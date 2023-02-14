Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 346

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:32 В Красноярске отключилась система оплаты проезда по картам в автобусах, троллейбусах и трамваях, сообщили в департамента транспорта мэрии.

Утверждается, что неполадки временные.

На время сбоя предложено использовать социальные, транспортные карты, наличные или QR-код.

10:23 Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сайт электронной платежной системы Qiwi, обратила внимание Роскомсвобода*

Теперь Qiwi должна хранить сведения о всех действиях и взаимодействиях пользователей и передавать их ФСБ по требованию службы. «Организатор распространения информации» (ОРИ) обязан хранить в РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также сведения о пользователях в течение года с момента осуществления этих действий. Кроме того, до полугода должны храниться сами сообщения интернет-пользователей.



Эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко в беседе с Forbes отметил, что если раньше Qiwi работал с ЦБ и Росфинмониторингом относительно финансовой информации, а другие ведомства могли получить информацию по запросу, «то теперь в ФСБ получили зеленый свет и постоянный доступ к данным компании».



Qiwi (Qiwi plc) — российская и международная группа компаний, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и в других странах. Qiwi позволяет юрлицам и физлицам производить платежи и переводы наличными и в электронной форме. Банк «Открытие» владеет 13,1% голосов в Qiwi.



Главное на утро 14 февраля

• В подмосковной деревне Голиково найден труп бывшего замначальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») Владимира Макарова, сообщило ТАСС. По предварительным данным, он покончил с собой. «МК» утверждает, что в доме хранилось огнестрельное оружие.

Генерал-майор Владимир Макаров был уволен с должности в управлении МВД по борьбе с экстремизмом в январе 2023 года указом Путина.

Макаров был одним из главных организаторов «охоты» на оппозиционеров и «неудобных» для режима журналистов, пишет в своем телеграм-канале соратница Алексея Навального Любовь Соболь*. Центр «Э» появился в МВД в 2008 году как репрессивный орган, сотрудники которого преследуют участников протестных акций, а также следят за публикациями в соцсетях с критикой власти.

• Депутат заксобрания Сакнт-Петербурга Борис Вишневский смог добиться от Роскомнадзора причины блокировки его страницы во «ВКонтакте». Оказалось, что дело в публикации, в которой шла речь о «торжественном приеме в пионеры», возвращении автомобиля «Москвич», приводились аналогии с советскими политическими репрессиями, культурой доносов и содержалась цитата Ежи Леца

«А тем, кто бредит о „славном прошлом“, напомню Станислава Ежи Леца: „Надевшим на глаза шоры полезно помнить, что в комплект входят еще узда и кнут“», — было сказано в посте.

На то, чтобы выяснить это Вишневскому понадобилось семь месяцев и пять судебных заседаний после блокировки. До этого и Роскомнадзор, и Генпрокуратура уверяли, что на странице Вишневского в «ВК» был «недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ». В то же время местный райсуд отказался признать незаконным решение Генпрокуратуры.

• Во второй половине 2021 года, когда Россия готовилась к «спецоперации», Владимир Путин начал ездить на специальном бронепоезде, узнал центр «Досье». Расследователи написали об этом со ссылкой на знакомого президента РФ, не указав имя источника.

По словам собеседников журналистов, спецсостав в нынешней комплектации был оборудован в 2014—2015 годах. Особенно часто Путин стал пользоваться бронепоездом после 24 февраля 2022 года, «особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», рассказал один из собеседников издания.

Использование спецсостава позволяет засекретить передвижения Путина, ведь рейсы самолетов президентского отряда «Россия» можно отследить с помощью различных сервисов, а для пассажирских поездов таких сервисов не существует, отмечает издание. Поезд не отличим от других составов, но у него наивысший приоритет в передвижении (ради Путина могут сдвинуть остальное расписание), его вагоны бронированы, там есть спальня и кабинет, утверждается в расследовании.

• В Ярославской области взорвался газопровод «Ухта — Торжок-3». Нитка находится в пойме Волги на месте стыка береговой и подводной частей трубопровода.

«К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа. Пострадавших и разрушений нет. Происшествие на газоснабжение населения не повлияло», — уверяют в МЧС РФ.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.