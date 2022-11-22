Хельга Пирогова

Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова комментирует для женского движения «Мягкая сила» новый урок в придуманном государством курсе «Разговоры о важном». Тайга.инфо приводит мнение с разрешения автора.

Вышла новая методичка к «Разговорам о важном», в этот раз урок посвящён Дню матери. И как будущая матерь не удержалась написать про него.

Прочитала сценарий, который предлагается учителям, и первые несколько часов просто орала.

Во-первых, начинается всё с катастрофически устаревшего и плохого тейка: «Материнство — величайшее предназначение и счастье каждой женщины. Быть матерью — это и великий дар, и великий труд. Принеся в этот мир беспомощное существо, мама заботится о своём малыше, оберегает его, отдавая ему все свои силы и время, преподносит ребёнку первые уроки доброты и нравственности».

В ответ на свои возмущения услышала — ну написано пафосно, но что не так? Примерно всё не так. Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины, и уж точно не «счастье каждой женщины».

Женщина имеет право быть счастливой не только от материнства, но и от того, что она занимается любимым делом и посвящает ему всю жизнь. От того, что у неё есть возможность путешествовать (тут все российские женщины заплакали, а мужчины грустно смотрят в окно на Астану). От того, что распоряжается собой, своей жизнью и своим телом так, как считает нужным.

Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают, алло, мы не в средневековье.

Дальше читаем и видим про подвиги, совершаемые матерью: ну, там, самопожертвование, труд на благо детей, всё понятно, воспитание достойных сыновей и дочерей, вроде, тоже без претензий… oh, wait, воспитание достойных сыновей и дочерей Отечества! Не родителям же они достойные нужны, ей-богу, а Отечеству.

И такой хороший и добрый урок мог бы быть, поговорить про чувства детей, про примеры современных мам, обсудить, какая мама для них будет идеальной и так далее, и тому подобное. Но нет, мы будем брать сценарный план мероприятия образца тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года со стихами Расула Гамзатова (и ещё ста другими стихами, ведь всем известно, что дети очень любят стихи) и говорить про Отечество и долг, заставлять детей чувствовать свою вину за то, что они недостаточно ценят жертвенность мамы.

Жаль, но пафос и призма пропагандистского патриотизма сделали из этого урока скучное никому не нужное ничто.