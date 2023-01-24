Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 325

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Выезд из РФ на машине решили регламентировать.

13:50 В Омской области майор признан виновным в хищении авиационных защитных шлемов и кислородных масок на общую сумму свыше 22 млн рублей. Он отделался тремя годами колонии.

Все подробности читайте здесь.

13:00 Глава комитета Госдумы РФ по госстроительству Павел Крашенинников («ЕР») объяснил законопроект об отмене обязательной декларации доходов для муниципальных и региональных депутатов ленью.

«Надо возиться с их [деклараций] оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать — лень, — сказал Крашенинников „КП“. — Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины. И вот наметился довольно заметный отток „народных избранников“, как их раньше называли, из этих законодательных собраний и представительных органов. Повторяю — мы говорим сейчас о тех, кто работает депутатами не на постоянной основе, а продолжает заниматься своей непосредственной деятельностью».



Госдума рассмотрит законопроект об этом во втором чтении 24 января. По нему депутаты региональных и муниципальных органов власти, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход депутата и супруги (супруга) за три предшествующих года. Если таких расходов не было, будет достаточно сообщить об этом без декларации. Такой порядок без ежегодного декларирования предусмотрен сейчас для депутатов сельских поселений.

Более того, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на платной основе) будет публиковаться на сайтах представительных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.



При этом в конце декабря Путин своим указом вообще отменил публикацию деклараций чиновников в интернете под предлогом «спецоперации». Крашенинников уточнил, что в отношении депутатов Госдумы и сенаторов будут «публиковаться общие данные: подана декларация или не подана, с нарушением или без. Но — не персональные данные».

12:00 VPN-провайдеры сообщили о проблемах с подключением пользователей к их серверам из восточных регионов России, в том числе Алтайского края, Омской и Новосибирской областей. При этом IP-адреса серверов VPN не блокировались, пишет Роскомсвобода* со ссылкой на источники.

Один из собеседников предположил, что это очередные учения по «суверенизации» Рунета: «Да, давненько мы уже наблюдаем всякие „тесты“! Один из крупных сбоев случился в октябре, когда сразу несколько наших каналов, связывающих нас с городами от Питера до Сибири, поотваливались, — рассказал представитель одного из некрупных провайдеров интернета. — Проблема была в блокировке определённых протоколов, которые мы обычно используем. Первой мыслью тогда было — „О, снова какие-то „учения“ проводят!“ Описанные в обращении VPN-сервисов обстоятельства очень напоминают наши октябрьские. К сожалению, точно сказать, что это именно было, мы не можем, но по косвенным признакам похоже было на какое-то тестирование блокировки: словно по щелчку раз — и отвалилось, а потом раз — и заработало. Чтоб обезопасить себя, мы сделали некоторые шаги, настроили туннелей поверх HTTPS. Надеемся теперь, что уж это-то они не смогут заблокировать».

Эксперты Роскомсвободы делают вывод, что сейчас в РФ можно заблокировать самые распространенные VPN-сервисы через так называемое ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Но все VPN-ы, предположительно, заблокировать нельзя, потому что владельцы сервисов сразу же ищут обходные решения, а некоторые протоколы для этого уже встроены в коммерческие клиенты ряда сервисов.

11:00 Уголовное дело завели на экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина, отца уехавшего из РФ театрального режиссера Тимофея Кулябина. Кулябин-младший ранее осудил «спецоперацию» и был уволен с поста главного режиссера театра.



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Главное на утро 24 января

• Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» американскую организацию Andrei Sakharov Foundation. Фонд был основан женой Андрея Сахарова Еленой Боннэр после смерти мужа в 1989 году.

При этом в России работает Сахаровский центр, объявленный властями «иностранным агентом» еще в 2014 году. Также в стране есть «Научный фонд Сахарова», который присуждает ежегодные стипендии на конкурсной основе студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ. Его председатель — экс-глава РАН Александр Сергеев, а в попечительский совет входят, например, бывший сенатор Владимир Лукин, нобелевский лауреат Константин Новосёлов и член совета директоров «Новолипецкого металлургического комбината» («НЛМК») Томас Верасто, а среди дарителей есть Сбербанк, Норникель и «НЛМК».

• Депутаты Госдумы и сенаторы перестанут публиковать декларации об имуществе и доходах с 1 марта, утверждают «Ведомости» со ссылкой на источник и главу комитета по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

Путин 29 декабря подписал указ, отменяющий размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции». При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался уверять, что указ касается только тех, кто работает на «новых территориях»: «Из указа абсолютно ясно, кого это касается. Это касается тех, кто работает на территориях».

Но в пункте «ж» указа прямо сказано, что «размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется».

• Водители машин скорой помощи в Клинцах Брянской области обратились к губернатору. Они рассказали, что получают 17 тыс. рублей, поэтому многие увольняются, а нагрузку распределяют по оставшимся. Авторы обращения потребовали повысить им зарплаты.

Но губернатор Александр Богомаз решил не обращать внимание на проблему. «А давайте я вам расскажу, что на границе делается, как солдаты живут!» — сказал он «Подъему».

• Для пересечения границы РФ на машине надо будет резервировать дату и время — такой законопроект подготовил глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев («ЕР»).

Он хочет, чтобы порядок вступил в силу с 1 марта 2023 года и был установлен до 1 марта 2024 года. По его версии, водитель должны регистрировать дату отъезда через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственную Минтрансу РФ .

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.