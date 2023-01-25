Задержанный экс-директор «Красного факела» возместил ущерб

© Наталья Гредина. Тимофей и Александр Кулябины

Бывший директор «Красного факела» Александр Кулябин задержан за выплаты своему сыну, который работал в театре главным режиссером. Ущерб в 1,8 млн он возместил — правда, как пишет «Коммерсантъ», из средств театра.

Бывший директор «Красного факела» Александр Кулябин, задержанный 24 января, подозревается в растрате. Ожидается, что мера пресечения ему будет избрана 26 января.



«Кулябин незаконно, по версии следствия, выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером, — пишет „Коммерсантъ“ со ссылкой на источники. — После того как эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств „Красного факела“».

Общая сумма дополнительных выплат оценивается в 1,8 млн рублей.

Сын Александра Кулябина Тимофей — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.

Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из Росси и. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».