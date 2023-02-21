«Спорт-Экспресс»: Требование Травникова к ХК «Сибирь» играть плей-офф на новом ЛДС ухудшит результат

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Федеральные СМИ подтвердили сведения Тайги.инфо о том, что новосибирский губернатор Андрей Травников пытается склонить хоккейный клуб «Сибирь» к переезду в строящуюся ледовую арену перед началом плей-офф КХЛ. Это может негативно отразиться на результате, считает «Спорт-Экспресс».

Новосибирский губернатор Травников («Единая Россия») потребовал от клуба сыграть матчи серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ЛДС, который строится на улице Немировича-Данченко. Об этом пишет «Спорт-Экспресс», сведения частично подтверждает «Чемпионат». Тайга.инфо рассказывала о вмешательстве чиновника в дела клуба еще 13 февраля.

При этом первый матч в истории новой арены ожидается лишь 21 февраля. На лед должны выйти «команды силовых структур», говорил депутатам заксобрания министр строительства региона Алексей Колмаков.

«При идеальном раскладе команда Андрея Мартемьянова должна была спокойно доиграть сезон-2022/23 во дворце на улице Богдана Хмельницкого, который благодаря поэтапному капитальному ремонту превратился из „гнилого деревянного сарая“ во вполне уютный и свежий шеститысячник, а уже летом в плановом режиме обживать и полностью адаптировать под себя новостройку на левом берегу Оби, — пишет „СЭ“. — Именно на это рассчитывал клуб в свой юбилейный 60-й год. От переезда из старого, но комфортного дома в новый, но сырой и необжитый посреди регулярного чемпионата здесь всеми силами отнекивались. Но, судя по всему, планам „Сибири“ не суждено сбыться из-за решения председателя попечительского совета клуба, а по совместительству губернатора Новосибирской области Андрея Травникова».

По сведениям издания, на 25 февраля в новом ЛДС уже запланирована тестовая игра в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Сибирскими снайперами» и «Стальных лисов». Причем ради этого игру перенесли из Магнитогорска в Новосибирск.

«Откуда возникло решение о столь стремительном переезде? Основная версия, которую широко обсуждают в Новосибирске, состоит в том, что действующий губернатор имеет высокие шансы в скором времени пойти на повышение в Москву. Однако перед тем, как получить должность в одном из федеральных органов, ему необходимо закрыть несколько старых вопросов в столице Сибири, — рассуждает „Спорт-Экспресс“. -Первой галочкой в списке политика уже стал новый терминал аэропорта Толмачево, который 9 февраля по телемосту открывал лично Владимир Путин».

Правда уже на следующий день выяснилось, что открытый с помпой терминал не обслуживает пассажиров на вылет. На территории по-прежнему стоят заборы. Граждане всё также вынуждены заходить через старый международный терминал.

Релокацию в преддверии плей-офф «СЭ» называет «большим стрессом» для ХК «Сибирь»: «Это не просто перекинуть баулы с формой из одной раздевалки в другую. Переезд профессиональной команды подразумевает не только физическое перемещение людей и вещей в пространстве, но и множество других нюансов — коммуникацию между подразделениями и службами внутри объекта, знакомство с внутренними помещениями, отладку оборудования, разработку новой билетной программы, обучение дополнительного персонала работе по загрузке и разгрузке арены».



«Не в восторге и сами хоккеисты, для которых новая площадка будет такой же непредсказуемой, как и для их соперников, — продолжает издание. — Раньше они точно знали, каким может быть отскок от домашних бортов, сейчас же им придется погрузиться в неизвестность и после 30 матчей на финском размере перейти на канадский формат. Да, чисто технически новую коробку можно трансформировать на привычные 60×28 метров — на холодильной плите строители предусмотрели закладные на все три возможных варианта (североамериканский, финский, европейский). Загвоздка в том, что на добавочные два метра ширины нереально за короткий срок наварить соответствующую площадь льда — для этого потребуется разморозить абсолютно весь лед».

В итоге решение губернатора-единоросса может сказаться на результате команды, которая проводит один из самых успешных сезонов в истории. Издание предполагает, что спортивные интересы «Сибири» оказались не на первом месте для региональной власти на фоне скандалов со срывом сроков строительства ледовой арены.

ХК «Сибирь» пока идет на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ и уже гарантировала себе участие в плей-офф. Матчи на вылет стартуют 1 марта.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».



В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер Р Ф Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта.

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