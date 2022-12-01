Более 40 домов остались без горячей воды в Новосибирске

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В Новосибирске продолжаются коммунальные аварии. Более 40 домов остались без горячей воды в морозы.

Более 40 объектов остались без горячей воды в Октябрьском районе Новосибирска, сообщается на муниципальной карте отключения систем жизнеобеспечения.

«До 08:00 утра 2 декабря устраняем дефект на магистральном трубопроводе по улице Ключ-Камышенское плато. Трубопровод проложен в 1988 году, — утверждают в „Сибирской генерирующей компании“, поставляющей тепло. — В контуре отключения — 45 жилых домов и 3 детских сада».

В ночь на 29 ноября повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения. «Сибирская генерирующая компания» отчиталась об окончании ремонта. Энергетики утверждали, что закончили работы, и тепло скоро начнет поступать.

Позже на некоторое время более 150 домов в Дзержинском районе лишились горячего водоснабжения.

В Новосибирске стоят двадцатиградусные морозы.

Следственный комитет начинал проверку по факту отключений.