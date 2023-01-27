Иркутский суд начал рассматривать крупнейшее дело о массовых изнасилованиях заключенных

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В Иркутске прошло первое заседание по одному из уголовных дел о массовых пытках заключенных ангарской колонии №15. Речь идет не менее чем о 60 эпизодах пыток, в том числе сексуального насилия.

Куйбышевский районный суд Иркутска начал рассматривать уголовное дело Николая Курбатова, Антона Оленникова, Ильи Гагарина и Алексея Славгородского, сообщил Тайге.инфо правозащитник Петр Курьянов. Их обвиняют в массовых пытках заключенных ангарской ИК-15 на территории иркутского СИЗО-1.

Жертвы называют обвиняемых «разработчиками», то есть осужденными, которые могли сотрудничать с руководством СИЗО и по его указанию издеваться над заключенными. От пострадавших через пытки требовали подписывать явки с повинной в поджоге промзоны ИК-15 и организации там «бунта» в апреле 2020 года или давать нужные следствию показания.

Всего, по подсчетам правозащитников, в деле более 60 эпизодов. «Разработчиков» обвиняют в групповом сексуальном насилии (пункт «а», ч. 2 ст. 132 УК) и «одиночных» насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК).

Обвиняемые связывали скрученными простынями руки и ноги заключенным ангарской ИК-15, которых свезли в СИЗО-1 после акции протеста в колонии. По версии следствия, жертв подвешивали за простыни на крюки настенной вешалки и поочередно вводили в анальное отверстие «неустановленный следствием предмет округлой формы (бутылка)», «неустановленную следствием зубную щетку», «неустановленный следствием предмет округлой формы — флакон от дезодоранта».

Пострадавших также пытали электричеством в камере №421. Их могли бить током прямо в голову, говорили жертвы.

Сколько именно потерпевших по этому делу, Тайге.инфо пока уточнить не удалось, потому что во время следствия часть потерпевших лишили такого статуса. Но речь может идти о более чем 10 пострадавших — и это самое массовое в истории дело о пытках в российских учреждениях ФСИН.

Те же «разработчики» Курбатов, Оленников, Гагарин и Славгородский, а также Сергей Непомнящих проходят обвиняемыми по уголовному делу о жестоких пытках заключенного Кежика Ондара. Им вменяют ч. 3 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), пункт «а» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера группой лиц) и ч. 1 ст. 122 УК (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией). Суд начал слушания еще летом 2022 года в закрытом режиме.

Параллельно Иркутский областной суд рассматривает дело в отношении экс-начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа, старшего оперуполномоченного Андрея Мелентьева, младшего инспектора дежурной группы Максима Данчинова, а также дежурного помощника начальника следственного изолятора Евгения Шадаева и еще одного сотрудника Андрея Москвитина. Их обвиняют в организации пыток Кежика Ондара, по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Им вменяют только один эпизод, несмотря на то, что сотрудники работали в СИЗО именно во время массовых пыток, в которых и обвиняют четверых «разработчиков».

Еще одно дело о пытках, дошедшее до суда, также связано с насилием в СИЗО-1. По нему обвинения предъявлены Алексею Говорину по кличке «Псих» и другим заключенным, которые могли сотрудничать с администрацией изолятора — Николаю Шадрину, Юрию Картопольцеву и Вячеславу Разуму. В деле восемь эпизодов насильственных действий сексуального характера группой лиц (пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК).

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В апреле 2020-го в ИК-15 началась акция протеста из-за регулярных пыток, ее жестоко подавили бойцы сводного отряда ГУФСИН. Осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6, где, по их свидетельствам, пытали и насиловали, заставляя писать явки с повинной в организации «поджога» промзоны колонии.

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