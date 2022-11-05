Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 245

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:50 Мобилизованный житель Пермского края Михаил Жихарев, который поднимал вопросы о выплатах перед губернатором и боровшийся за права призванных, задержан. Об этом сообщил член КПРФ Андрей Новосёлов.

«Тот самый Миша Капитан, который поднял вопрос на всю Россию о выплатах пермским мобилизованным и саботаже [пермского] губернатора [Дмитрия] Махонина, кто помог семьям получить долгожданные выплаты, теперь сам оказался в трудной ситуации и ему нужна наша с вами поддержка, — рассказал Новосёлов. — Помимо этого, на протяжении двух недель после легендарного видео с Махониным, он начал бороться против алкоголя в Тюмени и Елани, чтобы алкаши не распивали спиртные напитки и не доводили ситуацию до абсурда. Здесь не нужно лишних слов, все читают интернет и видят эту ужасную картину».

Жихарева могли задержать по заявлению тех мобилизованных, которые употребляли алкоголь. Якобы он остановил очередную пьянку, но его обвинили в угрозе убийством. «Ему даже инкриминирует чуть ли не создании коалиции против вооруженных сил РФ. Сейчас капитан задержан, а эти „герои“ продолжают патриотично бухать всей стаей, ни в чем себе не отказывая», — отметил коммунист.

17:40 Иран признал, что передал РФ беспилотники.

«Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны. Утверждения о ракетах — полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная: мы передали РФ небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта на Украине», — заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян (цитата по «Интерфаксу»).

При это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще в августе называл «вбросами» информацию о поставке иранских беспилотников. Сделку пыталась отрицать и представитель МИД Р Ф Мария Захарова, называя сведения «набором ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений». В то же время резолюция Совбеза ООН, принятая в 2015 году, предполагает эмбарго на поставки вооружений из Ирана.

16:49 Самолет Минобороны РФ Ту-154, двигавшийся из Екатеринбурга в Новосибирск, экстренно вернулся в аэродром вылета, передает профильный телеграм-канал Aviaincident.



«По докладу экипажа воздушного судна произошло растрескивание лобового стекла. Командир принял решение выполнить возврат на аэродром вылета Екатеринбург (Кольцово)», — сообщает канал.

15:50 Только 50% экономически активных опрошенных новосибирцев хотели бы жить в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира. Остальные уехали бы за границу, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

«По 5% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 3% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии», — говорится в сообщении авторов исследования.

При этом среди мужчин оказалось 49% тех, кто остался бы в РФ, среди женщин — 55%.

15:20 Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев прокомментировал гибель 15 человек в костромском кафе «Полигон», которое принадлежит депутату областной думы от «Единой России» и одному из главных партфункционеров региона Ихтияру Мирзоеву.

«Казалось бы, после „Зимней вишни“ должны были извлечь уроки, но всё закончилось месячной акцией показушных инспекций по стране. А потом вернулось на круги своя, — отметил Матвеев в своем телеграм-канале. — Почему запасные выходы чаще всего заперты? Для того, чтобы увеличить прибыль капиталиста, в данном случае- единоросса Оглы. Не надо ставить у каждого выхода охрану (а вдруг кто прошмыгнет без оплаты), экономия. Ну, а пожарники наверняка приходят по согласованию с капиталистом, тем более, что сейчас внеплановые, вообще прекращены. Чтоб „не кошмарить бизнес“ кошмарят вот такими трагедиями потом людей».

14:34 Власти Республики Алтай повысили вдвое командировочные для чиновников, если те поедут в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Документ опубликован на сайте правовой информации, он подписан губернатором Олегом Хорохординым.

Более того, суточные составят 8480 рублей за каждый день такой командировки, решили алтайские власти. И это еще не всё, предполагаются неназванные безотчетные расходы: «Государственные органы Республики Алтай могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками».

Финансировать поездки чиновников будут из республиканского бюджета. Напомним, что Горный Алтай считается одним из беднейших регионов РФ.

14:26 В Казани мобилизованные прогнали офицера из-за недовольства условиями службы, в частности отсутствием сухих дров. Они обматерили его и пригрозили применить физическую силу. Видео опубликовал телеграм-канал «Осторожно новости».

Мобилизованные пожаловались, что получили автоматы 1970-х годов: «Ржавые, необстреляны, ими вообще опасно стрелять». Они также заявили о нехватке воды и еды.

Солдаты также добавили, что позовут «братву», которая всех ***** [разнесет], если продолжится «такая ***** [фигня]».



13:30 Число погибших в костромском кафе выросло до 15, передает Baza. Власти пока подтвердили смерть 13 человек, еще пятеро пострадали.

По данным Readovka, кафе «Полигон» принадлежит депутату Костромской областной думы и члену фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Это замсекретаря местного политсовета реготделения «ЕР». На сайте партии указано, что Мирзоев — генеральный директор ООО «Полигон», которое зарегистрировано там же, где загорелось одноименное кафе.

13:03 13 человек погибли при пожаре в костромском кафе «Полигон», передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Прокуратура ранее сообщала о 8 погибших, МЧС последний раз в своем телеграм-канале отчитывалось лишь о четырех пострадавших.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за применения пиротехники. Посетитель мог выстрелить из ракетницы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3, ст 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

12:48 Экс-худрук Русского драматического театра Улан-Удэ Сергей Левицкий, которого преследовали власти из-за позиции по Украине, устроился режиссером Казахстанского ТЮЗа. Об этом сообщил в соцсетях худрук театра Фархат Молдагали.

В России Левицкого дважды признали виновным в «дискредитации ВС РФ» (ст. 20.3.3 КоАП). Суммарное его оштрафовали на 80 тыс. рублей — деньги ему помогали собирать жители РФ.

«Я не признаю себя виновным. От своих слов, высказанных в моем посте, не отказываюсь. У меня не было намерения дискредитировать ВС РФ. Пост носил полемический характер, а также содержал в себе пацифистский пафос, — говорил Левицкий на заседании по второму делу в суде. — Имеет ли право человек ставить под сомнение любую информацию, которую он получает, сопоставлять разные факты и делать собственные выводы? Ответ очевиден — бесспорно имеет. Ровно также как и имеет право доверять или не доверять тем или иным официальным лицам и институциям».

Худрук Русского драматического театра Улан-Удэ Сергей Левицкий был уволен с этого поста из-за позиции по Украине и критики властей. Руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) также отстранило доцента Левицкого от работы без сохранения заработной платы.

12:17 Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы Baker Hughes, сказано в его распоряжении.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Нефтесервисные технологии“ сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества „Бейкер Хьюз“, принадлежащих компании с ограниченной ответственностью „Бейкер Хьюз Раша Холдингз“ (Baker Hughes Russia Holdings LLC)», — сказано в документе. Там же названы и другие российские активы американской транснациональной нефтесервисной компании, которые достанутся «Нефтесервисным технологиям».

«Нефтесервисные технологии» получили право приобрести 100% АО «Бейкер Хьюз», ООО «Би Джей Самотлор Сервисиз Восток», ООО «Ойламп Сервис», ООО «Оренбургнефтегеофизика», ООО «Энерго Инновации», ООО «Бейкер Хьюз Сервисез Рус», ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», ОАО «Ойламп Сервис».



Компания поставляет оборудования в сфере нефтегазовой промышленности и разрабатывает программное обеспечение. В августе она объявила об уходе из РФ и планах продать бизнес в стране местному менеджменту.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Нефтесервисные технологии» учреждено 20 июля. Фирмой в равных долях владеют топ-менеджеры Baker Hughes в России Александр Монахов, Алексей Аникеев и Наталия Айдарова.



11:30 Власти Бурятии решили сократить число вакансий в здравоохранении. Это делают из-за опасений не выполнить показатели государственного проекта.

По подсчетам Тайги. инфо, сейчас в госучреждениях республики не хватает не менее 313 медиков. Все подробности читайте здесь.

10:13 Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников («Единая Россия») назначен первым замглавы российской администрации Мариуполя в ДНР. Для него это существенное понижение в статусе после должности вице-премьера Якутии. Он приходится сыном советнице прежнего генерального прокурора Юрия Чайки.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 5 ноября

• Путин продлил приостановку выплат гражданам по вкладам CCCР до 2026 года. Он подписал законопроект, принятый парламентом.

Речь идет о вкладах граждан, сделанных до 1991 года. По закону, принятому еще при президенте Борисе Ельцине, потерянные вклады должны быть компенсированы путем перевода в долговые обязательства с учетом инфляции. Но после 2003 года именно при Путине выплата компенсаций была приостановлена «в связи с отсутствием финансового обеспечения и отсутствием законодательной области», ежегодно продлевалась.

• Путин также подписал федеральный закон, по которому разрешает мобилизовать россиян с имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Под призыв не попадают осужденные по статьям о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего, террористическом акте, захвате заложников, хищении ядерных материалов, госизмене, насильственном захвате власти и посягательстве на жизнь госслужащего.

Кроме того, по новому закону, мужчины, проходящие альтернативную гражданскую службу, не должны направляться в зону боевых действий при объявлении мобилизации.

• Министерство культуры РФ отменило IX Московскую международную биеннале современного искусства за несколько дней до открытия. «Мероприятие, планируемое к проведению в Третьяковской галерее, было отменено по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения», — утверждают в Минкультуры.

Среди экспонатов, судя по анонсу, например, есть серия работ про птиц с глазами на крыльях — они, в частности, заглядывают в школу с выбитыми окнами, а на полу лежат желтые стулья и синие зайцы. В этой же серии один из глаз, которыми оформлены птицы, смотри из телевизора в пустой комнате, в другой — птицы скидывают что-то на синих зайцев, а в последней — птица сидит перед монитором с надписью ZayceV Net в окровавленной комнате.

Но также планировалось показать портреты жителей Донецка и проект о сносе советских памятников в странах Балтии и Украине.

«С министерством не спорят, но мы не может не возразить ужасающей формулировке «Несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной площадки, — отметили организаторы. — <…> В биеннале участвуют только российские художники — 27 авторов. Для кого-то это первая серьезная выставка, для кого-то — всего лишь строчка в длинном списке экспозиций на ведущих площадках всего мира. Общее у них одно: каждый — талантливых художник».

• Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он против применения ядерного оружия в Европе и призвал международное сообщество «отвергнуть угрозу применения ядерного оружия», чтобы не допустить «кризиса на Евразийском континенте», сообщает Bloomberg. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине.

Таким образом, китайский лидер впервые открыто высказался по одной из тем, которые, как считается, использует Путин для торга с Западом — о ядерном оружии. Издание Moscow Times прямо оценило это как его первое выступление «против ядерных угроз Путина».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.