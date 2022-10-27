Зампред новосибирского заксобрания напомнил независимому депутату о судьбе Троцкого

© vk.com/panferov_andrej2019. Андрей Панфёров

Новосибирское заксобрание поддержало обращение горсовета Новосибирска в Госдуму для принятия федерального закона о лишении мандатов всех избранных людьми муниципальных депутатов, которые не находятся в России больше года. Никто вопросов не задавал, а вице-спикер парламента, который месяц назад обещал поехать на «спецоперацию», заговорил о Троцком и поедании хинкали. Независимый депутат обратила внимание, как Панфёров «поддакивает» властям.

Заксобрание поддержало обращение горсовета Новосибирска с просьбой ввести дополнительные ограничения для муниципальных депутатов, передает корреспондент Тайги. инфо с сессии 27 октября. Подконтрольный «Единой России» парламент захотел лишать их мандатов, если они непрерывно не находятся в России более года.

Документ сначала приняли на сессии горсовета в сентябре. Через месяц его поддержали и областные депутаты. Само обращение изначально подготовил спикер горсовета Дмитрий Асанцев («ЕР»).

«В практике работы совета депутатов Новосибирска возникла ситуация, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится за границей продолжительный период времени (около года), мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвращения в РФ», — говорилось в обращении. Авторы считают, что пребывание за границей мешает исполнению обязанностей на округе, которые «поставлены в зависимость от деятельности его помощников либо возможностей технических средств связи».

Асанцев не называл фамилию, но, очевидно, что речь идет о независимом депутате, одном из лидеров коалиции «Новосибирск 2020» Сергее Бойко. Другой независимый депутат горсовета от коалиции Хельга Пирогова была вынуждена уехать из России в июле 2022 года, будучи беременной. На нее после твита о «спецоперации» написали коллективный донос некоторые депутаты из «Единой России» и ЛДПР, а после личного возмущения главы СК РФ Александра Бастрыкина на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).

На сессии заксобрания решил выступить его первый зампред Андрей Панфёров («ЕР»), который еще 23 сентября обещал поехать на фронт добровольцем, но до сих пор остается в Новосибирске. Он, не называя фамилий, начал говорить о «группе депутатов, которая постоянно шельмует власть».

«Постоянно негативные вбросы в социальные сети, не выбирая слова, мажут грязью президента. Один находится в тех местах, где закончил свою жизнь Лев Троцкий. Я думаю, что это для нас такая сакральная страна, и, я думаю, что он в конце-концов тоже закончит [жизнь]. Вторая сейчас ест хинкали в Грузии, но это не мешает ей поливать всех, включая депутатский корпус городского совета и законодательного собрания», — утверждает Панфёров.

Революционер Троцкий, напомним, был убит в Мексике в 1940 году агентом НКВД Рамоном Меркадером. Лев Троцкий — один из создателей Красной армии.

Панфёров не уточнил источник своих данных о местонахождении независимых депутатов.

UPD (16:55): Хельга Пирогова прокомментировала Тайге.инфо заявление Панфёрова.



«Удивительно слышать то, что говорит Панфёров об обращении депутатов законодательного собрания к Госдуме по лишению мандатов конкретных муниципальных депутатов. Ничего более завистливо-трусливого давно не видела, видимо, совсем никому не нужен старик, что не может остановиться педалировать эту тему, — считает депутат. — Мало ему было быть просто доносчиком, теперь он еще и трус, с вызовом клеймящий тех, кто не боится говорить что-нибудь против власти. Если для него обсуждение городских проблем это грязь, то что ж он так мучает себя, заставляет ходить на сессии и слушать нас? Поддакивать власти много ума и смелости не надо».

В итоге за поддержку обращения проголосовал 61 депутат. Пятеро голосовать не стали.

В случае подготовки федерального закона о поражении в правах избранных людьми депутатов и его принятия, решение будет касаться всей России.