Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 349

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:18 Экспорт древесины из Иркутской области сократился в 2022 году сразу на 30% до 6 млн кубометров, сообщила Иркутская таможня. В 2021-м показатель составлял около 8,8 млн куб. метров.

«Всего в течение 2022 года на экспорт было отгружено около шести млн куб. метров леса и лесоматериалов, из которых на долю пиломатериалов пришлось 92,5% или 5,5 млн куб. метров. Доля круглого леса в общем объеме отгрузки экспортируемых лесоматериалов составила 7,5% или 450 куб. метров», — отметил начальник Иркутской таможни Сергей Зинченко.

14:10 Ассортимент бытовой химии и средств гигиены у ритейлеров сократился на 16,2%, подсчитали аналитики компании NielsenIQ. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% - товаров для животных, уточняют «Ведомости» со ссылкой на отчет.

Снижение числа товаров бытовой химии и средств гигиены эксперты издания объяснили тем, что эти категории были представлены в основном иностранными брендами, многие из которых после объявленной Путиным «спецоперации» ушли из РФ.



13:55 Взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения», — рассказал собеседник



Чапаевский механический завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды и взрывные патроны.

Кроме того, ФСБ объявила о «ликвидации двоих уроженцев центральноазиатских республик», которые якобы планировали теракт на предприятии химической промышленности в Калужской области. Их подозревают в причастности к «Исламскому государству» (признано террористическим и запрещено в России).

13:30 Курс доллара превысил отметку в 75 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Евро уже — 79,9 рубля.

12:05 Участки оповещения о мобилизации создают в Томском политехническом университете. Об этом ТВ2 рассказала сотрудница вуза. Она уточнила, что ее записали в состав подразделения без согласия и уведомления.

Ответственным за участки оповещения назначен проректор по образовательной деятельности Михаил Соловьёв.

Ранее стало известно, что участки оповещения появляются в Томском государственном педуниверситете (ТГПУ).



Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже почти год. Он утверждал, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планировалось отправить в армию 300 тыс. резервистов. 28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.



11:07 Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила СБУ.

Решение касается Николаевского глиноземного завода, а также «Глуховского карьера кварцитов», «Хустского карьера» и «Жежеловского карьера». Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд гривен (более 270 млн долларов).

«Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам», — говорится в пресс-релизе СБУ.

Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия «Русалом», часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.



Главное на утро 17 февраля

• Начальницу управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному округу нашли мертвой под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка».

По предварительной информации, 58-летняя Марина Янкина жила в доме, якобы могла совершить самоубийство. Вещи и документы женщины полиция нашла на одном из общих балконов, пишет Mash. Перед смертью она могла созвониться с бывшим мужем, чтобы попросить вызвать полицию, утверждает телеграм-канал.

До работы в Минобороны она работала в налоговой и занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга.

• Программу «Разговоры о важном» начнут показывать на «Первом канале» с 20 февраля. «Передача будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям, которые смогут узнать больше о внеурочных занятиях, посмотреть видеообращения федеральных спикеров и продолжить разговоры о важном дома», — утверждают авторы.

С сентября 2022 года государство ввело в школах пропагандистские «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагает обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они являются внеурочным предметом, признавали в Минпросвещения, таким образом носят необязательный характер, обращали внимание родители школьников.

• Сотрудник Центра «Э» заставил мужа обвиняемой в повторной «дискредитации» армии (ст. 280.3 УК) Олеси Кривцовой Илью Мелькова сказать на камеру, что семья девушки якобы не считает свидетелей по ее уголовному делу доносчиками. Об этом сайту 29.ru сообщила мать 20-летней студентки Наталья Кривцова.

В организации этого участвовало руководство Северного арктического федерального университета (САФУ), где учится девушка.

«28 декабря, перед оглашением решения суда по мере пресечения для Олеси, замдиректора Высшей школы социально-гуманитарных наук и международных коммуникации Евгений Калашников позвонил мужу Олеси и сказал, что ему надо срочно явиться на разговор, — рассказала мать Олеси. — Муж Олеси приехал, но в кабинете его ждал уже знакомый сотрудник ЦПЭ [Центра «Э» МВД]. Этот сотрудник попросил Илью сказать на видео, что мы не считаем свидетелей по делу доносчиками, и другую информацию. Таким образом, руководство САФУ устроило так называемую «облаву».

• Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, предполагающий «недопустимость использования иностранных слов» в русском языке. Он касается не только органов власти, но и «организаций всех форм собственности».

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — утверждают власти в пояснительной записке.

При этом «нормы» языка хотят устанавливать сами чиновники через «нормативные словари, «нормативные грамматики» и «нормативные справочники».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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