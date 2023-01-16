Второе уголовное дело завели на директора новосибирского метростроя

© Кирилл Канин. Александр Мысик (в центре)

Новое уголовное дело возбудили в отношении директора новосибирского муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика. Ему вменили контракт с федеральным учреждением «Администрация обского бассейна внутренних водных путей».

Уголовное дело в отношении Мысика возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), сообщила прокуратура Новосибирской области 16 января.

Мысика подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ледового дворца на улице Немировича-Данченко.

«Для этого он заключил договор с ФБУ „Администрация обского БВП“ на сумму 37,15 млн рублей и оплатил выполненные работы, — отметили в ведомстве. — Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37,15 млн рублей МП „Метро МИР“, учредителем которого является Новосибирск».

Ранее на Мысика завели дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планируется к концу 2022 года. При этом, как говорил вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

30 декабря 2022 года новосибирское правительство объявило, что ЛДС получил акт ввода в эксплуатацию. Сообщение сопроводили двумя фотографиями — общим планом основной арены и внутренним устройством малой арены (возможно, тренировочной), на которой нет трибун. Дата открытия арены для зрителей не уточняется.