Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках

© fsin-atlas.ru

Один из бывших заключенных, которые сотрудничали с начальством иркутских СИЗО и колоний на фоне массовых пыток арестованных, заявил о давлении со стороны начальства ФСИН, чтобы он отказался от показаний против надзирателей. Ранее по его заявлению задержали руководителя ангарского СИЗО-6.

Бывший заключенный Александр Бункин сообщил, что его принудили отказаться от показаний на сотрудников ФСИН по делу о жестоких пытках Тахиржона Бакиева в иркутской колонии №6. Его письмо опубликовал правозащитник Святослав Хроменков. Подлинность документа Тайге.инфо подтвердила адвокат Бункина Юлия Чванова.

Письмо Бункина адресовано пострадавшему Бакиеву, оно было написано в октябре 2022 года. «Последние два месяца [первый замначальника ГУФСИН по Иркутской области Александр] Ладан через [тезку начальника тайшетского СИЗО-3 Артёма] Вольского угрожает мне в открытую и говорит, что я не доживу до ноября, а если и доживу, то убьют в первый же день освобождения, и я тебе скажу, что страшно ***** [капец]! Помимо этого они говорят, что моя девчонка <…> тоже жить не будет! И за нее тоже страшно! Поэтому я отказываюсь от показаний на Агапова, Медникова и Ерохина».

Экс-начальник иркутской ИК-6 Алексей Агапов, заместитель начальника оперативного отдела колонии Алексей Медников и оперуполномоченный Антон Ерохин подозреваются в организации пыток Тахиржона Бакиева (пункты «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК). Дело рассматривает Свердловский райсуд Иркутска.

Кроме того, Бункин утверждает, что сотрудники ФСИН говорят, что ему будет ***** [конец] за экс-начальника ангарского СИЗО-6 Алексея Иванова. Его, напомним, арестовали в апреле 2022 года по подозрению в получении взятки, совершенном с вымогательством (пункт «б» ч. 5 ст. 290 УК) именно по заявлению Бункина. Он говорил, что Иванов пообещал ему условно-досрочное освобождение в обмен на ремонт канцелярии штаба СИЗО. Следствие оценило взятку в 45 тыс. рублей.



«Но больше всего их интересует [Следственный] комитет, потому что они хотят развалить все дело по ГУФСИНу! И мутит все это конкретно Ладан, — утверждает Бункин. — <…> А сейчас еще побили этих разработчиков, чтобы сделать меня организатором по тебе».

Сейчас Бункин находится на свободе, но у него уже начались «проблемы», рассказала Тайге.инфо его адвокат Юлия Чванова. Он находится под надзором и ему «выдумывают какие-то якобы нарушения».

«Что его якобы нет дома, хотя он дома, и они [уголовно-исполнительная инспекция] доказательств никаких не предоставляют, поэтому все это со стороны ГУФСИН у него так и продолжается — оказывается давление», — уточнила юрист.

Заключенные знали Бункина как «Буню». Он был подозреваемым по громкому делу о пытках Тахиржона Бакиева, над которым издевались для дачи нужных следствию показаний против заключенных ангарской колонии №15, где в апреле 2020 года прошла акция протеста, которая была жестоко подавлена. Но в 2021 году его перевели в свидетели.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.

Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии.

В регионе было возбуждено несколько различных дел о массовых пытках. Сотрудники ФСИН проходят по ним отдельно от «разработчиков» — тех заключенных, которые могли пытать арестованных из ангарской колонии. О промежуточных итогах всех дел читайте в нашем спецпроекте.