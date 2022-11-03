Жена завербованного ЧВК «Вагнер» новосибирского заключенного требует сказать, где он

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Родственники заключенных новосибирской ИК-14 провели сход у колонии из-за отключения связи с близкими на фоне информации об их возможной вербовке в ЧВК «Вагнер». Жена одного из осужденных рассказала Тайге.инфо, как проходила встреча с начальством учреждения.

Около 30 родственников заключенных тогучинской ИК-14 собрались у здания колонии 3 ноября. С 30 октября в учреждении отсутствует связь, и у них нет информации о судьбе близких на фоне сообщений о том, что в колониях ЧВК «Вагнер» проводит вербовку, говорили они Тайге.инфо.

Близкие заключенных ИК-14 потребовали предоставить всем внеочередное свидание с осужденными или звонок, а также в ближайшее время дать возможность позвонить тем заключенным, которые согласились участвовать в «спецоперации» в Украине. Кроме того, он попросили организовать встречу с уполномоченным по правам человека и членами ОНК и приостановить «все действия по подготовке и отправке заключенных» в зону «спецоперации» до исполнения требований.

Ранее руководство ГУФСИН Новосибирской области под предлогом распространения ковида объявило, что с 25 октября в ИК-14, а также колониях №2, №3, №8, №12, №13 и №18 «временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными». Этот список совпадает с перечнем учреждений, в которых, по данным правозащитников, могла проходить вербовка в ЧВК «Вагнер».

Родственникам удалось поговорить с начальником колонии. «Когда мы спросили, подтверждает ли он информацию о нахождении частной военной компании на территории, он сказал: „Нет“. То есть вы опровергаете? Он сказал: „Нет“. Никаких комментариев нам не даете? „Нет“», — рассказала Тайге. инфо Наталья Джаниева, жена 29-летнего осужденного Максима Зайцева.

Когда женщина спросила, где ее муж, начальник колонии ответил ей: «А его кажется куда-то перевели. <…> В 10-й барак. Ты же знаешь, он у тебя непостоянный такой».

Затем Наталья спросила о том, почему нет связи с заключенными. Начальник колонии ответил, что «ведутся технические работы». «Я говорю: „А где?“ Он отвечает: „На лини. Зонателеком“. Но „Зонателеком“ дала официальный ответ, что у них нет никаких технических неполадок. Он сказал: „Ничего не знаю“. Хорошо, я отправляла ФСИН-письмо. Он сказал: „Его нет“», — рассказала Наталья.

Родственникам осужденных также удалось встретить заключенного, который вышел из ИК-14 на свободу. Он подтвердил Наталье, что ее муж «подписал» соглашение с ЧВК. «Дальше я упала в обморок», — рассказала он. Муж Натальи — бывший спецназовец ГРУ.

Освободившийся осужденный уверял родственников, что никого якобы «не вербовали», а «просто обещали им деньги» и амнистию.

У тех нескольких десятков людей, которые пришли к колонии утром 3 ноября, сразу восемь родственников могли подписать согласие на участие в деятельности ЧВК. Родственники считают, что начальник колонии готов был рассказать, что же случилось с их близкими. Но после того, как он позвонил кому-то, сотрудник ФСИН отказался говорить об этом.

Один из заключенных смог передать записку родственнику, в которой сказано, что если ее читают, значит он уже в ЧВК.

О первых фактах вербовки сибирских заключенных на «спецоперацию» в Украине стало известно в конце октября. Тайга. инфо писала, что представители ЧВК «Вагнер» могли посетить колонии в Кемеровской и Новосибирской области. Общее число завербованных оценивалось свыше 1 тыс.



Кроме того, в начале вербовщиков заметили в томских и омских колониях.