Экс-депутат горсовета о попытках отменить выборы мэра Новосибирска: «Как заканчивается местное самоуправление»

© berdsk-online.ru/Галина Жильцова. Пикет за сохранение выборов мэра в Бердске, 2015 год

Аргумент о том, что при отмене выборов мэра Новосибирска «политика» заменит «хозяйственник» не соответствует действительности. В любом случае кандидату придется заручиться поддержкой партии, которая имеет большинство, отметил бывший депутат горсовета Сергей Сухоруков. Он подробно разоблачил тезисы тех, кто пытается лишить жителей права выбора.

Тайга.инфо публикует мнение члена обкома КПРФ и бывшего депутата горсовета Сергея Сухорукова, поступившее в редакцию.

Политический год в нашем городе начался с одного архиважного процесса — подготовки к отмене выборов мэра Новосибирска. До сих пор выборы глав в Новосибирской области оставались только в Новосибирске и Кольцово. Во всех остальных городских округах и муниципальных районах области глава избирается местными депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Комиссия наполовину состоит из назначенных губернатором, а другая половина назначается советом депутатов. Надо ли говорить, что фактически комиссия отбирает кандидатов, угодных региональной власти. Уже здесь, на мой взгляд, нарушение нормы статьи 12 Конституции РФ , которая гарантирует самостоятельность местного самоуправления.



Нормы о порядке избрания глав местного самоуправления, то есть будет ли глава избираться на муниципальных выборах или через комиссию, устанавливаются областным законом. Принятый в 2014 году закон области №484-ОЗ оставил исключения для Новосибирска и Кольцово. По мнению большинства экспертов, такое решение было связано с особой политической активностью жителей городов, которые не могли остаться равнодушными к лишению их базовых прав.

А сегодня мы наблюдаем скоординированные попытки оправдания отмены выборов. В ход пошли публикации в СМИ мнений всевозможных экспертов, общественников, блогеров, в том числе ранее никому не известных. В качестве тяжелой артиллерии была привлечена общественная палата, начавшая обсуждение этой инициативы.

Набор аргументов за отмену выборов невелик и главный из них — мэром должен быть не политик, а хозяйственник. Якобы только комиссия может определить насколько данный кандидат имеет достаточный хозяйственный опыт, а простой избиратель разобраться в этом ну никак не сможет. Второй причиной, по мнению сторонников отмены выборов, является низкая избирательная активность граждан — вроде как главу города избирают всего лишь менее 10% жителей, а раз так мало, то и зачем ноги топтать лишний раз, сами выберем кого надо. Для кого-то важным аргументом является трата бюджетных средств на организацию выборов.

Разбор

Давайте теперь разберем по порядку. Никто в здравом уме не поверит, что конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов, рекомендует кандидата «с улицы», пусть даже и с большим хозяйственным опытом. Потом, кандидату необходимо заручиться поддержкой совета депутатов. Сделать это человеку без необходимого политического опыта и без поддержки партии, имеющей большинство в совете, практически нереально (большинство в горсовете у «Единой России», 28 из 50 депутатов, также на стороне партии зачастую выступают экс-члены распавшейся фракции ЛДПР — прим. Тайги.инфо). В итоге мы опять получаем «политика», но только наше с вами мнение уже никого не интересует. К тому же, этот глава будет гарантировано ангажирован региональной властью, что нарушает принципы самостоятельности, о которых я уже говорил.

Аргумент про низкую активность избирателей полностью несостоятелен, так как власть многие годы последовательно «сушила» явку. Перенос единого дня голосования на разгар дачного сезона, фальсификации, пропаганда абсентеизма в СМИ — все это принесло свои плачевные результаты, народ действительно потерял интерес к выборам. Однако, это не повод отменять выборы, так как по этой логике следовало бы отменить и выборы местных депутатов, которых и вовсе избирают примерно 5% жителей округа.

Ну, а сторонники отмены выборов по причине больших бюджетных затрат являют собой образец мещанской психологии, которые и на выборы то не ходят. Адепты этого мнения сами не заметили, как покусились на святое — так и до отмены президентских выборов можно договориться, а там траты ох какие. На этом аргументы за отмену выборов заканчиваются и хотелось бы высказаться за их сохранение.

Искоренение местного самоуправления

Для меня во всенародных выборах мэра главным было наличие обязательств перед своими избирателями. Для назначенного мэра не имеет значение мнение народа, он ему не подотчетен. Избираемый мэр связан с избирателями предвыборной программой и наказами. Кандидат перед выборами проводит встречи с избирателями, знает их нужды. И избранный мэр вынужден так работать, чтобы оправдать доверие горожан, ведь ему и дальше предстоит избираться.

Отмена выборов мэра в Новосибирске является одним из последовательных шагов по искоренению в нашей стране местного самоуправления. В прошлом году был принят закон о создании единой системы публичной власти, встраивающий местное самоуправление в вертикаль. Готовится к принятию новый закон о местном самоуправлении, ликвидирующий муниципалитеты уровня городских и сельских поселений. В нарушение принципа субсидиарности, то есть давать столько полномочий, сколько это возможно, у муниципалитетов отбираются вопросы местного значения — вслед за медициной решено полностью забрать образование, распоряжение землёй и так далее.

А что же тогда остается? Будет ли вообще местное самоуправление в нашей стране? Будет ли народ осуществлять свою власть на территории? Вопросов много, но ответы все грустные.

Сергей Сухоруков