Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 234

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

15:05 Сбой произошел в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает сервис Downdetector.

14:45 Депутаты Верховного Совета Хакасии намерены обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой об установлении квоты на экспорт угля и предоставлении доступа угольным предприятиям республики к инфраструктуре РЖД. Обращение планируется рассмотреть на сессии 26 октября и направить главе правительства.

В документе рассказывается о критической ситуации в отрасли в связи со снижением объемов вывоза топлива на восток. Депутаты отмечают, что логистическая проблема стоит только перед предприятиями Хакасии и Кузбасса.

В распоряжении Тайги.инфо имеется проект обращения, редакция опубликовала его текст полностью в разделе документы.

14:20 Американский холдинг Yum! Brands заключил договор о продаже своих российских ресторанов KFC. Покупателями стали структуры ижевского франчайзи сети. Новый владелец обязан переименовать все заведения в России, они будут работать под брендом Rostic's. Подробнее — тут.

Рестораны «Ростик'с» уже работали в России в 2000-х. В Новосибирске в конце 2006 года стало известно о появлении первого KFC. Его открывал «Росинтер», развивавший «Ростик'с». Шесть лет заведения сети работали под двойным названием «Ростик'с-KFC». Вот так они выглядели.

12:30 Товарооборот России с КНДР через таможни Дальнего Востока полностью прекратился, заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. На октябрь 2020-го он составлял 5,8 тыс. тонн, на октябрь 2021-го — 20 тонн.

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали, — цитирует Ладыгина РИА Новости. — Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет».

Из КНДР ввозились товары групп «Органические химические соединения» (99,2% от общего объема), а также «Машины и механизмы, их части» (0,8%).

11:50 В Улан-Удэ неизвестный сообщил о минировании зданий. Сообщение пришло утром 25 октября на почту местного телеканала «Тивиком».

«Какого хрена я должен идти и умирать в Украине? Я ничего не получаю, эта страна обращается со всеми нами как с дерьмом, — сказано в опубликованном каналом письме. — Я лучше умру в Улан-Удэ».



Дальше следует перечисление объектов, которые автор якобы хотел подорвать «самодельными бомбами» и «коктейля Молотова». Среди них местные вузы, мэрия, Народный Хурал и другие.

О последствиях не сообщалось, но позже телеканал объявил об эвакуации отделения скорой помощи в Улан-Удэ, назвав это «учениями».

11:33 Железнодорожные пути подорвали в Брянской области на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Сработало неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет», — отметил Богомаз.

11:07 Из Бердска отправили очередную партию мобилизованных, сообщили в пресс-центре мэрии. Куда именно их послали — в подготовительный лагерь на территории Новосибирского высшего военного командного училища или в другое место — не уточняется.

«Председатель бердской городской Общественной палаты Марина Щербенева, через добровольцев и мобилизованных, передала бойцам-землякам посылки с термобельем и сапогами, собранные общественниками и предпринимателями Бердска», — утверждают чиновники.





10:43 Кадыров утверждает, что «очень недоволен» тем, что <…> [спецоперация] якобы уже идет на территории России. Он призвал «стереть города с земли» (аудиозапись, на которой он представляется «мобильным репортером ЧГТРК „Грозный“», опубликована в его телеграм-канале).

«Если прилетел снаряд в наш регион, надо стереть с земли, дон, города, дон, чтобы видно было, дон, дальний горизонт, дон. Чтобы понимали, что нельзя даже придумать стрелять в нашу сторону, дон. И надо не смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения, дон. Всё, что можно было уже это было, дон — большего, худшего уже не будет, дон».



10:30 С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 6374 мирных жителя: «2488 мужчин, 1700 женщин, 167 девочек и 201 мальчик, а также 34 ребенка и 1784 взрослых, чей пол пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 423 погибших).

Ранены 9776 гражданских, среди которых 735 детей, сказано в докладе ООН.

10:14 За последние 20 лет в России «вымерли» 32 тыс. сел, заявил экс-глава Кузбасса Аман Тулеев. Этот срок приходится на президентство, премьерство и снова президентство Владимира Путина.

«За последние 20 лет в России вымерли, прекратили свое существование 32 тысячи сел и деревень. А на кону стоят еще 75 тыс. сельских населенных пунктов, где сегодня проживает от одного до 25 человек. Если ситуация не поменяется, то долго они не протянут», — написал Тулеев в своем телеграм-канале, пространно комментируя проблемы сельского хозяйства РФ.

09:55 Экс-глава департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Мария Солодяжникова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), пишет «Ъ». По версии следствия, она пообещала руководству строительной компании «Креатив» за 35 млн рублей «решить вопрос» с финансовыми претензиями, которые к компании выдвинуло ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» при реконструкции очистных сооружений и спорткомплекса для воинской части в Комсомольске-на-Амуре.

Контракт был заключен на сумму 800 млн рублей, которые строители якобы получили от заказчика в полном объеме. Но возникшие разногласия привели к расторжению контракта в одностороннем порядке, а также к иску предприятия Минобороны к компании на всю сумму. Тогда гендиректор «Креатива» Андрей Пантелеев через гендиректора ООО «Торгово-строительная компания „ТСТ“» Сергея Прядко связался с высокопоставленной чиновницей Минобороны Солодяжниковой. Та предложила решить вопрос за 35 млн с заместителем директора ФГУП Ларисой Леонтьевой. Застройщик согласился, но сразу же написал заявление в правоохранительные органы и стал свидетелем по делу.

В итоге Солодяжникову задержали при получении денег в одном из ресторанов на Кутузовском проспекте Москвы. Она признала вину, суд проходил в особом порядке. Ей дали три года колонии общего режима, посреднику Сергею Прядко — четыре года.

Главное на утро 25 октября

• Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов связался по телефону с высшими военными должностными лицами Великобритании и США по поводу ситуации с «грязной бомбой», которую якобы может использовать Украина. Первым информацию распространило само Минобороны РФ и продолжает обсуждать ее уже несколько дней.



Герасимов провел переговоры с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Британская сторона заявила, что адмирал Радакин отверг необоснованные заявления России о том, что Украина якобы планирует эскалацию конфликта, и подчеркнул решимость Великобритании и дальше оказывать поддержку Украине.

• Редактора сайта «Блокнот Самара» Дмитрия Бегуна оштрафовали на общую сумму в 100 тыс. рублей из-за публикации с рассуждениям о частичной мобилизации. Суд рассмотрел протоколы на него о «дискредитации» ВС (ст. 20.3.3 КоАП) и о «злоупотреблении свободой массовой информации» (ст. 13.15 КоАП).

«В статье было (сейчас исправлено) предложение: „Впрочем, как всегда, не обошлось без эксцессов: призыва в армию хромых, косых, слепых, перегибов на местах, медийных скандалов и тщательно скрываемого мордобоя с участием сельских шутников-военкомов“, — пишет издание. — У редактора „Блокнот Самары“ Дмитрия Бегуна были факты о мордобое, призыве хромых и слепых. А вот с косыми вышла неувязочка. То ли редактор в суматохе запамятовал, то ли добавил для красного словца — как аллегорию».

Журналисты издания предполагают, что преследование могло начаться по личному указанию губернатора Дмитрия Азарова. «Вероятный мотив — зачистка информационного поля перед выборами главы региона в 2023 году — чтобы они для него прошли без сучка и задоринки. Косвенно эту версию в частных беседах подтверждают силовики», — пишут журналисты «Блокнота», которые просят считать это обращением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Издание называет Бегуна «патриотом-журналистом», который «участвовал во многих позитивных вещах, помогал собирать огромное количество гуманитарной помощи на Донбасс».

• Призванного из Красноярского края по мобилизации отца троих детей Романа Гераськина все-таки решили вернуть к семье. Его жене позвонили из военкомата и сказали, что пересмотрели решение о призыве.

Губернатор края Александр Усс поручил краевому военкому вернуть домой всех мобилизованных отцов троих детей.

• Актрису Чулпан Хаматову вырезали из фильма «Мустай», посвященного башкирскому поэту Мустаю Кариму. Вместо нее стихи Карима в идентичной сцене читает актриса Полина Агуреева (картину показали в Казани еще 18 октября).

Хаматова после 24 февраля эмигрировала в Латвию. В Риге она выступала на митинге против действий Кремля в Украине.

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