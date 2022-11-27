Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 267

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 267
27 Ноя 2022, 03:04

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:16 Руководство МВД по Белгородской области потребовало от всех сотрудников самостоятельно укомплектоваться и выдало им список необходимых вещей, утверждает Baza. Полицейские должны за свой счет приобрести подшлемники, берцы и зимние бушлаты с ватными штанами, спальники, лопатки, аптечки и запасы продуктов на два дня. В списке также есть автоматы Калашникова с бронежилетами, но их пообещали выдать.

Начальство не стало объяснять личному составу, зачем нужно укомплектовываться, но отметило, что это нужно сделать «как можно скорее», пишет издание.

16:25 В Шерегеше Кемеровской области около 70 частных и гостевых домов остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Местные жители рассказали, что из-за отключения электроэнергии была нарушена работа систем водо- и теплоснабжения. Температура в некоторых домах опустилась до плюс пяти градусов, произошло промерзание водопроводных систем.

В Кузбассе ожидается понижение температуры воздуха до минус 32 градусов, местами — до минус 40.

27 ноября на фоне серьезных морозов в регионах Сибири наблюдаются аварии на системах жизнеобеспечения. По Новосибирском в поселке Октябрьский без тепла осталось более 20 многоквартирных домов, а в Абакане из-за аварии на трубопроводе снижены параметры подачи тепла в 33 многоквартирных дома, где живут более 11 тыс. человек.

16:11 В Курске волонтеры собирают собачью шерсть для изготовления носков солдатам. Объявления появились в пабликах «Курск золотые руки ангела» и «Кинологи и добрые люди46».

«Девушки шьют бойцам волокуши, носилки, подсумки, перевязочные косынки, балаклавы, трусы, изготавливают блиндажные свечи. Просьба, не выбрасывать жестяные банки, а принести их в цех. Пилотный проект, вязаные вещи из собачьей шерсти. У нас, как у кинологов, владельцев собак, попросили собрать шерсть. 10 качественно вычесанных шпицов — носок для солдата, а с кавказца можно и свитер связать», — утверждает в группе «кинологов».

Шерсть принимают в здании ДОСААФ.

15:40 Строительство крупнейшего в Новосибирской области молокоперерабатывающего завода остановлено, подтвердил губернатор Андрей Травников, передает BFM.

«Молокоперерабатывающий сырзавод компании „Сибирская Нива“ — это мегапроект. К сожалению, он поставлен на паузу по инициативе финансирующей организации — Россельхозбанка, — сказал Травников. — Хотя для меня, если честно, ситуация выглядит странно и парадоксально. Для проекта уже было закуплено оборудование на миллиарды рублей. Сегодня, когда иностранные компании уходят с нашего рынка, когда импортное оборудование практически не завезти — проект поставлен на паузу, оборудование лежит на складах».

«Сибирская Нива» входит в агрохолдинг «ЭкоНива», основанный немецким бизнесменом Штефаном Дюрром. Материнская компания холдинга — «Экозем-Аграр Аг» — зарегистрирована в Германии, ее доля в воронежском ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», по данным сервиса «Контур.Фокус», находится в залоге у Россельхозбанка.

14:07 Пожар произошел на Ангарском нефтехимическом комплексе «Роснефти» в Иркутской области, сообщили в МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел теплообменник на площади 200 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Происшествие на работу комбината не повлияло, уверяют в МЧС.


13:50 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, передает РИА Новости.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке на город.

13:37 Хлеб в розничной торговле подорожал на 18%, сообщили в КПРФ.

«Повысились цены на весь ассортимент хлебобулочных изделий, который насчитывает 250 наименований. Несмотря на рекордный урожай зерновых и обилие ресурсов, необходимых для их производства, цены, вопреки здравому смыслу, повысились на 18%, — сказано в заявлении партии.

При этом объемы продаж в 2022 году выросли на 7,3%. «В этой связи цены никак не могли подняться до уровня 18%. Но они поднялись!» — заметили в КПРФ.

В партии напомнили, что в первом квартале 2022 года число россиян, получающих доходы ниже границы бедности, составило 20,9 млн человек. Это в полтора раза больше, чем в конце 2021-го.

«Одной из причин повышения уровня бедности стало ускорение инфляции. Оно превзошло рост среднедушевых номинальных денежных доходов. Такое положение длится уже 10 лет подряд, и сегодня уровень жизни населения на 10% ниже, чем в 2013 году без учета инфляции текущего 2022 года», — добавили в КПРФ.

12:34 Минобороны разрабатывает концепцию «надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Центр перспективного вооружения при 46-м институте Минобороны России развивает концепцию надрельефной платформы. Сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей. Автомобильная техника не успевает», — сказал собеседник агентства.

Планируется, что техника будет «с помощью движителей подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф». Прототип должен появиться после 2025 год.

12:00 Сообщество «Совета матерей и жен» во «ВКонтакте» заблокировано. Решение принято на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 2022 года № 27−31−2022/Ид17151−22, сказано на странице.

Родственницы российских мобилизованных объединились в «Совет матерей и жен» в ноябре. Они требуют вернуть мобилизованных из зоны «спецоперации». Они уже провели первое собрание и приняли резолюцию, в которой объявили о недоверии к «системе власти, втянувшей нашу страну в кровавый вооруженный конфликт». «Мы видим, что руководство страны и армии поражено коррупцией. По данным СМИ, клан Путина — богатейший в мире. <…> Армия России была, можно сказать, развалена и доведена до предела», — сказано в резолюции, текст которой Тайге. инфо предоставила лидер совета Ольга Цуканова.

«Государственная Дума в этих условиях пачками принимает сплошь репрессивные законы, поражающие народ в основных правах, в том числе на свободу слова и мнений. Силовые структуры вместо того, чтобы расследовать сообщения о коррупции и беспределе, творящихся в армии и на линии боевого соприкосновения, прессует правозащитников и граждан, которые заявляют об этом в слух. По сути, нас лишили права выступать в защиту мира», — сказано в резолюции.

Женщины потребовали расследовать каждый случай возможного нарушения прав мобилизованных, прекратить преследование правозащитников и активистов.

На этом фоне Путин провел встречу c «матерями военнослужащих». Но там не было представительниц ни «Комитета солдатских матерей», ни «Совета матерей и жен».

10:50 В Новокузнецке на дома повесили таблички о расположении укрытий. Они появились более чем на 3 тыс. зданий, сообщили в муниципальном учреждении «Управление по защите населения и территории».

«Места простейших укрытий расположены: большей частью в подвальных помещениях жилых домов, административных зданий, подземных пешеходных переходах, тоннелях, гаражах, парковках, — рассказали чиновники — <…> Основным способом защиты населения города в „особый период“ является заблаговременная эвакуация в загородную зону через сборные эвакуационные пункты. Однако, население города может использовать простейшие укрытия:
от воздействия ударной волны и обломков зданий (при применении оружия массового поражения — ОМП и ведении боевых действий); от воздействия светового излучения;
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».


Главное на утро 27 ноября

• Одна из участниц встречи Путина c «матерями военнослужащих» попыталась объяснить, почему там присутствовали чиновницы и провластные активистки.

«Можно опорочить кого угодно. Я не понимаю, что такое функционеры. „Народный фронт“ — это организация, которая помогает, — утверждает руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. — Мне кажется, о людях должны говорить их дела. Матери могут работать. Мама — это первично. А в какой партии человек состоит… Я беспартийная, я баллотировалась в списки от „ЕР“, но я не состою ни в одной из партий. Эти обсуждения были, есть и будут, но сегодня надо помогать».

Тайга.инфо подробно рассказывала, кого именно посадили на встречу с Путиным. Среди женщин оказались провластные активистки, мать начальника райотдела МВД из Чечни и советница главы Хакасии, ранее выступавшая на провластном митинге. На встречу не позвали ни представительниц «Совета матерей и жен», собравшегося после объявления мобилизации, ни участниц «Комитета солдатских матерей».

Правительство РФ решило выставить на торги здание петербургского следственного изолятора «Кресты». Протокол голосования специальной комиссии опубликован на сайте «Дом.РФ».

Территорию под «Крестами» оценили в почти 4,2 га. На продажу не будут выставлять участок в 0,3 га, где находятся здания общежитий для надзирателей, фасады которых выходят на набережную. В 2013 году мэрия Санкт-Петербурга предлагала сделать на баззе комплекса «творческий центр» с «офисами, дизайнерскими шоу-румами, арт-отелями.

• Украина и Россия провели новый обмен пленными. В РФ вернулись девять военнослужащих, сообщили в Минобороны. В офисе президента Украины рассказали, что в страну вернулись 12 человек — девять военных, а также трое гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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