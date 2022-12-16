Инициатива переселять людей из аварийного жилья в арендное шокирует своим цинизмом

Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства – концессии.

В СМИ появилась информация, что федеральный Минстрой, региональные власти и Фонд развития территорий в ближайшие годы должны разработать программу, по которой жителей аварийного жилья будут переселять в арендные квартиры. На эти квартиры у выселенного человека будет с право выкупа в рассрочку — то есть он сможет в течение 15 лет выплатить разницу между новым жильем и аварийным. Предприниматель и публицист Дмитрий Холявченко рассуждает о цинизме и истинных целях появления инициативы.

Сейчас при сносе аварийного многоквартирного дома существует два варианта — либо получить денежную компенсацию, либо новую квартиру не меньшей площади. При этом в России существует большое количество депрессивных районов, где новое строительство не ведется вовсе и компенсация становится единственным вариантом. Этой компенсации, конечно же, ни на что не хватает. Надо также иметь в виду, что распределение и ветхого, и аварийного жилья по территории страны крайне неравномерно, что усложняет любые универсальные программы.

Но это всё сложная реальность, которую надо учитывать. А данная инициатива — пусть она и находится только на стадии обсуждения — меня просто шокировала своим удивительным цинизмом. Так, например эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев сказал «Известиям», что «практика предоставления жилья в собственность не только крайне затратная для бюджетной системы, но и достаточно спорная с точки зрения справедливости, никто ведь не требует у государства новую машину взамен состарившейся или одежду взамен износившейся».

Понятно, что полное отсутствие совести у людей, приближенных к власти не является редкостью, но при этом надо отбросить в сторону лирику и для начала разобраться: а для чего на самом деле всё это делается. Какова, собственно, ключевая идея этой инициативы.

Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства — концессии.

Очевидно, что посткрымские годы экономика страны постепенно проваливалась в кризис, и ресурсы — в том числе доступные и для коррупционных целей — в целом закончились. Передел же любого «бизнеса» сложен и отягощен потерями при борьбе за уже поделенные ресурсы. Из «свободных» средств в стране остались только карманы граждан и региональные бюджеты. В русле происходящего уже более 5 лет в Новосибирской области (да, и в целом в стране) концессионного безумия, наиболее очевидной для государства будет передача управления подобным фондом частной компании. Какой-нибудь условной группе «ВИС», которая, скажем, в случае недостаточных объемов арендаторов или еще каких-нибудь заморочек, упирающихся в объективную реальность, просто будет много лет получать компенсацию из регионального бюджета. Собственно, всё ради этого делается.

Для них именно это главное. Но давайте будем объективными и попытаемся рассмотреть предложение еще и по сути. Те, кто знаком с моими взглядами на экономику и роль государства, отлично знают, что я всегда и всеми силами выступаю за рыночное регулирование основных процессов и значительный демонтаж функций государственной власти. Попытка же маскировать данную инициативу под переход к рыночным механизмам решения проблемы представляет собой достаточно неприятную «ошибку»:

Во-первых, современный комплекс застройки ветхим и аварийным жильем и — в особенности — его территориальное размещение — это тяжелое наследие плановой экономики. И, пока Российская Федерация считает себя правопреемником СССР, явной задачей является исправление всех ошибок советского периода, начиная от расселения ветхого и аварийного жилья и заканчивая переселением людей из депрессивных районов, не имеющих никакого шанса на развитие в нормальных рыночных условиях.

Во-вторых, если вы ставите вопрос о необходимости для жителей аварийного жилья платить в рассрочку разницу между жильем в том доме, в котором их семья не по своей воле оказалась и новым домом, то из этого уравнения необходимо исключить и право сноса аварийного жилья государственной или муниципальной властью. Если уж собственность и капитал ставятся выше социальной защиты, то пусть это действует в обе стороны: то есть люди, живущие в аварийном жилье, должны иметь право выбирать: готовы ли они переселяться в новый дом с арендой и многолетней доплатой в рассрочку или остаться жить в аварийном доме.

Это тем более серьезный вопрос, потому что сама по себе программа расселения ветхого и аварийного жилья не учитывает по сути главный капитал — право собственности на землю и люди теряют на расселении каких-нибудь бараков очень много денег. Сравните разницу между стоимостью новой квартиры, которую дадут жителю расселяемой деревянной малоэтажки и стоимостью частного дома с землей под ним, который застройщик покупает по рыночной цене. В некоторых случаях эта разница может отличаться на порядок.

Но это в крупном городе. А в малом картина будет ровно противоположная — за пределами агломераций крупных городов новое жилищное строительство вообще практически отсутствует. И это другая сторона проблемы, попытки решить которую приведут к перераспределению ресурсов от регионов и городов, которые способны генерировать какое-то развитие, к территориям, которые давно надо было приравнять к зонам социального бедствия. И не только приравнять, а разобраться, наконец-то, с соотношением затрат на социальную инфраструктуру в подобных районах и ее качеством с одной стороны, и, с масштабами экономической деятельности с другой.

Сравнение же предоставления нового жилья взамен сноса аварийного с требованием заменить устаревший автомобиль отдает цинизмом хотя бы потому, что, напомню, подавляющая часть людей, проживающих в аварийных домах, квартиры там не покупали, а вынуждены там жить по причинам, созданным неэффективным советским государством, правопреемником которого вроде как является нынешняя Россия. Видимо, основа этой преемственности — это традиция перманентного обмана государством собственного народа.