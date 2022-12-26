Второе уголовное дело нашли для завлабораторией Института теплофизики СО РАН

© sbras.info/Екатерина Пустолякова. Олег Кабов

Еще одно уголовное дело завели на известного новосибирского ученого Олега Кабова по материалам ФСБ. В 2022 году были арестованы не менее четырех крупных ученых региона.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олега Кабова, которого задержали в октябре по подозрению в мошенничестве. Теперь его обвиняют в отмывании денег (ч. 2 ст. 174.1 УК), передает «Ъ-Сибирь» 26 декабря со ссылкой на источник.

Якобы Кабов положил похищенные средства на брокерский счет одного из коммерческих банков и «совершил сделки купли-продажи ценных бумаг на сумму не менее 3,3 млн рублей».

В октябре Советский районный суд Новосибирска арестовал Кабова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело может быть связано с хищением около 26,7 млн при выполнении работ по научному проекту. Позже, по сведениям «Ъ», мужчину перевели под домашний арест.

Кабов известен как со-директор международной лаборатории Института теплофизики и Свободного университета Брюсселя. Член-корреспондент РАН. Он — специалист в области энергонапряженных тепловых процессов, многофазных и пленочных течений, космической энергетики и области двухфазных микро и наносистем.

13 октября, перед арестом Кабова, в Институте теплофизики СО РАН прошли обыски. В пресс-службе учреждения их не комментировали, утверждая, что никто не задержан: «Даже если кто-то и работает, то это абсолютно не связано с тем, что сейчас кому-то руки заломают и кого-то выведут. У нас эти проверки ФСБ каждую неделю практически. Кто-то ляпнул непонятно что, уже придумали… Следующий напишет, что аресты идут, следующий — что пол-института в кандалы заковали».

Летом 2022 года были арестованы, как минимум, еще три известных новосибирских ученых по делам о «госизмене» (ст. 275 УК). Первым сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Судья Советского райсуда Новосибирска арестовала Ирина Алиева арестовала Колкера, несмотря на его состояние, и его увезли в московского СИЗО «Лефортово». Он умер через два дня.

Затем был задержан 75-летний главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, известный доктор наук Анатолий Маслов. Советский районный суд Новосибирска также арестовал ученого, которого увезли в «Лефортово». Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

В августе силовики пришли за директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александром Шиплюком. Его также отправили в «Лефортово».