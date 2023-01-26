Суд не стал отправлять экс-директора новосибирского театра «Красный факел» в СИЗО

© Наталья Гредина. Александр Кулябин
Суд не стал отправлять экс-директора новосибирского театра «Красный факел» в СИЗО
26 Янв 2023, 12:18

Суд отправил под домашний арест бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его сын уехал из России и выступает против «спецоперации».

Центральный районный суд Новосибирска отправил Кулябина под домашний арест до 23 марта, сообщила пресс-служба суда. Следствие просило посадить его в СИЗО.

Александра Кулябина задержали 24 января. Его подозревают в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, он якобы выплачивал незаконные надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. При этом Кулябин-старший возместил минкультуры возможный ущерб, который оценивался в 1,8 млн рублей.

Сын Александра Кулябина Тимофей — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.

Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из Росси и. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».


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