Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 327

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:07 Воздушная тревога объявлена в восточных регионах Украины, передает «Страна»

11:54 Цветы продолжают появляться у памятника Тарасу Шевченко в Новосибирске, сообщил Тайге.инфо читатель. Там же замечен плакат с надписью: «Память о вас будет вечной».

Ранее после взрыва жилого дома в Днепре москвичи несли цветы к памятнику Лесе Украинке, там появился стихийный мемориал. Напомним, по последним данным, в Днепре погибли 46 человек, более 70 получили ранения.

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11:09 Строительство новой Норильской обогатительной фабрики (НОФ-2) и третьего плавильного комплекса на Надеждинском металлургическом комбинате (НМТ) отложено минимум на два года, заявил производственный директор корпорации «Норникель» Сергей Степанов. Решение объяснили перебоями в поставках комплектующих и оборудования.

«Значительная часть крупных проектов, таких как НОФ-2 или третий плавильный комплекс на Надеждинском метзаводе, отодвигается на пару лет точно, поскольку требуют замены поставщиков оборудования, — сказал Степанов. — <…> Нужно сейчас оценить в текущих условиях, что и когда мы сможем профинансировать».

Таким образом, сроки строительства фабрики и третьего агрегата НМТ сдвигаются на 2029 год, отмечает «Ъ».

10:15 Семён Слепаков опубликовал ироничную колыбельную о происходящем. По ее сюжету, мать трехлетнего ребенка сожалеет, что малыш не может уйти на «спецоперацию», где уже погиб старший брат. Средний при этом стал айтишником и стал «предателем», уехав в Европу.

«Баюшки баю, баюшки бою.

Ничего нет лучше смерти в бою».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») уже успел возмутиться. По его версии, это «агрессивно-пацифистская» песня. Он захотел лишить Слепакова «российского гражданства и признать иноагентом». Как это возможно сделать одновременно с точки зрения закона, законодатель не пояснил.



Главное на утро 26 января

• Соратники политика Алексея Навального, находящегося в колонии, опубликовали его письмо с рассуждениями об автократии и отсылкой к книгам о Гарри Потере.

«Я уже цитировал эту великую фразу в моем последнем последнем слове, но слова Полумны Лавгуд из книги о Гарри Потере так важны для мира, где мы живем, что не грех и повторить: „Очень важно не чувствовать себя одиноким. Если бы я была на месте Волан-де-Морта, я бы очень хотела, чтоб ты чувствовал себя одиноким“, — отметил Навальный. — О начавшейся кампании поддержки и акциях в городах по всему миру я узнал от адвокатов. Я расцениваю это, конечно, как кампанию за освобождение всех политзаключенных России и Беларуси, где мое имя — один из символов».

«Волан-де-Морты нашего мира — Путин, Лукашенко, Хаменеи и Мадуро — хотят, чтобы мы, те, кто отказывается подчиниться их власти, чувствовали себя одинокими, брошенными, несчастными и забытыми перед их машинами лжи, коррупции и расчеловечивания. И это действительно страшно важно — оказавшись в тюрьме, понимаешь особенно остро — не чувствовать себя одиноким. Почувствовать себя одиноким сегодня — стать сломленным завтра. Приветствую, благодарю и обнимаю всех, кто дает возможность мне и таким, как я, каждую секунду тюремной жизни, какой бы тяжелой она ни была, чувствовать: я не одинок», — подчеркнул политик.

• Принадлежащий Минобороны автомобиль сбил трех человек на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала 112, в результате наезда ведомственной «Газели» погиб 72-летний мужчина.



Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

• США поставят Украине 31 танк Abrams, заявил президент Джо Байден. По его словам, танки помогут ВСУ «лучше маневрировать на открытой местности».

Кроме того, Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2.

• На выставке в московском музее декоративного искусства по требованию директора закрасили лозунг «Митьки никого не хотят победить!», который был придуман 40 лет назад. Тема выставки была «Поздравительная открытка к праздникам», и художник Дмитрий Шагин изобразил известный лозунг творческой группы «Митьки» на картине, посвященной петербургскому празднику День тельняшки.

Учреждение возглавляет Елена Титова, жена бизнес-омбудсмена Р Ф Бориса Титова. По ее версии, в работе Шагина есть «политический подтекст». Именно она и решила убрать работу.



«Мне сказали, что картина не висит, что ее запретила директор музея и она где-то в кладовке спрятана. Я спросил, почему раньше не сказали, мне ответили, что не хотели волновать. Действительно, я бы очень переживал. В журнал „Декоративное искусство“ [организовавший выставку] прислала бумагу директор музея, что просьба картину изъять в связи с политическим подтекстом. Но картина была утверждена, они подавали все изображения», — рассказал РБК Шагин.

Позднее художник приехал в Москву на закрытие и увидел, что на распечатанной копии картины, которая была размещена вместе с другими на трехметровом баннере, лозунг «Митьки никого не хотят победить!» закрасили красным: «Получилось, что эти братки и сестренки идут под коммунистическим транспарантом, что меня, конечно, вообще резануло, ну могли бы закрасить хоть как-то иначе. Какой-то совсем ужас. Я минут 15 пытался это оттереть. Я просто считаю, что это вандализм делать коммунистический ужас.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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