Документы на экстрадицию в США сына красноярского губернатора переданы в итальянский суд

Американская сторона передала в итальянский суд материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса Артема для экстрадиции, заявил его адвокат Виничио Нардо. Усса-младшего обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

«Они направили то, что было опубликовано на сайте Министерства юстиции США. Они послали то, что считают нужным, не будучи обязанными посылать все материалы. Это фактически ордер о предъявлении обвинений», — сказал юрист РИА Новости.

Адвокат отметил, что запрос на экстрадицию сделали сразу после ареста Усса в Италии. Теперь американская сторона направила обвинительное заключение объемом более 40 страниц.

Виничио Нардо добавил, что защита ходатайствовала о заключении предпринимателя под домашний арест. По его словам, у Усса есть жилье в Милане. Местная прокуратура отрицательно относится к смягчению условий пребывания россиянина. Заседание по этому вопросу состоится в конце следующей недели.

Ранее США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, сообщил Минюст страны.

«17 октября Орехов и Усс были арестованы в Италии по просьбе США и ждут экстрадиции», — говорится в заявлении.

Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, считает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA,), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA называется Артем Усс. Кузургашева занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему имеет «политический окрас».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс в своем телеграм-канале.

Артем Усс регулярно получает госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Ему принадлежит ООО «Сибуголь» (среди совладельцев также Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская «Седрик Энтерпрайзис Лимитед»). Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн.

Уссу-младшему также принадлежит доля в УК «СМ.Сити», где один из совладельцев — Юрий Коропачинский.

После того, как американским минюстом были обнародованы обвинения, в России Артема Усса объявили в розыск. Его обвинили по ч. 4. ст. 174 УК (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере). Сыну чиновника грозит до семи лет лишения свободы.