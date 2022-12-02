Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 272

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:40 В Братске бывшая активистка из команды Алексея Навального выпала с третьего этажа во время задержания полицейскими, передает телеграм-канал «Братчане», не указывая фамилию девушки.

«По ее словам, достоверность которых пока не подтверждена, сотрудники проникли в жилое помещение нарушив закон „О полиции“. У пострадавшей множественные переломы», — пишет канал.

Другие подробности пока уточнить не удалось.



12:20 Более 100 домов отключены от газоснабжения во втором по величине городе Омской области — Таре.

«В результате падения давления в магистральном газопроводе произошло автоматическое отключение ГРПШ №4 и ГРПШ №24 в Таре. В результате была прекращена подача природного газа в двух многоквартирных домах по улице Вавилова, 1 и 9 и в 103 частных жилых домах по улицам: Вавилова, Солнечная, Тихвинская, 8 Линия, Транспортная», — сообщили в администрации города.

Ранее жители Тарского, Тевризского и Знаменского районов Омской области получили сообщения об отключении газоснабжения в домах. В региональном министерстве промышленности утверждают, что решение принято из-за аномальных холодов для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. А в 2020 году город Тара полностью отключили от газоснабжения под предлогом истощения месторождения.

По данным сервиса «Гисметео», на территориях, которые попадают под отключения, стоят двадцатиградусные морозы.

11:30 Более 45 млн рублей потратят крупные компании на организацию корпоративов ко Дню энергетика, который пройдет вскоре после декабрьского повышения тарифов ЖКХ. Среди них сибирские корпорации.



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09:58 Угля для отопления не хватает в Ононском и Чернышевском районах Забайкальского края. Об этом сообщили Чите.ру в минЖКХ региона.

«В адрес министерства поступили обращения от администраций Ононского и Чернышевского районов в связи со сложной ситуацией на объектах теплоснабжения, которая сложилась из-за отсутствия топлива у ресурсоснабжающих организаций по причине их сложного финансового положения», — сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что трудности в районах возникли у компании «Благоустройство-Чернышевск» и «Благоустройство плюс». Гендиректор предприятия Матвей Бянкин сообщил, что финансовые сложности связаны с тем, что министерство не возместило организации 37 млн рублей выпадающих доходов за 2020−2021 годы: «Нам сообщили, что мы эти деньги и не получим. Чтобы получить эти средства, нам придется обращаться в суд. Это затянется минимум на 1,5−2 года».



Главное на утро 2 декабря

• Министерство юстиции России опубликовало единый реестр физических лиц и организаций, объявленных «иностранными агентами». Документ размещен в формате pdf. В нем 493 позиции.

«У физических лиц указаны ФИО и дата рождения. У юрлиц — ОГРН и ИНН. Некоторые организации содержат ссылки на интернет-ресурсы, — отметил правозащитник Павел Чиков. -

У каждого указаны дата и основание включения в реестр. В реестре также указаны организации, которые давно исключены из реестра (когда-то в нем были). Отсюда общее число записей больше чем актуальный список иностранных агентов».

• В Казани задержана журналистка Наиля Муллаева. На нее составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Муллаевой могут вменять участие в митинге против мобилизации, который прошел в конце сентября, но ее соратники утверждают, что девушка была там как журналистка.

• ЦБ РФ выступил против продления программы льготной ипотеки на новостройки в нынешнем виде. Регулятор предложили перейти к более адресным вариантам.

Программа заканчивается в 2022 году.



• Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых предложил очередное объяснение того, почему Кремль отправил войска в Украину.

«Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской республик, потом ещё двух территорий. Если посмотреть на молодых девушек: чем [участница встречи] Фёдорова, проживающая в Луганской Республике, отличается от таких же Фёдоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди», — утверждает президент.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.