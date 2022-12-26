Пожарного инспектора задержали по делу о гибели 22 человек в кемеровском приюте

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Пожарный инспектор задержан по делу о гибели людей в частном приюте в Кемерове. Создатель учреждения, пастор Андрей Смирнов признал вину.

В Кемерове задержан пожарный инспектор Роман Плет, который участвовал в проверке приюта, сгоревшего на улице Таврическая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Официально об инспекторе следствие пока не заявляло.

Обвинения в гибели людей при пожаре ранее предъявили организатору приюта, пастору евангельской церкви Андрею Смирнову. Его подозревают по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 31-летний мужчина признал вину.

Пожар в приюте на улице Таврическая начался в ночь на 24 декабря. Погибли 22 человека, еще шесть пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Помимо Смирнова задержана хозяйка здания. Ее, по сведениям Тайги.инфо, могут звать Оксана Горнева.

Учреждение работало нелегально, но силовики могли знать о нем и даже привозить туда тех, кого находили на улице, говорил журналистам сам Смирнов. Более того, в МЧС РФ признали, что знали о приюте, минимум, с декабря 2021 года. Проверяющему инспектору МЧС просто не открыли дверь.

О том, что это за приют и какие там были условия, читайте здесь

