровень готовности» создан в Республике Алтай, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«В него также вошли представители исполнительных органов государственной власти региона и территориальных управлений федеральных ведомств, — уточнил губернатор. — Этот штаб, созданный в соответствии с указом президента России Владимира Путина, станет координационным органом, обеспечивающим проведение мероприятий по защите жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Р Ф , других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Другие задачи — обеспечение общественного порядка, охраны важных объектов, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения и представляющих повышенную опасность».

16:10 В Москве под «частичную» мобилизацию попал руководитель группы в АО «Тинькофф Банк» и ООО «Тинькофф Мобайл» Иван Якубовский, сообщила журналистка Екатерина Винокурова. По ее словам, Лефортовский военкомат столицы отказался исполнять предписание прокуратуры, подтвердившей право на отсрочку, данное правительственной телеграммой Минцифры РФ .

«Сейчас он находится в Нижнем Новгороде, ВЧ 73966 второй гаубичный дивизион, взвод управления. Есть предписание прокуратуры на возврат — отвезли в военкомат и в управу, но там отказались выполнять», — написала Винокурова в своем телеграм-канале.

«Нужна огласка. Пусть каждый вот, что вякает про „нарушения устраняются, все оперативно работает“ знает, как эти нарушения устраняются и как все работает. Цена вопроса — жизнь человека», — отметила журналистка.

UPD: Но позже сообщение исчезло из телеграм-канала Винокуровой. Причины этого не уточняются.

15:28 Бывшего генерального секретаря ЦК компартии Китая Ху Цзиньтао увели под руку из зала народных собраний с места рядом с нынешним лидером партии Си Цзиньпином. Это произошло прямо в конце ХХ съезда КПК, передают мировые СМИ.

79-летнего Ху Цзиньтао вывели под руки двое мужчин. На распространяемом видео заметно, что бывший генсек уходить не хочет, рядом сидят Си Цзиньпин и глава постоянного комитета во Всекитайском собрании народных представителей Ли Чжаньшу (глава парламента). Ху Цзиньтао что-то говорит Си Цзиньпину, но тот нехотя реагирует с улыбкой.

«Ху Цзиньтао считался одним из оппонентов нынешнего правителя. Эксперты полагают, что у Цзиньтао разногласия с руководством по поводу методов управления, так как Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 году, выступает за модель „коллективного“ руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить. Также ожидается, что Си Цзиньпинь будет переизбран на новый пятилетний срок правления», — напоминает казахстанская Orda.

Более того, по итогам съезда четверо членов постоянного комитета политбюро, включая премьера Госсовета Ли Кэцянаи и Ли Чжаньшу, не вошли в состав ЦК КПК нового созыва. Это может означать, что они не попадут в новый состав политбюро.

15:00 Телеграм-канал «Азиаты России» опубликовал речь одного из тувинских солдат перед строем, которую он, вероятно, адресовал какому-то чиновнику. Он говорит о плохом обеспечении и задумывается над тем, стоит ли терпеть такую власть. На видео мужчина говорит по тувински, но движение «Новая Тува» предоставила перевод выступления.

«Нам угрожали, нам говорили, что если не поедем туда, нас посадят; что нашим семьям не будут помогать, прекратят все выплаты — все это было, — <…> Вот эти рации, сколько тут раций. Посмотрите, сколько нас здесь человек. Мы их поделим, но их не хватит даже на отделения одного нашего взвода. В одном взводе 9 отделений, нам не хватит на отделения, как мы потом сообщаться будем? <…> А эти [привезенные] носки нам к чему, мы уже сами купили достаточно. А с [привезенной] гитарой что? Мы на поле боя из гитары будем стрелять?»

«Если не будет народа, над кем вы будете властью? Перед кем будете все эти речи говорить? Вот так, — добавил солдат. — И теперь, вы нашим семьям, детям, даете по захудалому барану, какой-то продуктовый набор, что это такое? Если так, вы в наших глазах вы уже не будете выглядеть как власть. Может, нам стоило бы самим народом собраться и решить, если от вас не будет толку?»



Все сослуживцы встретили речь военнослужащего аплодисментами.

Напомним, что власти Тувы пообещали за каждого мобилизованного семья по барану. По данным на 30 сентября, было выдано не менее 91 барана.

14:15 22 октября — это День белых журавлей. Его придумал советский поэт Расул Гамзатов, соединив в нем память об убитых в боевых действиях, дружбу народов и надежду на мир.

В новосибирском микрорайоне Шлюз появились белые журавли. «День памяти и грусти», — написала независимый депутат горсовета Светлана Каверзина в своем телеграме.

t.me/sveta_kaverzina



14:00 Российских мужчин, подлежащих мобилизации, не выпускают из Беларуси, утверждает Baza. С рейсов 21 октября сняли более 10 человек.

Телеграм-канал рассказал о 23-летнем жителе Санкт-Петербурга, которого сначала не пустили через границу в аэропорту Домодедово, когда он пытался улететь в Дубай, а затем сняли с автобуса в Беларусь — пограничники сказали Глебу, что он находится в неких списках и не может покинуть страну (хотя власти РФ отрицали закрытие границ). Но в итоге ему удалось добраться до Минска, откуда был запланирован рейс в Турцию.

Но мужчину не пустили в самолет. Сотрудник пограничной службы сослался на пункт 4 ст. 6 соглашения между Беларусью и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения и запретил ему выезд. По словам одного из сотрудников аэропорта, ограничения начали действовать с 20 октября.

12:46 Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа пообещал, что хлеб будет дешеветь из-за падения внутренних цен на зерно. Об этом он сказал в эфире ГТРК «Иртыш»: «Хлебобулочные изделия немного, но должны подешеветь. Население должно это почувствовать».

При этом в сентябре 1 кг белого хлеба, по данным Омскстата, стоит в среднем уже 93,67 рубля. В январе 2022 года он оценивался в 83,95 рубля.

12:22 22-летний сын основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Александр Ожельский призвал снять с себя персональные санкции. Он рассказал, что уехал из России 24 февраля после начала «спецоперации» и участвовал в акциях в поддержку Украины в Лондоне.

«Я не могу поверить, что единственная причина этих санкций — это моя связь с другим человеком. <…> Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там много родных, и я привык ездить туда — не верю, что сейчас не смогу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо и нечестно, насколько это вообще возможно, и я надеюсь, что мир меня услышит», — отметил Ожельский.



Сын Фридмана рассказал, что вынужден был оставить в России свой бизнес, потому что ценит свою свободу выше. Сейчас он живет в съемной квартире в Дубае: «Как вы видите, я не живу в ***** [грёбаном] особняке, потому что я живу по тем средствам, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки ***** [грёбаных] бюрократов».

20 октября Украина ввела санкции в отношении 256 предпринимателей из России и членов их семей.

Ожельский — единственный сын Фридмана, который заявлял, что не планирует оставлять детям наследство. Молодой человек с ранних лет занимался собственным бизнесом. Он начинал с booking-агентства Artist-Bank, которое устраивало вечеринки для детей богатых родителей, затем основал с партнерами аутсорсинг паровых коктейлей в ресторане Sixty, писал Forbes.

11:48 Глава фонда «Русь сидящая» (власти считают НКО, выполняющей функции «иноагента») Ольга Романова заявила, что число завербованных для участия в «спецоперации» российских заключенных превысило 20 тыс. Источник ее данных не уточняется.

Ранее правозащитнику Павлу Чикову стало известно, что ФСИН может оформлять уехавших на «спецоперацию» заключенных переводом в другое исправительное учреждение. А само их местонахождение ФСИН относит к сведениям, составляющим государственную тайну, говорится в ответе ведомства одному из судей в Пензе.

11:38 Из Новосибирска «на запад» отправили второй эшелон мобилизованных, сообщил мэр Анатолий Локоть. Он назвал сибиряков «главным резервом верховного главнокомандования».

«Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину», — написал Локоть в своем телеграм-канале, не уточнив, в чем именно, на его взгляд, будет заключаться победа.

t.me/alokot

11:00 В Туве, где губернатор ввел режим «уровень базовой готовности», будут «усилены меры общественной безопасности и антитеррористической защищенности». Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Силы и средства правоохранительных, социально-экономических ведомств республики будут консолидированы на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов критической важности. Для этого будет проведена проверка их технического оснащения и компетентности сотрудников на знание мер безопасности и антитеррористической защищенности. По данным ФСБ, в республике насчитывается порядка 27 таких объектов. На указанных предприятиях необходимо обеспечить выполнение полного комплекса антитеррористических мер», — отметили чиновники.

Ранее Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР (хотя власти продолжают требовать называть происходящее в Украине «спецоперацией). На этих территориях организуют штабы территориальной обороны.



Кроме того, на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим под названием «средний уровень реагирования». В этих регионах может проходить «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», а также вводится «особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней». Планируется досматривать транспорт, сказано в указе Путина. В других региона Центрального федерального и Южного федерального округов вводится «ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра», а также «контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны».



На остальных территориях РФ, в том числе в Сибири, вводится режим «базовой готовности». Здесь никаких формальных ограничений не предусмотрено. Но, по версии Путина, решения губернаторов, принятые в рамках его указа, будут обязательны для всех уровней власти и всех жителей конкретного региона.

Главное на утро 22 октября



• Минюст РФ объявил известного журналиста и писателя Михаила Зыгаря СМИ — «иностранным агентом».

В реестр «физлиц-иноагентов» включили журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, продюсера Александра Роднянского и уехавшего в Украину бывшего новосибирского депутата Госдумы Илью Пономарёва, Илью Шуманова, Семена Кочкина, Руслана Габбасова, а также вдову основателя корпорации «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова Катерину. Она была совладелицей компании после его загадочной гибели, а потом крупнейший новосибирский налогоплательщик и главный разработчик металлургических углей в мире перешел под контроль других лиц.

Все подробности о Катерине Босов читайте здесь.

• Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что на 21 октября было мобилизовано 260 тыс. жителей России.

• Адвоката Константина Ерохин избили в московском военкомате. Он пришел попросить отсрочку для своего клиента, но сотрудник комиссариата отказался принять документы на отсрочку, утверждая, что мэр Сергей Собянин «аннулировал» повестки.

«Ерохин настаивал, и тогда его отвели к военному комиссару. По словам адвоката, тот напал на него и силой вытолкал за дверь. Ерохин зафиксировал последствия побоев и намерен добиться наказания для военкома», — пишет «Адвокатская улица».

Врачи диагностировали подозрение на ушиб шеи, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.



• Российские мобилизованные опубликовали очередное видео об условиях, в которых оказались. Призванные из Краснодарского края заявили, что их «бросили как собак» без нужной экипировки. Главным спикером выступил депутат совета Тихорецкого городского поселения Антон Кулигин («Новые люди).

«Месяц нас типа к чему-то готовили — непонятно, к чему. Возили туда-сюда. А сейчас мы находимся где-то в полях Украины. Нас просто как собак выкинули в поля. Ни лопат, ничего с собой нет, а из обмундирования — только свое личное, что нам гуманитарная помощь помогла, — утверждает Кулигин (видео опубликовал телеграм-канал „Жесть Краснодара и края“). — Живем просто в поле. Нет-нет, привозят какую-то еду, буквально два раза в день. Палим костры, рубим деревья, копаем, чем бог послал. Нам дали калаши и штык-ножи, и, ребята, копошитесь как хотите. Никакой информации нету, командования нету, сидим как на иголках, потому что не знаем, где свои, где чужие. Ни рации, ни патронов, нихера нет. Медикаментов тоже нет. Ладно сейчас ночью до нуля градусов, а днем хоть тепло еще, погреться можно. Хотелось бы показать это нашим властям… вы считаете это нормальным?».

При этом сам Кулигин активно поддерживал «спецоперацию» и ездил на машине с буквой «Z».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.