Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 332

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:31 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает РИА Новости.

16:11 Центральный окружной военный суд вынес первый приговор за поджог военкомата по статье о «террористическом акте» (пункт «а» ч. 2 ст. 205 УК). Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за попытку поджечь военкомата в Нижневартовске, передает ТАСС.

Изначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). Но потом обвинения переквалифицировали на тяжкие и передали дело в военный суд.

15:03 Почти половина всех административных дел новосибирского управления ФАС в 2022 году оказалась связана с гособоронзаказом. Этой сферы касаются 498 из 1167 производств, сообщил начальник УФАС Дмитрий Сухоплюев.

Большинство нарушений связаны со сроками работ.

«Превалируют два факта нарушений. Первое — это неведение раздельного учета затрат, когда предприятие умышленно не ведет, а потом выходим на проверку и никаких бумаг нет. Стоит готовое изделие, сказать обоснованно или необоснованно были включены затраты [в его производство] здесь сложнее. Самое распространенное нарушение — это нарушение сроков исполнения государственного оборонного заказа. Бывают заказы не только на строительство или изготовление, но и на проектирование. К сожалению, бывают объективные сложности», — цитирует Сухоплюева ТАСС.

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14:50 Новая стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа неактуальна, заявил новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). Он обратил внимание на сырьевое отношение к региону.

Все подробности читайте здесь.

13:01 Министерство обороны РФ хочет ограничить военнослужащих в выборе банка, через который они получают деньги.

Министр обороны Сергей Шойгу предлагает поменять систему денежных выплат военным. Сейчас они могут получать довольствие почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить операции узким кругом кредитных организаций, пишет «РБК» со ссылкой на источники. Законопроект уже одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Предлагается поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство. Документ, в частности, поддерживает опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк.

Правление банка возглавляет Петр Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и экс- премьера РФ Михаила Фрадкова.

12:39 Новосибирское правительство отчиталось о «решении на регулярной основе сушить хлебные сухари» для участников «спецоперации» на базе Северной средней школы.

«В этом задействованы как работники школы, так и ученики. Как нам рассказали педагоги школы, для упаковки сухарей на уроках технологии дети сами шьют тканевые мешочки, а также все желающие шьют мешочки дома, — пишет админ страницы облправительства во „ВКонтакте“. — Это коллективная работа, здесь задействованы и дети, и педагоги.

Сейчас к отправке школа приготовила 14 коробок, в которые помимо сухарей, упаковали сгущенное молоко, чай и кофе, купленные коллективом».

12:17 Мать погибшего в «спецоперации» новосибирского майора Евгения Захарченко требует признать фиктивным его брак с жительницей Луганска, которая теперь получила выплату за его смерть и претендует на квартиру матери мужчины. О конфликте рассказал НГС.

Военный врач Захарченко участвовал в боевых действиях на Донбассе еще в 2014—2015 годах (хотя российские власти долгое время отрицали участие ВС РФ в конфликте). Из командировки он вернулся с жительницей Луганска Мариной Прилипко, которая просила помочь вывезти ее. Мужчина был женат на коллеге из Минобороны, пара воспитывала общего сына, но уже не жила вместе, поддерживая лишь дружеские отношения.

«Сын сказал, что хочет помочь Прилипко получить российское гражданство и собирается заключить с ней временный брак, чтобы она оформила необходимые документы. На семейном совете мы решили, что это дело — правое, нужно помочь человеку, — рассказала мать Захарченко. — Короче, возражать и отговаривать не стали. Сейчас я понимаю, насколько это было глупо!»



В ноябре 2018 года российский майор и Прилипко зарегистрировали брак. Они жили в воинских частях на Алтае и в Кузбассе, мать новосибирца видела его новую жену только один раз. При этом родственникам неизвестно, жили ли супруги вместе и какие у них вообще были отношения — Евгений Захарченко прежде говорил им, что не связывал с Прилипко планов на жизнь.



Захарченко погиб в «спецоперации» в марте 2022 года, его похоронили в мае. Его супруга Прилипко успела дать интервью госканалу «Вести Новосибирск» прямо на кладбище. Теперь она отказывается общаться с журналистами.

Прилипко же и получила большую часть выплат за гибель военного — 7,6 млн рублей, по данным матери Евгения. При этом за похороны и надгробие платила сама мать: «Я получила только президентскую выплату. Расплатилась за похороны и поставила сыну памятник за 470 тысяч».



Кроме выплат Марине Прилипко достались вещи и домашняя обстановка Евгения, а также его автомобиль Honda Accord. А теперь она еще и требует, что мать погибшего съехала из своей квартиры, которая была записана на Евгения Захарченко. «На мой вопрос: „Куда?“, она ответила: „У тебя еще и дочь есть!“ Говорит: „Я законная жена, я тебя на улицу выкину!“» — вспоминает мать Евгения.



Сестра погибшего также рассказала, что ее брат не мог развестись с Прилипко после того, как она получила гражданство, из-за того, что женщина могла его чем-то шантажировать.



11:16 МТС вводит комиссию за оплату услуг на своем же сайте. Она составит 1% от суммы платежа при оплате картами всех банков через приложение «Мой МТС» или на сайте оператора. При оплате через «Систему быстрых платежей» в приложении и на сайте — 0,4%.



В качестве причины названы «дополнительные расходы», которые влечет для компании пополнение баланса рядом способов.

Комиссию не планируется собирать за автоплатежи, а также пополнение счета в салонах МТС и картой МТС Банка.

10:59 Только 3% российских системообразующих предприятий «импортозаместили» иностранные операционные системы и системы управления базами. Это сказано в исследовании разработчика решений для кибербезопасности «СерчИнформ», с которым ознакомился «Ъ».

Более того, на отечественное ПО перешли лишь 1,7% «субъектов критической информационной инфраструктуры» (это госорганы, госучреждения и компании, которые управляют информационными системами и телекоммуникационными сетями). При этом Путин еще в марте 2022 года подписал указ, запрещающий с 1 января 2025 года госкомпаниям использовать иностранное ПО и оборудование для обеспечения работы критической информационной инфраструктуры.



Миграция на отечественные операционные системы затруднительна, потому что они не поддерживают множество компонентов и прикладного ПО, уточнил руководитель по развитию решений кибербезопасности «Вымпелкома» Егор Бигун.



В процессе перехода на российское ПО якобы находятся 23% опрошенных IT-специалистов из различных отраслей. В большинстве компаний (53%) его только планируют.

10:50 Генеральная прокуратура Украины объявила об аресте средств на счетах крупнейшего в стране производителя глинозема. Речь может идти об активе олигарха Олега Дерипаски.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 31 января

• Команда Алексея Навального назвала имена сотрудников владимирской ИК-6, из-за действий которых политика с августа 2022 года 11 раз отправляли в штрафной изолятор. В список, в частности, вошли начальник колонии Дмитрий Ножкин, его зам по безопасности Юрий Фомин и оперативник Михаил Неймович, который составляет рапорты против Навального.

У Ножкина активисты, в частности, нашли помимо жены близкую девушку. Она сама подтвердила свою близость, когда соратники Навального позвонили ей под видом службы безопасности ГУФСИН.

Также команда Навального установила имена девяти членов комиссии, которая формально принимает решения о выдворении политика в ШИЗО: капитан Данила Синюхин, подполковник Дмитрий Макорин, майор Анатолий Горшков, капитан Николай Морковкин, капитан Артем Маркеев, майор Роман Вуколов, майор Владимир Полищук, майор Светлана Балашова и лейтенант Дарья Швецова.

• Послание Путина Федеральному собранию может пройти 20−21 февраля, сообщили госагентства со ссылкой на источники в Госдуме.

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал собеседник ТАСС. Источник РИА Новости утверждает, что 24 февраля — в годовщину начала «спецоперации» — послание не состоится.

• Путин в течение недели посетит Волгоград. Его ждут там для участия в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент будет в городе один день.

На этом фоне в Волгограде под предлогом «обеспечения общественной безопасности» ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы. На 2 февраля здесь запланирован военный парад, а 1−2 февраля в регионе объявили выходными для бюджетников якобы по «инициативе» ветеранов.

• Консульство России в Литве отказалось выдать загранпаспорт супруге обвиняемого в «фейках» про ВС Р Ф Владимира Завьялова Кристине, пишет «Верстка». Это третий случай за неделю, когда тем, кого считают оппозиционно настроенным в РФ, отказывают в выдаче документов.

Семья Завьяловой жила в Смоленске. В апреле ее муж Владимир заменил ценники в супермаркете на стилизованные антивоенные листовки. На него завели дело по ст. 207.3 УК и отправили под домашний арест. В октябре обвинение потребовало для него 6 лет колонии, после чего мужчина срезал браслет ФСИН и вместе с семьей уехал из РФ.



Кристина Завьялова подала заявление на выдачу нового заграна 7 декабря 2022 года, но по состоянию на 30 января статус заявления в мобильном приложении МИД РФ Biopassport сменился на «отклонено»: « Из К Д МИД России получен отказ в оформлении Вам заграничного паспорта в связи с письмом УФССП России по Смоленской области».



Действующий загранпаспорт Завьяловой истекает в июле 2023 года, но сейчас она вместе с семьей получила вид на жительство в Литве и планирует оформить иностранный паспорт. При этом власти РФ согласились выдать загран ее несовершеннолетнему сыну.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.