Начальник иркутской колонии получил 5 лет за жестокие пытки заключенного

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Бывший начальник иркутской колонии №6 и двое его подчиненных признаны виновными в организации пыток заключенного. Его вывезли из ангарской ИК-15 после акции протеста, избивали доской и насиловали шваброй.

Свердловский райсуд Иркутска признал экс-начальника ИК-6 Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела колонии Алексея Медникова и оперуполномоченного Антона Ерохин в превышении полномочий (пункты «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда 9 февраля.

Надзирателей обвиняли в организации пыток Тахиржона Бакиева, над которым издевались для дачи нужных следствию показаний против заключенных ангарской колонии №15. Там в апреле 2020 года прошла акция протеста, которая была жестоко подавлена.

Над Тахиржоном Бакиевым издевались в январе 2021 года «разработчики» — заключенные, выполняющие поручения администрации колонии. В частности, «разработчики» избивали мужчину доской и насиловали шваброй, говорила его жена.

Мужчину нашли под нарами только после того, как информацию о пытках передали в службу собственной безопасности ФСИН и Генпрокуратуру. Все происходило уже во время московской проверки из-за насилия над другим осужденным Кежиком Ондаром (это было первое громкое дело о пытках заключенных ИК-15), и только поэтому, как считают наблюдатели, был задержан начальник ИК-6 Алексей Агапов.

Агапова, Медникова и Ерохина приговорили к 5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 1,5 лет.

В конце 2022 года бывший заключенный Александр Бункин говорили, что его принудили отказаться от показаний на сотрудников ФСИН по делу о жестоких пытках Тахиржона Бакиева, писала Тайга.инфо.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.



Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии.



В регионе было возбуждено несколько различных дел о массовых пытках. Сотрудники ФСИН проходят по ним отдельно от «разработчиков» — тех заключенных, которые могли пытать арестованных из ангарской колонии. О промежуточных итогах всех дел читайте в нашем спецпроекте.