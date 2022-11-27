Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 267

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:16 Руководство МВД по Белгородской области потребовало от всех сотрудников самостоятельно укомплектоваться и выдало им список необходимых вещей, утверждает Baza. Полицейские должны за свой счет приобрести подшлемники, берцы и зимние бушлаты с ватными штанами, спальники, лопатки, аптечки и запасы продуктов на два дня. В списке также есть автоматы Калашникова с бронежилетами, но их пообещали выдать.

Начальство не стало объяснять личному составу, зачем нужно укомплектовываться, но отметило, что это нужно сделать «как можно скорее», пишет издание.

16:25 В Шерегеше Кемеровской области около 70 частных и гостевых домов остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Местные жители рассказали, что из-за отключения электроэнергии была нарушена работа систем водо- и теплоснабжения. Температура в некоторых домах опустилась до плюс пяти градусов, произошло промерзание водопроводных систем.

В Кузбассе ожидается понижение температуры воздуха до минус 32 градусов, местами — до минус 40.

27 ноября на фоне серьезных морозов в регионах Сибири наблюдаются аварии на системах жизнеобеспечения. По Новосибирском в поселке Октябрьский без тепла осталось более 20 многоквартирных домов, а в Абакане из-за аварии на трубопроводе снижены параметры подачи тепла в 33 многоквартирных дома, где живут более 11 тыс. человек.

16:11 В Курске волонтеры собирают собачью шерсть для изготовления носков солдатам. Объявления появились в пабликах «Курск золотые руки ангела» и «Кинологи и добрые люди46».

«Девушки шьют бойцам волокуши, носилки, подсумки, перевязочные косынки, балаклавы, трусы, изготавливают блиндажные свечи. Просьба, не выбрасывать жестяные банки, а принести их в цех. Пилотный проект, вязаные вещи из собачьей шерсти. У нас, как у кинологов, владельцев собак, попросили собрать шерсть. 10 качественно вычесанных шпицов — носок для солдата, а с кавказца можно и свитер связать», — утверждает в группе «кинологов».

Шерсть принимают в здании ДОСААФ.

15:40 Строительство крупнейшего в Новосибирской области молокоперерабатывающего завода остановлено, подтвердил губернатор Андрей Травников, передает BFM.

«Молокоперерабатывающий сырзавод компании „Сибирская Нива“ — это мегапроект. К сожалению, он поставлен на паузу по инициативе финансирующей организации — Россельхозбанка, — сказал Травников. — Хотя для меня, если честно, ситуация выглядит странно и парадоксально. Для проекта уже было закуплено оборудование на миллиарды рублей. Сегодня, когда иностранные компании уходят с нашего рынка, когда импортное оборудование практически не завезти — проект поставлен на паузу, оборудование лежит на складах».

«Сибирская Нива» входит в агрохолдинг «ЭкоНива», основанный немецким бизнесменом Штефаном Дюрром. Материнская компания холдинга — «Экозем-Аграр Аг» — зарегистрирована в Германии, ее доля в воронежском ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», по данным сервиса «Контур.Фокус», находится в залоге у Россельхозбанка.

14:07 Пожар произошел на Ангарском нефтехимическом комплексе «Роснефти» в Иркутской области, сообщили в МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел теплообменник на площади 200 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Происшествие на работу комбината не повлияло, уверяют в МЧС.





13:50 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, передает РИА Новости.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке на город.

13:37 Хлеб в розничной торговле подорожал на 18%, сообщили в КПРФ.

«Повысились цены на весь ассортимент хлебобулочных изделий, который насчитывает 250 наименований. Несмотря на рекордный урожай зерновых и обилие ресурсов, необходимых для их производства, цены, вопреки здравому смыслу, повысились на 18%, — сказано в заявлении партии.

При этом объемы продаж в 2022 году выросли на 7,3%. «В этой связи цены никак не могли подняться до уровня 18%. Но они поднялись!» — заметили в КПРФ.

В партии напомнили, что в первом квартале 2022 года число россиян, получающих доходы ниже границы бедности, составило 20,9 млн человек. Это в полтора раза больше, чем в конце 2021-го.

«Одной из причин повышения уровня бедности стало ускорение инфляции. Оно превзошло рост среднедушевых номинальных денежных доходов. Такое положение длится уже 10 лет подряд, и сегодня уровень жизни населения на 10% ниже, чем в 2013 году без учета инфляции текущего 2022 года», — добавили в КПРФ.



12:34 Минобороны разрабатывает концепцию «надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Центр перспективного вооружения при 46-м институте Минобороны России развивает концепцию надрельефной платформы. Сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей. Автомобильная техника не успевает», — сказал собеседник агентства.



Планируется, что техника будет «с помощью движителей подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф». Прототип должен появиться после 2025 год.

12:00 Сообщество «Совета матерей и жен» во «ВКонтакте» заблокировано. Решение принято на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 2022 года № 27−31−2022/Ид17151−22, сказано на странице.

Родственницы российских мобилизованных объединились в «Совет матерей и жен» в ноябре. Они требуют вернуть мобилизованных из зоны «спецоперации». Они уже провели первое собрание и приняли резолюцию, в которой объявили о недоверии к «системе власти, втянувшей нашу страну в кровавый вооруженный конфликт». «Мы видим, что руководство страны и армии поражено коррупцией. По данным СМИ, клан Путина — богатейший в мире. <…> Армия России была, можно сказать, развалена и доведена до предела», — сказано в резолюции, текст которой Тайге. инфо предоставила лидер совета Ольга Цуканова.

«Государственная Дума в этих условиях пачками принимает сплошь репрессивные законы, поражающие народ в основных правах, в том числе на свободу слова и мнений. Силовые структуры вместо того, чтобы расследовать сообщения о коррупции и беспределе, творящихся в армии и на линии боевого соприкосновения, прессует правозащитников и граждан, которые заявляют об этом в слух. По сути, нас лишили права выступать в защиту мира», — сказано в резолюции.

Женщины потребовали расследовать каждый случай возможного нарушения прав мобилизованных, прекратить преследование правозащитников и активистов.

На этом фоне Путин провел встречу c «матерями военнослужащих». Но там не было представительниц ни «Комитета солдатских матерей», ни «Совета матерей и жен».

10:50 В Новокузнецке на дома повесили таблички о расположении укрытий. Они появились более чем на 3 тыс. зданий, сообщили в муниципальном учреждении «Управление по защите населения и территории».

«Места простейших укрытий расположены: большей частью в подвальных помещениях жилых домов, административных зданий, подземных пешеходных переходах, тоннелях, гаражах, парковках, — рассказали чиновники — <…> Основным способом защиты населения города в „особый период“ является заблаговременная эвакуация в загородную зону через сборные эвакуационные пункты. Однако, население города может использовать простейшие укрытия:

от воздействия ударной волны и обломков зданий (при применении оружия массового поражения — ОМП и ведении боевых действий); от воздействия светового излучения;

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».





Главное на утро 27 ноября

• Одна из участниц встречи Путина c «матерями военнослужащих» попыталась объяснить, почему там присутствовали чиновницы и провластные активистки.

«Можно опорочить кого угодно. Я не понимаю, что такое функционеры. „Народный фронт“ — это организация, которая помогает, — утверждает руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. — Мне кажется, о людях должны говорить их дела. Матери могут работать. Мама — это первично. А в какой партии человек состоит… Я беспартийная, я баллотировалась в списки от „ЕР“, но я не состою ни в одной из партий. Эти обсуждения были, есть и будут, но сегодня надо помогать».

Тайга.инфо подробно рассказывала, кого именно посадили на встречу с Путиным. Среди женщин оказались провластные активистки, мать начальника райотдела МВД из Чечни и советница главы Хакасии, ранее выступавшая на провластном митинге. На встречу не позвали ни представительниц «Совета матерей и жен», собравшегося после объявления мобилизации, ни участниц «Комитета солдатских матерей».



• Правительство РФ решило выставить на торги здание петербургского следственного изолятора «Кресты». Протокол голосования специальной комиссии опубликован на сайте «Дом.РФ».

Территорию под «Крестами» оценили в почти 4,2 га. На продажу не будут выставлять участок в 0,3 га, где находятся здания общежитий для надзирателей, фасады которых выходят на набережную. В 2013 году мэрия Санкт-Петербурга предлагала сделать на баззе комплекса «творческий центр» с «офисами, дизайнерскими шоу-румами, арт-отелями.

• Украина и Россия провели новый обмен пленными. В РФ вернулись девять военнослужащих, сообщили в Минобороны. В офисе президента Украины рассказали, что в страну вернулись 12 человек — девять военных, а также трое гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.