Кемеровскому пастору предъявили обвинения в гибели постояльцев его приюта

© t.me/sledcom_press

Следователи предъявили обвинения основателю кемеровского приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека. Учреждение работало нелегально, но силовики знали о нем, говорил сам создатель учреждения.

В Кемерове 31-летнему мужчине, который арендовал дом для организации приюта нуждающимся, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщили в СК РФ.

«Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей», — утверждает следствие.

Речь идет о подозреваемом основателе приюта, пасторе евангельской церкви Андрее Смирнове.

Пожар в приюте на улице Таврическая начался в ночь на 24 декабря. Погибли 22 человека, еще шесть пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Помимо Смирнова задержана хозяйка здания. Ее, по сведениям Тайги.инфо, могут звать Оксана Горнева.

Учреждение работало нелегально, но силовики могли знать о нем и даже привозить туда тех, кого находили на улице, говорил журналистам сам Смирнов. Более того, в МЧС РФ признали, что знали о приюте, минимум, с декабря 2021 года. Проверяющему инспектору МЧС просто не открыли дверь.

О том, что это за приют и какие там были условия, читайте здесь