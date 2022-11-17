Занимающаяся концессиями в Новосибирске Группа «ВИС» зашла в Бурятию

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Занимающаяся концессиями в Новосибирске Группа «ВИС» зашла в Бурятию
17 Ноя 2022, 08:54

Группа «ВИС» и Фонд регионального развития Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). В республике компания будет искать новые проекты.

В рамках сотрудничества «ВИС» займется реализацией реализация инфраструктурных проектов с использованием механизмов ГЧП, следует из сообщения компании. Стороны договорились об обмене информацией для изучения возможностей инвестирования.

«Реализация проектов на территории Дальнего Востока России входит в число ключевых направлений деятельности Группы „ВИС“. У нас накоплен достаточный опыт и материально-техническая база в этом регионе, — рассказал член Совета директоров холдинга Сергей Ромашов. — Выражаю надежду, что компетенции и инвестиционные ресурсы холдинга позволят реализовать важные для Бурятии проекты и придадут новый импульс ее развитию».

Группа «ВИС» (зарегистрированный товарный знак) — российский инфраструктурный холдинг, специализирующийся на рынке государственно-частного партнерства. Холдинг занимается созданием объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», указывается на его сайте. Общий портфель контрактов компании сформирован до 2047 года.

Тайга.инфо подробно рассказывала о проектах холдинга в Новосибирске, где он занимается строительством платного моста через Обь по концессии, а также возведением поликлиник с использованием механизма ГЧП. Работа компании неоднократно вызывала вопросы у местных депутатов. 

Как выяснила редакция, строительство поликлиник по договору государственно-частного партнерства новосибирского правительства с группой «ВИС» пока может идти лишь за счет бюджета. Инвестор, с которым после сдачи объектов планируется еще и рассчитываться, может и не вкладывать собственные деньги, выяснили аудиторы. Депутаты говорили, что гораздо дешевле было бы финансировать объекты через прямые госконтракты.

Ранее Тайга.инфо писала, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Летом 2022 года Минтранс Новосибирской области подал в суд на «Сибирскую концессионную компанию», которая строит платный мост через Обь. Фирма, подконтрольная группе «ВИС», не предоставляла необходимую отчетность, заявили чиновники.


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