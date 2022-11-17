Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 257

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:33 Воздушная тревога объявлена по всей Украине. РИА Новости сообщает о взрывах в Одессе.

«Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепре, в Киеве работает ПВО. Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры в регионе», — пишет РБК.

14:21 Миллиардер Олег Дерипаска опять высказался о происходящем.

«Скорый крах доллара — не думаю… Скорее, крах этого муд…чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК, чьи доходы бьют рекорды и позволяют идиотам повсюду заниматься тем же самым, забыв о глобальном потеплении и бедности, ядерной энергетике и мирном освоении космоса и океанов. Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

14:04 Крупнеший портал Сахалина Sakhcom снова заблокирован, сообщила редакция.

«Портал newSakh.com попал в список заблокированных Роскомнадзором ресурсов. Под ограничения попал и сайт новостей iaSakh.com. Другие сервисы — форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда и билеты — работают в штатном режиме», — рассказали в издании.

При этом в реестре Роскомнадзора не указана ни статья основания внесения в реестр, ни орган, принявший решение. Никаких уведомлений редакция о внесении новых доменов не получала. При этом они были добавлены в реестр, когда еще не существовали, то есть"задним числом", отметили в издании.



Первый раз сайт блокировали в ночь на 6 августа после весенних доносов председателя сахалинской региональной организации «Совет солдатских матерей» Нины Ключниковой, руководителя сахалинского отделения ОНФ Алексей Казанцев и координатор проектов «Молодежка ОНФ» Александр Барышев. Решение о первой блокировке оспаривается в суде.

13:40 Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты» и сайт ее проекта «Свободное пространство». На это обратили внимание в самом издании.



В конце марта «Новая газета» остановила работу после того, как Роскомнадзор за месяц вынес изданию два предупреждения. Это является основанием для подачи иска в суд о лишении лицензии СМИ. В сентябре российские суды аннулировал лицензии СМИ у печатной версии «Новой газеты» и сайта.

13:00 Американская сторона передала в итальянский суд материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса Артема для экстрадиции, заявил его адвокат Виничио Нардо. Усса-младшего обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

Виничио Нардо добавил, что защита ходатайствовала о заключении предпринимателя под домашний арест. По его словам, у Усса есть жилье в Милане. Местная прокуратура отрицательно относится к смягчению условий пребывания россиянина. Подробнее тут.

11:07 Завышенные расходы на кислородные концентраторы для Якутии были оплачены за счет средств, выделяемых на обеспечение бесплатным питанием беременных женщин и детей до трех лет. Об этом со ссылкой на документы Счетной палаты рассказал депутат парламента республики Виктор Фёдоров.

Закупка проходила по прямому требованию главы Якутии Айсена Николаева в 2021 году, напоминает SakhaDay. Контракт получила московская фирма «Диомед» за 620 млн рублей, вместо того, чтобы напрямую закупить купить концентраторы для больниц у завода-изготовителя «Провит» за 310 млн рублей.

Общая прибыль поставщика, с учетом затрат на транспортировку и монтаж, составила 240 млн рублей, рассказал Фёдоров. И еще дополнительно было выделено из бюджета «за счет бесплатного питания беременных женщин и детей до 3 лет из малообеспеченных семей в 2022 году» 181 млн рублей для подготовки мест эксплуатации кислородных станций, добавил депутат.

Закупку курировал первый замминистра здравоохранения Якутии Роман Савин. В сентябре в отношении него завели дело о злопоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК).

10:50 Надпись «Украинская кухня» убрали с ресторана «Шинок у Вакулы» в Новосибирске. На это обратил внимание блогер Василий Баранов.

Главное на утро 17 ноября

• «Пациентский контроль» рассказал о дефиците самого часто назначаемого для терапии ВИЧ препарата «Эвиплера». С начала года на сайт Pereboi.ru к общественникам поступили сообщения из 12 регионов о нехватке «Эвиплеры» (рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин).



Наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской области, Республике Коми и Крыму, рассказали пациенты и активисты.

«Некоторым пациентам уже изменили схему лечения, объяснив это тем, что препарат закончился и его поставок в ближайшее время не ожидается. Кому-то выдают препарат на 1 месяц, и говорят, что в следующий раз скорее всего, придется менять терапию полностью. Некоторые врачи, видимо, не желая вдаваться в подробности, объясняют перебои с „Эвиплерой“ санкциями, пугая тем, что препарат ушел с российского рынка и его больше не будет. Но мы то знаем, что это не так», — подчеркнули в «Пациентском контроле».

Еще в начале года стало известно, что Минздрав РФ сократил закупки антиретровирусной терапии, в том числе «Эвиплеры». Кроме того, на обращение «Коалиции по готовности к лечению» в корпорацию Johnson & Johnson с требованием снизить цену на препарат, был получен ответ, что объемы закупок сильно снижены и в 2022 году заявка, собранная от регионов РФ, удовлетворена лишь на 31%: «Объем закупок «Эвиплеры в 2022 году снизился на 56% в сравнении с 2021 годом».

• Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Беларуси в организации. За исключение России проголосовали 64 делегата, против — 39. Еще 16 делегатов воздержались.

Организация объяснила решение, что Россия не может «выполнить обязательства» в соответствии с уставом комитета. РФ может обжаловать решение.

• Знаменитый актер Джим Керри прокомментировал решение России включить его в санкционный список в ответ на ограничения Канады в отношении россиян. Он ответил в твиттере на пост автора антиутопии «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, которая также попала в российский санкционный список.

«Черт! Джим Керри и я планировали пошалить на выходных в Москве. Думаю, теперь это будет Киев», — писала Этвуд. «Да, Маргарет. Боюсь, случилось худшее. Нам запрещен въезд в Россию… Но проблемы сотни канадцев — пустяки в этом безумном мире. У нас всегда будет Париж», — ответил писательнице Керри.



• Студия Warner Bros. запретила показывать свои фильмы каналам «Национальной медиа группы», сообщили источники «Бюллетеня кинопрокатчика». Среди флагманов студии — «Гарри Поттер», «Чудо-женщина», «Аквамен», «Лига справедливости» и «Годзилла 2: король монстров». Именно они входили в число наиболее популярных, показанных на телеканале «СТС» в 2021 году.

Помимо «СТС» «Национальная медиа группа» управляет Первым каналом, «Домашним», РЕН ТВ, «Пятым каналом» и сервисом more.tv. Совет директоров «Национальной медиа группы» возглавляет Алина Кабаева.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.