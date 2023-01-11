Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай

© vk.com/olegkhorokhordin. Олег Хорохордин (в центре)

Работа главы Республики Алтай Олега Хорохордина («Единая Россия»), пытавшегося показывать успехи при решении федеральных задач, лишь более четко очерчивала контуры застарелых проблем, которые были спрятаны за ширму «развития». Фронда муниципальных депутатов, коррупция на всех уровнях власти, национальные конфликты, а также эфемерность региональных прожектов, представленных с большой помпезностью.

Главные политические события Алтая в 2022 году показали, что, судя по всему, в 2023-м республиканские власти будут и дальше выстраивать зыбкий образ развивающегося региона и замалчивать реальные проблемы, которые идут вразрез с их ожиданиями.

Внутренняя политика и выборы

По итогам выборов-2022 «Единая Россия» практически полностью взяла под контроль горсовет Горно-Алтайска — 20 мандатов из 21 достались «партии власти». Этот результат отметил даже глава «ЕР» Дмитрий Медведев. Впрочем, усиление влияния «ЕР» прогнозировалось задолго до кампании, когда город полностью перешел на мажоритарную систему. Кроме того, успеху республиканских единороссов в немалой степени способствовала актуальная федеральная повестка.

Благодаря этим «тепличным» условиям, назначение мэра Горно-Алтайска прошло для «партии власти» без каких-либо проблем. Муниципалитет ожидаемо возглавила Ольга Сафронова, ранее занимавшая пост главы горадминистрации — эту должность в текущем году упразднили, чтобы устранить «двуглавость».

Но достижения единороссов вовсе не являются гарантией стабильности во внутриполитическом пространстве республики. Как оказалось, кризис, который в 2021 году едва не закончился импичментом главе республики Олегу Хорохордину со стороны депутатов госсобрания, не был разрешен до конца. За минувший год Хорохордин нашел определенное взаимопонимание с региональными парламентариями, но взять под контроль муниципалитеты ему пока не удалось. Это показали депутаты Турочакского и Шебалинского районов, которые вопреки позиции республиканского правительства подняли вопросы о досрочном отрешении от должностей своих глав.

В Турочакском районе руководителя муниципалитета Андрея Прокопьева действительно сняли. А вот его коллега из Шебалинского района Эрчим Сарбашев не стал дожидаться изгнания и покинул пост «добровольно», получив синекуру у полномочного представителя республики в Москве.

Национальный вопрос и мобилизация

Мобилизация пришла в Горный Алтай гораздо позже других регионов: первые группы местных резервистов направились на подготовку только в конце октября. Таким образом у властей региона было время подготовиться и учесть ошибки коллег.

Однако на самом старте мобилизационной кампании разразился межнациональный конфликт в Кош-Агачском районе, где проживает многочисленная казахская община. Представителей коренного населения возмутило, что из муниципалитета призывают в основном алтайцев, а казахов будто обходят стороной. В региональном правительстве поспешили заверить, что во всем разберутся, но с тех пор никаких официальных сообщений о разрешении ситуации не появилось.

Национальный вопрос в регионе «подогрело» и то, что в декабре 2022 года курултай алтайского района в Кош-Агачском районе решил сместить с поста зайсана Василия Сурунова с формулировкой «за неудовлетворительную защиту интересов народа». Но республиканское правительство в лице «политического» вице-премьера Эжера Ялбакова встало на сторону опального зайсана — его наградили грамотой, а позже трудоустроили водителем в структуры власти. По некоторым данным, это не «утешительные призы», а лишь стимул к дальнейшей борьбе.

Исход «варягов»

Экс-министр имущественных отношений Свердловской области Виталий Недельский, которого назначили и.о. ректора Горно-Алтайского госуниверситета лишь в 2021 году, покинул кресло руководителя. Пребывание в статусной должности при отсутствии необходимых компетенций в регионе объясняли личной протекцией Олега Хорохордина. И сам Недельский, и его окружение категорически не устраивали преподавательский состав по целому ряду причин, одной из которых якобы стало увлечение идеями мистицизма.

Когда о некомпетентности Недельского открыто заговорили в парламенте республики, он все же оставил пост. Ему на смену пришла Наталья Гусельникова, которая сразу же столкнулась с ощутимым неприятием со стороны региональных властей. Есть вероятность, что 2023 году такое отношение может вылиться в публичный конфликт.

Уголовная летопись

Недельский — не единственная потеря в команде «варягов» Хорохордина. Весной пост министра природных ресурсов, экологии и туризма республики спешно покинула Екатерина Поварова. За этим последовала вереница уголовных дел, связанных с Турочакским лесничеством. Кстати, предшественник Поваровой на посту министра Александр Алисов из региона никуда не уезжал, и сейчас суд готовится вынести ему приговор за разбазаривание бюджетных денег.

Лидером по громким уголовным делам среди республиканских ведомств пока остается местный минздрав. В ушедшем году за взятки осудили бывшего министра Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Летом задержали еще одного экс-министра здравоохранения региона Павла Решетова — тоже за взятки, но уже на посту директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Силовики не обошли вниманием и муниципальный уровень власти в РА. Бывшего главу Турочакского района Виктора Осипова подозревают в том, что он незаконно продавал рекреационные земли своим друзьям. Несколько серьезнее ситуация у отстраненного спикера Улаганского райсовета Никиты Санина — его обвиняют в том, что он незаконно передавал рекреационные земли собственному племяннику, а также предоставлял муниципальное жилье не нуждающимся в этом гражданам. Но самым громким эпизодом в его деле стали угрозы убить следователя, после которых Санина и отстранили от должности.

Наконец, завершилось громкое дело бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, которого обвиняли по нескольким эпизодам получения взяток и превышения должностных полномочий. В сентябре ему вынесли беспрецедентно суровое для региона наказание, приговорив к 14 годам колонии строгого режима. По некоторым данным, за процессом Пальталлера внимательно следили не только республиканские чиновники, но и руководство Сбера, крайне недовольное тем, что деятельность вице-премьера затронула подконтрольный банку горнолыжный комплекс «Манжерок».

Воздушные замки

В 2022 году «подрезали крылья» внутреннему авиасообщению в Республике Алтай. Компания «СиЛА», осуществлявшая рейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу, без объяснения причин заявила о приостановке полетов. Перед этим фирма потребовала у властей почти вдвое увеличить субсидии на перелеты. Вероятно, свою роль сыграли западные санкции, введенные в отношении России после начала «спецоперации» в Украине.

Сейчас республиканские власти заняты поисками нового перевозчика, но до возобновления рейсов дело пока не дошло. Олег Хорохордин обещает, что это произойдет в 2023 году.

Иван Никифоров