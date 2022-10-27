Зампред новосибирского заксобрания напомнил независимому депутату о судьбе Троцкого
Новосибирское заксобрание поддержало обращение горсовета Новосибирска в Госдуму для принятия федерального закона о лишении мандатов всех избранных людьми муниципальных депутатов, которые не находятся в России больше года. Никто вопросов не задавал, а вице-спикер парламента, который месяц назад обещал поехать на «спецоперацию», заговорил о Троцком и поедании хинкали. Независимый депутат обратила внимание, как Панфёров «поддакивает» властям.
Заксобрание поддержало обращение горсовета Новосибирска с просьбой ввести дополнительные ограничения для муниципальных депутатов, передает корреспондент Тайги. инфо с сессии 27 октября. Подконтрольный «Единой России» парламент захотел лишать их мандатов, если они непрерывно не находятся в России более года.
Документ сначала приняли на сессии горсовета в сентябре. Через месяц его поддержали и областные депутаты. Само обращение изначально подготовил спикер горсовета Дмитрий Асанцев («ЕР»).
«В практике работы совета депутатов Новосибирска возникла ситуация, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится за границей продолжительный период времени (около года), мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвращения в РФ», — говорилось в обращении. Авторы считают, что пребывание за границей мешает исполнению обязанностей на округе, которые «поставлены в зависимость от деятельности его помощников либо возможностей технических средств связи».
Асанцев не называл фамилию, но, очевидно, что речь идет о независимом депутате, одном из лидеров коалиции «Новосибирск 2020» Сергее Бойко. Другой независимый депутат горсовета от коалиции Хельга Пирогова была вынуждена уехать из России в июле 2022 года, будучи беременной. На нее после твита о «спецоперации» написали коллективный донос некоторые депутаты из «Единой России» и ЛДПР, а после личного возмущения главы СК
На сессии заксобрания решил выступить его первый зампред Андрей Панфёров («ЕР»), который еще 23 сентября обещал поехать на фронт добровольцем, но до сих пор остается в Новосибирске. Он, не называя фамилий, начал говорить о «группе депутатов, которая постоянно шельмует власть».
«Постоянно негативные вбросы в социальные сети, не выбирая слова, мажут грязью президента. Один находится в тех местах, где закончил свою жизнь Лев Троцкий. Я думаю, что это для нас такая сакральная страна, и, я думаю, что он в конце-концов тоже закончит [жизнь]. Вторая сейчас ест хинкали в Грузии, но это не мешает ей поливать всех, включая депутатский корпус городского совета и законодательного собрания», — утверждает Панфёров.
Революционер Троцкий, напомним, был убит в Мексике в 1940 году агентом НКВД Рамоном Меркадером. Лев Троцкий — один из создателей Красной армии.
Панфёров не уточнил источник своих данных о местонахождении независимых депутатов.
UPD (16:55): Хельга Пирогова прокомментировала Тайге.инфо заявление Панфёрова.
«Удивительно слышать то, что говорит Панфёров об обращении депутатов законодательного собрания к Госдуме по лишению мандатов конкретных муниципальных депутатов. Ничего более завистливо-трусливого давно не видела, видимо, совсем никому не нужен старик, что не может остановиться педалировать эту тему, — считает депутат. — Мало ему было быть просто доносчиком, теперь он еще и трус, с вызовом клеймящий тех, кто не боится говорить что-нибудь против власти. Если для него обсуждение городских проблем это грязь, то что ж он так мучает себя, заставляет ходить на сессии и слушать нас? Поддакивать власти много ума и смелости не надо».
В итоге за поддержку обращения проголосовал 61 депутат. Пятеро голосовать не стали.
В случае подготовки федерального закона о поражении в правах избранных людьми депутатов и его принятия, решение будет касаться всей России.