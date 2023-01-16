Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 317

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:51 Государственный сайт новосибирского правительства Vn.ru опубликовал видео с мужчиной в форме и с оружием, который критикует обращение мобилизованных из региона, попросивших помощи у родственников и обратившихся к президенту РФ, в ФСБ и военную прокуратуру из-за того, что их отправляют на переднюю линию в «спецоперации».

Мужчина называет себя помощником депутата новосибирского заксобрания, но стоит перед камерой в маске.



«Я был в некотором недоумении. Когда началась мобилизация, и вас собирали на базе моего родного Новосибирского военного училища, мы ходили по палаткам, смотрели, как вы живете. Все были воодушевлены! Говорили, что наше дело правое и все будет хорошо. Но сейчас, посмотрев это видео, я вас не понимаю, — утверждает мужчина на записи. — Вы просите помощи у губернатора, мэра… Чем они вам должны помочь? Я являюсь помощником депутата новосибирского заксобрания — попросите у меня помощи! Расскажу вам, как воевать, как чистить автомат!»

«Скорее всего, среди вас есть одна паршивая овца, которая боится», — сказал человек, который уверяет, что находится «на передовой — в Каховке». Обращение было записано на фоне кинотеатр «Юность» в Херсонской области.

18:39 ФСИН России утверждает, что не имеет отношения к сайту по покупке товаров для заключенных «Фсинмагазин.рф», который будет переименован в «Сидим-едим.рф».



Но на сайте ведомства указано, что торговлю в магазинах на территории учреждений уголовно-исправительной системы ведут предприятия и ФГУП «Калужское» ФСИН России, ФГУП «Промсервис», ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» и ФГУП «Архангельское». А «Предприятие УИС „Калужское“» называет «Фсинмагазин.рф» «интернет-сервисом компании партнера».

17:57 Сайт покупок товаров для заключенных «Фсинмагазин.рф» будет переименован в «Сидим-едим.рф».

Телефон, указанный на сайте, ранее в качестве «горячей линии» упоминало АО «Предприятие УИС „Калужское“», которое торговало в учреждениях ФСИН в 34 регионах РФ.

17:17 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал взрыв жилого дома в Днепре.

«ВС РФ не наносят ударов по жилым домам или объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей Украины, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия контрракет и ПВО», — сказал Песков.

Он не уточнил, кто делал подобные заявления ранее.

17:00 Семью московской пятиклассницы поставили на учет из-за пропуска внеклассных уроков «Разговоры о важном» и спора о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает Медиазона*. Донос на десятилетнюю девочку написала директриса «Школы в Некрасовке», муниципальная депутатка от «Единой России» Майя Булаева.

Директор ссылалась и на докладную классной руководительницы школьницы: та сообщила ей, что «родители класса обеспокоены наличием в детском чате картинки с надписью „Слава Украине“» и опросом о Путине, который девочка, по их словам, опубликовала в чате пятого класса, пишет издание.

В конце сентября одноклассники девочки начали спорить в закрытом чате о политике после того, как один из мальчиков завел разговор о Зеленском. Утром 5 октября с телефона младшей дочери, которая учится в одной школе с сестрой, их матери позвонила инспектор по делам несовершеннолетних района Некрасовка Диана Мжельская и сказала, что дочь якобы совершила административное правонарушение.

В итоге на встрече в школе 10-летнюю девочку и ее мать задержали полицейские, они, по словам матери, «скрутили и запихали» их в машину. Более того, полицейские и представители опеки затем провели в квартире обыск без каких-либо документов.

В конце октября комиссия по делам несовершеннолетних Некрасовки вынесла постановление о том, что мать девочки «ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности», выписала женщине предупреждение и поставила семью на учет.

14:20 Российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка», работающая на базе кафе ушедшего из РФ McDonald’s, подала заявку на регистрацию в Казахстане.

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения „Вкусно — и точка“, поданные от имени ООО „Система ПБО“», — сообщили в Минюсте республике (цитата по «Власти»).

АО «Вкусно и Точка» владеет кузбасский бизнесмен Александр Говор, основной бизнес которого — Яйский нефтеперерабатывающий завод. Бывшее московское ООО «Макдоналдс» теперь называется ООО «Система ПБО» и принадлежит новокузнецкому ООО «Клуб Отель» Говора.

13:10 В Беларуси начались «совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России», сообщает Минобороны страны.

«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых», — сказано в заявлении.

Для учений планируется задействовать все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО.

12:55 Саранским школьникам 12−13 лет раздали анкеты, в которых в том числе есть вопросы «о защите Родины от врагов». Детям сказали, что они обязательны для заполнения. Копию опросника опубликовали «Такие дела».

Среди вопросов, например, есть связанные с расизмом, формулировки которых сомнительны при выборе вариантов только «да» или «нет»: «Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми» и «Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток увеличивает уровень преступности».

Есть и такое пункт: «Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья бы я предпочел их не брать». Здесь тоже предполагается либо «да», либо «нет».

Министерство образования Мордовии возглавляет Елена Солдатова.

12:43 Воздушная тревога снова объявлена в восточных областях Украины, передает РБК.

Количество погибших при взрыве дома в Днепре уже выросло до 35, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Среди них двое детей.

75 жителей пострадали, 14 из них — дети.

Судьба еще 35 жильцов остается неизвестной.

11:59 Новосибирский экс-депутат Госдумы Вера Ганзя связала начавшиеся валютные интервенции ЦБ РФ в юанях не только с резким падением цен на российскую нефть, но и со снижением числа желающих покупать государственные ценные бумаги.

«Так как цена на нефть Urals свалилась в яму (10 января продавалась из- за огромного дисконта не выше $ 38 за баррель, а в бюджете заложена цена в $ 71) в этом месяце бюджет может недополучить 54,5 млрд рублей. И Минфин ровно на эту сумму будет проводить с 13 января по 6 февраля валютные интервенции, то есть продавать валюту, каждый день примерно на 3,2 млрд рублей, — напомнила Ганзя в своем телеграм-канале. — Так что рубль должен после недавнего обвала подрасти. Правда, продавать будут не доллары и евро, а юани, которые с большой натяжкой можно назвать конвертируемой валютой. Да и вообще, похоже, этот рост- явление искусственное и временное. Кстати, ФНБ на 60% теперь состоит из юаней. Однако, я думаю, хрен редьки-то не слаще».

«Дефицит надо закрывать, это ясно. Но почему именно таким путем? Может, внутренние заимствования проваливаются, то есть, всё меньше желающих покупать государственные ценные бумаги и дефицит приходится закрывать за счёт своих собственных имеющихся средств? — предположила Ганзя. — А может, Минфин просто хочет понемногу избавиться от юаней? (ФНБ сейчас состоит из 60% юаней и 40% золота) Вопросов много. А главный, что будет дальше, особенно после 5 февраля? (с этого дня под запретом будет продажа наших нефтепродуктов)».

11:49 Митинг в поддержку арестованной бурятской пенсионерки Натальи Филоновой прошел в Нью-Йорке. Пожилую женщину закрыли в СИЗО по обвинению в «применении насилия» к полицейским после акции протеста против мобилизации.

Все подробности читайте здесь.

10:42 «Материнский капитал» предлагают использовать в России и для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова («СРПЗП») в письме вице- премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

Депутат уверяет, что это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тыс. в год и на несколько лет освободит их от подобных расходов: «В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать».

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская напомнила, что проблема высоких затрат семей на коммунальные услуги актуальна для многих регионах России: «Маткапитал не станет универсальным инструментом для ее решения, хотя, конечно, кому-то это поможет».

10:18 Часть мобилизованных из Томской области находятся в Беларуси. Это следует из публикаций в телеграм-канале «Мобилизованные Томск». Одна из них представляет собой видео с концерта на местной ярмарке.

Кроме того, по как ранее писала Тайга. инфо, часть мобилизованных из Новосибирской области могла отправиться в один из городов Беларуси на границе с Украиной.



Главное на утро 16 января

• Минобороны РФ взяло на себя ответственность за ракетный удар по «объектам энергетики» Украины 14 января. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — утверждают в Минобороны.

Напомним, 14 января во время взрыва в многоквартирном доме в Днепре погибли не менее 29 человек, писал «КоммерсантЪ». Более 70 ранены.

• Трое военнослужащих погибли, 13 пострадали при взрыве боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Baza говорит о 10 пострадавших и утверждает, что все они были мобилизованными.

По данным Baza, военнослужащий взял «в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», уже после взрыва якобы и сдетонировали боеприпасы. Источник «Интерфакс» подтвердил эту версию.

«Самое главное — жители села не пострадали», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

• Весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проводиться по старым правилам — без увеличения возраста призывников. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он же еще недавно утверждал, что мужчин до 30 лет будут призывать уже этой весной.

«[Призывная кампания по новым правилам] не обязательно [пройдет] весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован», — теперь утверждает уроженец немецкого Веймара Картаполов.

• Проект Gulagu.net утверждает, что бывший командир одного из отрядов ЧВК «Вагнер», томский сирота Андрей Медведев бежал в Норвегию. Он самовольно покинул расположение группы и в декабре записал видеообращение к Владимиру Путину, генпрокуратуре и ФСБ.

Медведев утверждал, что известно об убийствах «более 10 россиян сотрудниками службы безопасности „Вагнера“»: «После начала поступления осужденных [начали происходить] странные вещи: убийства осужденных от своих же сотрудников службы безопасности, тупые приказы, которые давало наше командование, избиения. Конечно, во многои сожалею, что согласился туда поехать, но что сделал, то сделал».

Медведев нелегально пересек границу, он рассказал, что по нему открывали огонь российские пограничники. Теперь он запросил в Норвегии политическое убежище и находится в Осло.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.