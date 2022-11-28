Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 268

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:45 Сын новосибирского заключенного, завербованного в ЧВК «Вагнер», потребовал вернуть его. Артур Гоголи рассказал, что его отца Гиорги Гоголи, осужденного на три года за кражу, вывезли из новосибирской ИК-2 (видео опубликовала независимая коалиция «Новосибирск 2020»).

В середине ноября сотрудники колонии заявили жене Гоголи, что ее супруг отправлен в ростовскую ИК-12. «Вероятнее всего, там его готовят к отправке в зону боевых действий в составе ЧВК „Вагнер“», — отметили в коалиции.

Сын заключенного сомневается, что его отец мог добровольно согласиться отправиться в Ростовскую область. В Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области ему сначала заявили, что «в отправке заключенного в зону „спецоперации“ нет ничего незаконного, но затем все же согласились проверить ИК-2», отметили в коалиции.

Независимый депутат горсовета Антон Картавин направил запросы в прокуратуру и другие ведомства.

Напомним, что в начале ноября стало известно о вербовке заключенных новосибирских колоний в ЧВК «Вагнер». Родственники осужденных, находившихся в ИК-14, коллективно требовали остановить отправку на «спецоперацию» тех, кто согласился.

16:22 Часть мобилизованных отцов троих детей из Бурятии до сих пор не вернули домой, признал глава республики Алексей Цыденов. Во время прямого эфира во «ВКонтакте» он ответил на вопрос одной из жительниц, рассказавшей, что ее мужа отправили на «спецоперацию», несмотря на троих детей.



«Директива не призывать тех, у кого трое детей, пришла нам, когда мы мобилизацию уже, по сути, закончили», — цитирует Алексея Цыденова «Байкал-daily».

Но, по словам чиновника, мобилизованных отцов троих детей должны вернуть с Украины. «Буквально на прошлой неделе, в пятницу, я разговаривал с замминистра обороны РФ Николаем Панковым. Именно это проговаривал с ним. Нужно же находить выход из ситуации. Люди уже зачислены в состав Вооруженных сил. Мы нашли вариант, обсудили его. Уже состоялось заседание республиканской призывной комиссии. Будем возвращать военнослужащих, у которых на момент призыва было трое детей, назад — причем очень быстро».

Также в комментариях к эфиру есть сообщение от девушки, у которой мужа призвали 22 сентября, а после этого у нее родился третий ребенок. Она тоже интересуется, можно ли вернуть близкого.

15:09 Треть опрошенных россиян начали экономить на еде, выяснил ВЦИОМ.

«В этом году стали больше экономить на еде треть россиян (35%), почти столько же — на парикмахерских, косметике, салонах красоты (32%). При этом на еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69%), процент чуть выше также среди 18−24-летних (44%) и жителей Северо-Западного округа (44%). Аудитория экономящих на „красоте“ несколько иная — это женщины (39% vs. 24%), граждане 18−24 лет (35%) и 45−59 лет (36%), имеющие неполное среднее образование (44%), оценивающие свои доходы как плохие (52%), жители Уральского федерального округа (39%) и те, кто не пользуется интернетом и телевидением (43%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Было опрошено 1,6 тыс. человек методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.

14:49 Губернатор Сахалина Игорь Лимаренко решил отправить родственниц мобилизованных в «командировку» на Донбасс.



«В регионе создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Участницы смогут по очереди отправляться в ДНР, — сказано в телеграм-канале Лимаренко. — Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно. Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях. Первой в командировку отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина».

Чиновник уверяет, что расходы возьмет на себя «Единая Россия».

13:52 Более 100 обращений по вопросам поддержки семей мобилизованных новосибирцев поступило за день в приемную губернатора Андрея Травникова. Это следует из сообщения регионального правительства.

52 жалобы из 102 касались оказания материальной помощи на приобретение угля и дров, компенсации затрат на газоснабжение домов и выделения путевок на санаторно-курортное лечение детей. Еще два обращения были посвящены «компенсации расходов на приобретение дополнительного обмундирования мобилизованным».

12:58 Сына красноярского губернатора Александра Усса Артёма отпустили под домашний арест в Италии. Решение принял Пятый апелляционный суд Милана, передает Prealpina. В скором времени судья должен назначить заседание для принятия решения об экстрадиции Усса-младшего из Италии в США.

У Усса есть жилье в Милане, ранее говорил его адвокат.

Напомним, в октябре власти США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс. Орехов и Усс были арестованы в Италии.

Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, считает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA,), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA называется Артем Усс. Кузургашева занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

Губернатор Красноярского края Александр Усс («Единая Россия») считает, что предъявленное его сыну Артему имеет «политический окрас».



«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс в своем телеграм-канале.



После того, как американским минюстом были обнародованы обвинения, в России Артема Усса объявили в розыск. Егообвинили по ч. 4. ст. 174 УК (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере).

12:45 Российский футбольный союз (РФС) обсудит переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации, заявил президент РФС Александр Дюков. При этом президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев напоминал, что Азиатская конфедерация футбола является менее привлекательной для России со спортивной и финансовой точек зрения, чем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы рассмотрим вопрос об Азии, я не уверен, что мы его примем, но вопрос требует обсуждения. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы. С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы», — в то же время отметил Дюков (цитата по Р-Спорту).

12:19 Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал фото с покалеченными при «спецоперации» жителями республики. У некоторых ампутированы ноги. Он призвал на них «равняться».

«Просто взгляните на лица наших ребят. Вот настоящие люди! У них не простая ситуация, но они полны решимости, позитива и планов на будущее. Нам есть на кого равняться!» — написал единоросс Цыденов в телеграме.

Чиновник рассказал, что поговорил с покалченными «по дальнейшим жизненным планам, по вариантам помощи в учебе, трудоустройстве и вообще по жизни». «Минобороны им всем предложило работу в военкоматах. Кто-то возвращается в свои части, пусть не на боевую службу, но всегда есть и другая работа в частях», — добавил он.

11:59 Директора школ №40 и №46 в Чите потребовали от сотрудников вернуть выданные документы о брони от частичной мобилизации, рассказала «Чите.ру» местная жительница: «Бронь давалась в сентябре на год, то есть до сентября следующего года. Директора ничего не объяснили, просто сказали сдать документы».

Но министр науки и образования Забайкалья Татьяна Клименко назвала эту информацию «фейком».

11:40 Основатель группы компаний Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако, передает местное издание Monaco Daily News. Вертолет принадлежал перевозчику Monacair, пилот также погиб.

Forex Club был одним из крупнейших на постсоветском пространстве форекс брокер. В 2018 году ЦБ РФ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у ООО «Форекс Клуб». В 2020-м Forex заключил соглашение о партнерстве с российским лицензированным форекс-дилером «Альфа-Форекс», что позволило торговой марке вновь работать с гражданами РФ.

В группе компаний подтвердили происшествие, уточнило российское издание Finance Magnates.

Таран — выпускник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. У него остались жена и трое детей.

10:45 В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) один из мобилизованных прострелил себе ногу. Об этом рассказали Сибирь. Реалии* со ссылкой на два источника.

Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 28 ноября

• Блогера Некоглая (Николая Лебедева), задержанного за пародийный ролик, избили и насильно постригли налысо в отделе полиции Пресненского района Москвы, снимая это на видео. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

22-летнего блогера, который является гражданином Молдовы, увезли в Центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово. Некоглай поступил туда уже с травмами, отметил Мельников — сотрудники учреждения сделали запись в журнале, что у молодого человека зафиксированы «множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей».

В ноябре Некоглай опубликовал в тиктоке, на который подписаны 9,5 млн пользователей, пародию на популярное видео с российским военным, где солдат, лежа в окопе, откидывает от себя две гранаты, сброшенные дроном. В своем видео блогер, лежа на ковре, повторил действия военного под музыку.

• Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо с требованием прекращения «спецоперации» и вывода российских войск с Украины. Обращение приурочили ко Дню матери, оно адресовано членам комитета Госдумы по вопросам семьи и комитета Совфеда по соцполитике.

«Мы, матери, сейчас находимся в тяжелом и уязвимом положении. Несмотря на все обещания поддержки со стороны государства, уровень жизни снижается, бедность стучится в двери к абсолютному большинству российских семей. При этом семьи с детьми и в мирное время были самой нуждающейся категорией населения в стране. После 24 февраля ситуация становится только хуже, — сказано в письме. — <…> Огромные деньги, тратящиеся каждый день [на спецоперацию], могли бы быть вложены в наше благополучие. Но вместо новых детских садов, роддомов, школ и больниц мы получаем только бесконечные пустые разговоры по телевизору о наших „успехах“ и „величии“».

«Матери срочников и мобилизованных вынуждены унизительно обивать пороги городских администраций, пытаясь вернуть своих сыновей и мужей домой. Они проводят пикеты, пишут коллективные обращения, подают ходатайства, но их никто не слышит! Власть демонстрирует свое истинное отношение к матерям», — считают авторы обращения.

Активистки также опубликовали петицию на сайте change.org.

• Массовые отключения тепла прошли в Абакане из-за коммунальной аварии 27 ноября. Без отопления остались 70 тыс. человек в 270 многоквартирных домах, а также четыре школы, лицей, семь детсадов, перинатальный центр и национальная гимназия. На улице стояли двадцатиградусные морозы.

По данным мэрии на утро 28 ноября, тепло и горячая вода в дома абаканцев первого жилого района и жилого района «Полярный» «подается штатно»: «Также штатно подается тепло и горячая вода в детские сады и школы. Вместе с тем отмечаются единичные случаи завоздушивания стояков по подъездам».

Утром 28 ноября температура воздуха опустилась почти до минус 30.

• Ватикан заявил о готовности предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Святой престол и папа Римский всегда были готовы помочь в этом, но до сих пор не получили конкретного ответа, отметили в секретариате по отношению с государствами.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.