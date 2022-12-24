Число погибших при пожаре в кемеровском приюте выросло до 22

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Число жертв пожара в приюте в Кемерове выросло до 22. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

«По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщили в СК РФ.

Пожар в приюте на улице Таврическая начался в ночь на 24 декабря. В момент возгорания в приюте находились 26 человек. МЧС сообщало о гибели 20 человек.

По предварительным данным причиной возгорания могли стать неисправность котла или проведение работ при подключении второго котла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Задержаны основатель приюта, пастор евангельской церкви Андрей Смирнов и хозяйка здания. Ее, по сведениям Тайги.инфо, могут звать Оксана Горнева.

О том, что это за приют и какие там были условия, читайте здесь

