Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 303

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

15:19 Задержанную в Новосибирске Юлию Гаврилову, которая стояла в пикете с антивоенным плакатом, отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации армии, сообщает ОВД-Инфо*.

15:00 Ночью в Воронеже был слышен звук взрыва. Как сообщили областные власти, сработала система ПВО. На подлете к городу в итоге был сбит малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, который, как пишут чиновники, был запущен с территории Украины.



Жертв и разрушений на земле нет, говорится в сообщении властей.

14:16 Жительница Новосибирска задержана в центре города за антивоенное выступление.

Юлия Гаврилова вышла на площадь Ленина с антивоенным высказыванием и призывом прекратить смерти. Ее завели в помещение поста полиции и планируют отвезти в отдел, передает ОВД-Инфо*.

13:25 Россияне все еще могут поехать отдыхать за границу. Самыми популярными безвизовыми странами остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Без виз можно в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Популярны у туристов также поездки на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, в Доминикану, Венесуэлу и на Кубу, отмечает эксперт.

12:50 2 января в Брянской области беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество» - написал он в тг-канале.

В Украине тем временем сообщают о повреждении ночью из-за ударов энергоинфраструктуры Киева. В городе введены аварийные отключения света, передает ТАСС.

11:00 Девять ветеранов Великой Отечественной войны и одна вдова участника войны еще не получили государственное жилье в Забайкалье по состоянию на конец 2022 года. В новом году на эти цели выделено 5,3 млн рублей. Подробнее тут.

Главное на утро 2 января

• Минобороны РФ взяло на себя ответственность за очередной «массированный удар» по территории Украины в канун Нового года. Это объяснили атакой на объекты, якобы связанные с украинскими беспилотниками.

«Поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», — утверждает ведомство.



• Шестеро заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер», сбежали с оружием из учебного центра в Краснодонском районе Луганской области. Ориентировки на розыск вооруженных людей развешивают в кафе и ресторанах Ростова-на-Дону, пишет Donday.

Среди сбежавших — три гражданина Узбекистана, по одному — из России, Беларуси и Киргизии. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил поиски.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин ответил журналистам сайта 1rnd через пресс-службу своей компании «Конкорд». Он пригрозил, что им нужно кричать «караул» и «жать кнопку 112», «если в редакцию придут люди с оружием». «Выловом различного рода вооруженных людей занимаются Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК „Вагнер“. И, поверьте, на разных уровнях начиная от передовой ЛНР, ДНР и территории России, задерживают немало негодяев, о которых вам и знать не надо. Так что спите спокойно», — добавил он.

• Около 2 тыс. человек задержали в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом сообщили источники «Фонтанки» в правоохранительных органах. В пресс-службе регионального управления МВД назвали это «профилактическим рейдом».

«В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — утверждают в ведомстве.

Граждан задерживали с применением силы, а «женщины пытались их отбивать», писало издание.

• Великобритания отказалась от импорта российского сжиженного природного газа с 1 января.

«Мы перекрываем Путину путь к финансированию его <…> [спецоперации] и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости [от российского газа]», — говорится в заявлении МИД страны.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.