Беглову повезло. Он — не Нужин

Алексей Мазур

Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал ничего публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.

Алексей Мазур рассуждает о том, к чему россиян приведет убийство кувалдой предполагаемого экс-члена ЧВК «Вагнер».

В одном из телеграм-каналов, предположительно, связанном с ЧВК «Вагнер», появилось видео, на котором неизвестные бьют кувалдой по голове Евгения Нужина. Он ранее был заключенным, потом неизвестным образом оказался в составе ЧВК «Вагнер», затем попал в плен к украинцам, где дал ряд интервью и даже заявлял о намерении перейти на сторону Украины. А потом он оказался на этом видео, а телеграм-канал написал, что Нужин получил «традиционное вагнеровское наказание».



Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал это так: ««Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть»». Бизнесмен высоко оценил режиссерскую работу, но не признал, что «недобрые люди» имеют к нему какое-либо отношение.

Какой-либо официальной реакции на публикацию ролика не последовало. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура. Пресс-секретарь президента отказался от комментариев.



«У нас нет никакого комментария. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело», — прокомментировал Дмитрий Песков.

У российских конспирологов популярна теория «окна Овертона». В искаженном и извращенном варианте, как это часто бывает в России, где люди изучают теории по их изложению в фантастических романах. Был популярен пост о том, как можно постепенно людей приучить к «нормальности» каннибализма.

И вы знаете, а ведь именно это сейчас и происходит.

Сначала у нас появляется ЧВК, хотя в законодательстве прописан запрет наемничества. Ну то есть, с одной стороны частных военных компаний у нас нет. А с другой — новостей о ЧВК всё больше и больше. И вот Евгений Пригожин признается, что был ее основателем.



Потом появляются новости о вербовке заключенных. И видео с человеком, удивительно похожим на Пригожина, который объясняет заключенным, что они могут выйти на свободу и поднять денег, повоевав вместе с ЧВК. И этот человек честно предупреждает о возможной смертной казни для отступников.

Сразу возникает много вопросов. А как это возможно? По какому закону заключенных и уголовников могут не то что отправлять воевать, но вообще — вывозить из мест лишения свободы? Кто может обещать от имени государства помилование и амнистию? Вроде бы никто, но вот он есть.

И вот теперь казнь кувалдой по голове. Конечно, Нужин не вызовет симпатий у большинства сограждан. Сидел за убийство, потом перебежал к противнику. Но по какому закону его судили? Гражданин России убит на глазах у всех — это нормально? Остается лелеять надежду, что видео — постановочное. Но непохоже, что эти люди шутят.

У нас, как известно, во всех властных креслах, во всех силовых структурах, сидят исключительно государственники и патриоты. Которые желают России величия и процветания в будущем. И мне хочется спросить — а что в этом будущем? Где правосудие, где правопорядок? Мы так долго шли под лозунгом «лишь бы не 90-е», чтобы снова к ним придти, ещё в более худшем варианте?



Не сегодня, конечно, началось, но и не завтра закончится. Вот Нужин — предатель, и потому «окувалдован». Кто следующий?

Пригожин напоминает: «Но не забывайте, есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу, предавая свой народ и свою Родину. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе. Часть из них на собственных бизнес-джетах улетают в те страны, которые пока нам кажутся нейтральными. Улетают, чтобы не участвовать в сегодняшних проблемах. Они тоже предатели».

И тот же Пригожин пишет заявление в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Беглову повезло. Он — не Нужин. Из другого, пока более защищенного сословия.

Но грань, отделяющая «отсиживающиеся в кабинетах» и «улетающих в бизнес-джетах» от кувалды, на глазах становится всё более эфемерной. Эрозия правопорядка идет с такой скоростью, что непонятно, останется ли от него хоть что-то через несколько месяцев.

И это ведь была наша гордость — вот, у нас правопорядок, у нас спокойствие и стабильность: «Вы ведь не хотите, как на Украине?», ну или в Париже.



Теперь мы точно знаем — можем повторить. Только совсем не то, что хотелось бы.