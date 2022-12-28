Бастрыкин заинтересовался обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино»

© Татьяна Душутина. Акция дольщиков в 2020 году

Следственный комитет проверит новосибирский долгострой «Новомарусино». Его жители объявляли голодовку и требовали встречи с губернатором Андреем Травниковым.

«В средствах массовой информации сообщается, что обманутые дольщики из Новосибирской области готовят обращение к председателю СК РФ. В 2014 году сотни людей заключили договоры долевого участия с застройщиком, который вскоре обанкротился, не завершив строительство домов. Без жилья остались более 700 семей. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ С К России по Новосибирской области доложить о ситуации и проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими ведомствами», — сообщили в СК РФ.

Речь идет о ЖК «Новомарусино».

Тайга.инфо подробно рассказывала о ситуации в ЖК «Новомарусино». Комплекс строило ООО «Доступное жилье Новосибирск». Фирма должна была сдать дома в 2016 году, но стала банкротом. Она принадлежит бывшему топ-менеджеру корпорации RU-COM Вадиму Варвянскому.

Без квартир остались около 700 семей. 130 квартир приобрела мэрия Новосибирска, представители городской и региональной власти участвовали в торжественном открытии первой очереди микрорайона.

Учредителя ООО «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского обвинили в растрате. В конце 2021 года его отпустили из СИЗО. Дело о превышении полномочий было возбуждено в отношении бывшего главы управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Рыбалко.

Дольщики не раз проводили акции протеста. В 2020 году они устроили 17-дневную голодовку. Они также требовали встречи с губернатором-едиророссом Андреем Травниковым.

Читайте также: «Обманутые дольщики подали в суд, чтобы обязать новосибирское правительство поработать»