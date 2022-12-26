МВД, ФСИН и больницы сдавали людей в сгоревший кемеровский приют — адвокат его основателя

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Сотрудники полиции и ФСИН сами привозили людей в нелегальный приют «Доброе дело» в Кемерове. Во время пожара в учреждении погибли 22 человека. Основателя учреждения отправили в СИЗО.

Все контролирующие и проверяющие органы знали о работе приюта «Доброе дело», который сгорел в ночь на 24 декабря на улице Таврическая в Кемерове. Об этом заявили основатель учреждения, пастор Андрей Смирнов и его адвокат во время заседания суда по избранию меры пресечения Смирнову.

«Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было [идти]. Там были безногие. Он оказывал помощь, организовывал питание, ночлег. Буквально всё это было на нем», — рассказал в суде адвокат Смирнова, которого цитирует Ngs42.



Смирнов уточнил, в доме содержались бездомные, которых ему привозили полицейские Заводского и Рудничного районов города. Более того, медики также уговаривали Смирнова брать к себе инвалидов и бездомных.

По словам пастора, он лично знал многих погибших. Причина пожара остается для него загадкой, но в доме жил алкозависимый, который курил в помещении и он же отвечал за работу котла, добавил основатель приюта.

При пожаре погибли 22 человека, еще шесть пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Следствие просило отправить Смирнова в СИЗО. Ходатайство рассмотрел Центральный районный суд Кемерова и арестовал пастора до конца февраля. 31-летний мужчина признал вину.

Помимо Смирнова задержаны хозяйка здания, которую по сведениям Тайги.инфо, могут звать Оксана Горнева, а также пожарный инспектор Роман Плет.

В МЧС РФ ранее признали, что знали о приюте, минимум, с декабря 2021 года. Проверяющему инспектору МЧС просто не открыли дверь.

О том, что это за приют и какие там были условия, читайте здесь