Осужденному за браконьерство главе Убинского района Конюку прислали чучело канюка
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Посылка с чучелом канюка пришла в краеведческий музей Убинского района Новосибирской области. Такой подарок у книгоиздателя, уроженца района Леонида Палько попросил глава муниципалитета Олег Конюк, ранее осужденный за браконьерство.
О посылке от Леонида Палько сообщила администрация Убинского района. Во время прошлого визита Палько на родину глава района Олег Конюк в шутку сказал, что хорошо бы местному музею иметь в своих фондах чучело еще одной птицы семейства ястребиных — канюка. В итоге музей получил чучела трех птиц и белки-летяги.
Глава Убинского района Олег Конюк ранее был признан судом виновным в браконьерстве. Его даже лишили должности за это, но инцидент не смутил конкурсную комиссию по выбору нового главы и им опять стал Конюк.
Конкурсную комиссию лично возглавлял зампред регионального правительства, тогда еще министр региональной политики Игорь Яковлев, который сейчас числится вице-губернатором. За Конюка были 17 из 17 присутствовавших депутатов. При этом в райсовете 25 депутатов (15 единороссов, шесть эсеров, три коммуниста и один представитель ЛДПР).
Ситуация с Конюком возмутила даже депутата Госдумы от «ЕР» Александра Хинштейна.
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