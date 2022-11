Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 252

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:10 Свежие помидоры в Новосибирской области поднялись в цене за месяц на 49%, йод подорожал на 8,4%. При этом в среднем цены на потребительском рынке практически не изменились — плюс 0,1%, заявляют статистики.

12:10 Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в 2023 году.

В производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжелой зимы, заявил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

«Ожидается, что урожай снизится на 50–57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России», — сказал он.

11:40 Апелляционный суд Швеции отклонил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Черногории. Речь идет о споре по делу о приватизации алюминиевого комбината Kombinat Aluminijuma Podgorica.

В декабре 2016 года Дерипаска подал иск к Черногории. А в октябре 2017 года Международный арбитражный суд в Стокгольме отклонил иск предпринимателя к правительству Черногории о взыскании компенсации в размере €600 млн за потерянные инвестиции в алюминиевый комбинат.

В 2019 году суд вновь отклонил иск российского бизнесмена, признав соглашение о защите инвестиций, заключенное правительствами РФ и Союзной Республики Югославия (объединенное государство Сербии и Черногории до 2003 года), неприменимым к Черногории. В этой связи суд отказал в дальнейшем решении по судебным запросам Дерипаски и обязал бизнесмена компенсировать Черногории судебные расходы в размере €1,6 млн.

«Не приняв на себя обязательств по решению трибунала, Олег Дерипаска 15 января 2020 года подал иск в Апелляционный суд Швеции об изменении арбитражного решения, вынесенного в 2016 году, требуя его отмены. Апелляционный суд после оценки правомерности решения принял аргументы нашей страны и вынес решение в пользу Черногории», — цитирует ТАСС заявление Минэкономики Черногории. Вердикт был вынесен 10 ноября. Суд обязал Дерипаску возместить затраты на делопроизводство в размере €628 456 и $86 075.

Олег Дерипаска приобрел контрольный пакет Kombinat Aluminijuma Podgorica и Niksic Bauxite Mine в 2005 году. В кризис 2008–2009 годов предприятие оказалось на грани банкротства из-за падения цен на алюминий и высокой себестоимости его производства на заводе. В 2013 году комбинат по инициативе правительства Черногории был признан банкротом, а чуть позже продан за €29 млн, задолженность предприятия на тот момент оценивалась примерно в €350 млн (примерно половина долгов — перед структурами En+).

Главное на утро 12 ноября

• Вице- премьер РФ Татьяна Голикова предложила запретить аборты девушкам до 18 лет без согласия родителей. Сейчас право девушек с 15 лет самостоятельно давать согласие на медицинское вмешательство указано в законе «Об основах охраны здоровья», и согласие родителей для аборта не требуется.

«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15−18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — сказано в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

• Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить распространять в России видеоигры, которые «пропагандируют» «гомосексуальность, порнографию, жестокость и насилие». Поправки планируется внести к законопроекту о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», который депутаты Госдумы приняли в первом чтении в конце октября. 33-летняя Лантратова («СРПЗП») также назвала «Газете.ру» потенциальный список игр, среди которых есть очень популярные и культовые: Fallout, Dragon Age, Assassinʼs Creed, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Life Is Strange, The Last of Us, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и The Sims 3.

Лантратова утверждает, что во всех этих играх «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы». Как именно она нашла трансгендеров, например, в Dragon Age, депутатка не уточнила.

• В Софеде РФ решили провести выставку картин Виктора Бута, известного как «оружейный барон». Он отбывает срок в США за незаконную торговлю оружием, сговор с целью убийства граждан США и поддержку терроризма.

Бут вину отрицает и заявляет, что якобы занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.



• Бывший глава Роскосмоса Дмитрий заявил, что возглавил «группу военных советников» в зоне «спецоперации».

«Создана инспекторская группа „Царские волки“, которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции», — сообщил Рогозин.



