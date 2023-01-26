Райкин и Урин поручились за задержанного экс-директора новосибирского «Красного факела»

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Райкин и Урин поручились за задержанного экс-директора новосибирского «Красного факела»
26 Янв 2023, 06:28

Деятели культуры поручились за бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его подозревают в растрате, суд изберет меру пресечения 26 января.

«За Александра Кулябина — бывшего директора новосибирского театра „Красный факел“, задержанного накануне — поручились гендиректор „Большого театра“ Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук „Театра Наций“ Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд, актриса Елизавета Боярская, актер Александр Балуев, народный артист Константин Райкин», — рассказала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Александра Кулябина задержали 24 января. Его подозревают в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, он якобы выплачивал незаконные надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. При этом Кулябин-старший возместил минкультуры возможный ущерб, который оценивался в 1,8 млн рублей.

Центральный райсуд Новосибирска изберет меру пресечения Александру Кулябину 26 января.

Сын Александра Кулябина Тимофей — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.

Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из Росси и. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».


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