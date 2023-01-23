Говорившего о срыве сроков строительства платного моста в Новосибирске аудитора увольняют

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Аудитора, который проводил проверки скандальных новосибирских строек, увольняют из Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Его заменят на бывшего чиновника облправительства, траты которого он и должен будет проверять.

Аудитора новосибирской областной КСП Валерия Алёхина уволят 27 января «в связи с истечением срока полномочий», говорится в опубликованном проекте решения заксобрания региона.

Сессия, на которой Алёхина освободят от должности, пройдет 26 января. Тогда же планируется назначить нового аудитора — Василия Валентиновича Круковского.

Круковский — полный тезка бывшего начальника управления коммунального комплекса минЖКХ Новосибирской области. Он же был некоторое время был вице-мэром Оби по ЖКХ, а также замглавы Коченёвского района. Последняя известная должность чиновника — и.о. директора госучреждения новосибирского правительства «Проектная дирекция минЖКХ» (он пробыл в этом статусе меньше полутора месяцев в апреле-мае 2022 года).



КСП — это орган заксобрания, который проверят законность и эффективность трат бюджета области. Фактически палата осуществляет надзор за региональным правительством и госучреждениями по плану, согласованному депутатами.

Валерий Алёхин — один из самых известных аудиторов новосибирской КСП. С его именем связан ряд громких проверок нецелевых и неэффективных трат областного бюджета госструктурами. В частности, в 2014 году он представлял проверку затрат на строительство станции метро «Золотая нива», в 2018 году заявлял, что минтранс области «не владеет достоверной информации о состоянии и протяженности дорожной сети региона».



Алёхин также рассказывал депутатам заксобрания о нарушениях в проекте четвертого моста через Обь еще до начала его строительства, завышении стоимости его проекта. Он же в начале 2022 года публично заявил о срыве сроком работ на четвертом мосту, который птыались отрицать в группе «ВИС», занимающейся проектом. В начале 2023-го Алёхин также представлял отчет, из которого следует, что техническая готовность моста составляла лишь 55% вместо предусмотренных планом 78%. В «ВИС» утверждают, что «техническая готовность объектов мостовой концессии составляет 65%».



Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета КСП, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. В конце декабря правительство РФ заявило о выделении дополнительных 7 млрд на проект из бюджета. Премьер-министр страны Михаил Мишустин утверждал, что проект «проект находится в высокой стадии готовности».