Тайга.инфо поднялась на 14 место по цитируемости среди федеральных СМИ
Тайга.инфо сохранила позиции в федеральном топе СМИ по ссылкам в социальных медиа. При этом издание заблокировано с 1 марта, но обжалует действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора, которые считает незаконными.
В сентябре 2022 года Тайга.инфо сохранила позиции в топ-30 самых цитируемых СМИ России в соцмедиа, говорится в исследовании «Медиалогии». Редакция поднялась на 14 место (в августе было 29-е).
На первом месте находится Life.ru, на втором — Rbc.ru, на третьем — RT.
При этом с 1 марта сайт Тайги.инфо заблокирован, как и у многих других независимых СМИ России. Роскомнадзор со ссылкой на требование Генпрокуратуры утверждал, что в одном из онлайнов о ситуации в Украине была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация». Доступ ко всему сайту был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор, ведомство просто никак не ответило на многочисленные уведомления от редакции.
Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестр запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования
Генпрокуратуры Р Ф№37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу не было никаких официальных уведомлений.
В середине мая сайт убрали из реестра «запрещенных» ресурсов, но это касалось только решения
Тайга.инфо считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. На первом заседании по существу выяснилось, что в требовании
В июле Тверской районный суд Москвы отклонил иск Тайги.инфо
Решение обжаловано в Московский городской суд.
Тайга.инфо — независимое национальное медиа, основанное в Новосибирске в 2004 году. Сайт освещает общественно-политические, экономические и социальные темы, важные как для жителей Сибири, так и для других регионов России, а также для соотечественников за рубежом. Несколько лет подряд издание остается одним из лидеров по цитируемости среди всех СМИ Новосибирской области и регулярно попадает в топ-30 федеральных СМИ по этому показателю.
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