«Критическая ситуация»: обращение депутатов Хакасии к Мишустину

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Депутаты Верховного Совета Хакасии намерены обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой об установлении квоты на экспорт угля и предоставлении доступа угольным предприятиям республики к инфраструктуре РЖД. Обращение планируется рассмотреть на сессии 26 октября и направить главе правительства. В нем рассказывается о критической ситуации в отрасли в связи со снижением объемов вывоза топлива на восток. Депутаты отмечают, что логистическая проблема стоит только перед предприятиями Хакасии и Кузбасса.

В распоряжении Тайги.инфо имеется проект обращения, редакция публикует его текст полностью.

Уважаемый Михаил Владимирович!



В Верховный Совет Республики Хакасия обратились руководители угольных предприятий Республики Хакасия с просьбой акцентировать Ваше внимание на сложившейся в угольной отрасли Хакасии критической ситуации, вызванной постоянным снижением объемов вывоза угольной продукции в восточном направлении. В 2022 году идет ежемесячное снижение объемов добычи угля и вывоза на экспорт в восточном направлении — с 868 тыс. тонн в марте текущего года до 57,4 тыс. тонн в сентябре текущего года. Это негативно отражается на финансовой устойчивости региона, в том числе в части поступления налога на прибыль организаций, который составляет более 51% от общего объема налоговых доходов региона.

снижение объемов добычи угля и вывоза на экспорт в восточном направлении — с 868 тыс. тонн в марте до 57,4 тыс. тонн в сентябре

По прогнозу по итогам 2022 года погрузка угольной продукции с угольных предприятий региона не превысит 4,8 млн. тонн или 55% от согласованной квоты (8,614 млн тонн).

Анализ погрузки на экспортные направления из основных регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, отгрузки угольной продукции за 8 месяцев 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года показал, что снижение погрузки произошло только в Кемеровской области и Республике Хакасия.

Причем, Кемеровской области даны гарантии Правительства Российской Федерации по достижению выполнения погрузки угольной продукции с угольных предприятий Кемеровской области во втором полугодии 2022 года в объеме погрузок, осуществленных в данном регионе во втором полугодии 2021 года.

снижение погрузки произошло только в Кемеровской области и Республике Хакасия

По всем остальным регионам имеется значительная положительная динамика увеличения погрузки.

О сложной ситуации, складывающейся в угольной отрасли Республики Хакасия и ее значимости для социально-экономического развития региона отмечалось в принятом в июле текущего года обращении Верховного Совета Республики Хакасия «К Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о предоставлении мер государственной поддержки угольным предприятиям Республики Хакасия» (постановление Верховного Совета Республики Хакасия от 06.07.2022 № 1249−40). Тем не менее, обозначенный в обращении вопрос требует к себе Вашего дополнительного внимания и решений.

С учетом вышеизложенного, Верховный Совет Республики Хакасия просит Вас рассмотреть возможность установить квоты на экспорт угля и предоставить доступ угольным предприятиям Республики Хакасия к инфраструктуре ОАО «РЖД» в целях обеспечения их минимальной потребности в вывозе угля на экспорт в восточном направлении.

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